Ritrovato dopo 25 anni: la confessione di Sam Neill sul figlio dato in adozione

Pubblicazione: 15 luglio alle 08:51

La recente scomparsa di Sam Neill priva la cinematografia internazionale di un interprete d'eccezione, capace di coniugare la grande tradizione attoriale con una straordinaria modernità espressiva. Noto al grande pubblico per aver affrontato minacce preistoriche e inquietudini lovecraftiane con ironia e aplomb, l'attore neozelandese ha applicato anche alla dimensione privata il medesimo rigore esistenziale, rifuggendo da qualsiasi tentazione di spettacolarizzazione del vissuto.

Una storia commovente

La sua complessa mappa biografica custodisce un capitolo intimo che la narrazione mediatica più incline al sensazionalismo avrebbe facilmente strumentalizzato:, e la delicata scelta di affidarlo all'adozione. Una vicenda di profonda transizione umana che Neill ha saputo preservare e, in seguito, ricomporre con sobria onestà e dignità.

All'epoca, Neill era un ventenne neozelandese senza bussola e con la recitazione ancora confinata a un'ipotesi astratta. Sentirsi inadeguati a quell'età è la norma, ma l'attore, guardandosi indietro anni dopo, avrebbe liquidato il sé stesso di allora con un consiglio laconico: "Sei più capace di quanto pensi". La separazione è durata un quarto di secolo.

Sam Neill in Possession (Gaumont Distribution)

Quando la ruota del tempo ha finalmente riavvicinato padre e figlio, tutti si aspettavano fiumi di lacrime e abbracci a favor di telecamera. Niente di tutto questo. Con estrema lucidità, Neill ha sempre ricordato quell'incontro come un trionfo di maturità: "Nessuno che singhiozza tra le braccia dell’altro. Non c'è stato niente di sentimentale o stucchevole". Un incontro tra adulti consapevoli, ma non per questo meno emozionante.

Questo rifiuto categorico della messinscena emotiva ha ridefinito l’intera mappa affettiva di Neill. Una, liquida ante litteram, cresciuta lontano dai radar del gossip patinato. C’era il figlio Tim, nato dall'unione con Lisa Harrow (conosciuta sul set di Omen III), e c'erano Elena e Maiko, nate all'interno del lungo sodalizio con la truccatrice cinematografica Noriko Watanabe.

Neill non ha mai svenduto il proprio privato al miglior offerente editoriale. Persino l'orgoglio per il nipote Nahlo o il dialogo intimo sulla sua battaglia contro il linfoma a cellule T venivano filtrati da una rassicurante normalità quotidiana, priva di quell'esibizionismo che oggi appesta molti profili social.

Ci ha lasciato un interprete che ha saputo vivere la propria vita con un passo leggero e una dignità d'altri tempi, ricordandoci che le storie più intense sono proprio quelle che si sceglie di non urlare.