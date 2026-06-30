Rivoluzione a Ballando con le Stelle: addio a Selvaggia Lucarelli, ecco chi è in pole position per la giuria

Pubblicazione: 30 giugno alle 15:45

Un possibile colpo di scena potrebbe rivoluzionare la giuria della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Lo show del sabato sera di Rai 1, guidato come sempre dall’inamovibile Milly Carlucci, si prepara ad affrontare uno dei cambiamenti più radicali della sua storia recente. Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, che stanno rapidamente infiammando il web e i social network, Selvaggia Lucarelli lascerà la giuria del programma, un ruolo che ricopriva stabilmente e con enorme impatto mediatico dal 2016. La notizia dell’addio della giornalista ha immediatamente aperto il toto-nomi per capire chi erediterà una delle poltrone più calde e discusse della televisione italiana.

Se nelle scorse settimane le voci si erano concentrate su una clamorosa partecipazione di Barbara D’Urso, l’ultimo colpo di scena porta direttamente a un nome che mette d’accordo critica e pubblico:Si tratta di Geppi Cucciari. La conduttrice sarda, reduce dalle fortunatissime stagioni del suo show Splendida Cornice su Rai 3, sarebbe balzata in cima alle preferenze della produzione. La scelta rappresenterebbe una svolta netta nella narrazione del talent show.

Se Selvaggia Lucarelli ha fatto del dibattito acceso, della provocazione e della dialettica tagliente il suo marchio di fabbrica, la comica e presentatrice cagliaritana porterebbe in dote una cifra stilistica differente: un’ironia colta, una prontezza di spirito fulminea e un’eleganza capace di smorzare i toni senza mai rinunciare alla fermezza. Un cambio di rotta che punta più sulla satira e sulla commedia intelligente che sullo scontro frontale, un’operazione strategica per rinnovare il format pur mantenendo altissimo il livello del cast.

GeppI Cucciari giurata a Ballando con le stelle-foto Raiplay

Nonostante l'entusiasmo della vigilia, la trattativa per portare Geppi Cucciari dietro al bancone di Ballando con le Stelle non è priva di insidie. Il primo nodo da sciogliere è legato ai fitti impegni televisivi della conduttrice, la cui presenza a Splendida Cornice dovrebbe sovrapporsi parzialmente alla messa in onda del sabato sera di Rai 1. Inoltre, la gestione della diretta comporterebbe una complessa routine logistica per l'artista, spesso divisa tra Roma, Milano e la sua Sardegna.

Ma le indiscrezioni non si fermano qui. Nei corridoi di Viale Mazzini si sussurra che questomolto più ampio. Il nome di Cucciari viene infatti accostato con insistenza anche al prossimo Festival di Sanremo, dove potrebbe affiancare Stefano De Martino in veste di co-conduttrice. Una sinergia perfetta, che la consacrerebbe definitivamente come volto di punta della rete ammiraglia.

Al momento, però, tutto resta nel campo delle ipotesi. Il pubblico dovrà attendere le prossime comunicazioni ufficiali per capire se il tavolo della giuria subirà davvero una rivoluzione o se si tratterà soltanto dell’ennesimo rumor estivo legato al programma di Rai 1. Intanto Milly Carlucci frena le indiscrezioni e in diverse occasioni ha ribadito di essere impegnata nella costruzione di una squadra solida e coerente con lo spirito dello show, determinata a non farsi coinvolgere dai rumors inappropriati.