Roast in Peace 2 su Prime Video: tutti gli ospiti vip e le anticipazioni del comedy show
Tutti i dettagli su Roast in Peace 2: l'elenco completo dei famosi ospiti vip, le anticipazioni sui comici e dove vedere in streaming la seconda stagione del comedy show più scorretto e irriverente della televisione italiana.
Torna lo show più irriverente e dissacrante del panorama televisivo italiano. Roast in Peace 2 sbarca su Prime Video con una nuova stagione pronta a infrangere qualsiasi regola del politicamente corretto, ironizzando coraggiosamente su uno dei tabù per eccellenza: la morte. Forte del successo del precedente ciclo di episodi, che aveva visto protagonista persino Francesco Totti e conquistato il prestigioso premio TV Talk Award , il format prodotto da Stand By Me in collaborazione con Amazon promette scintille.
Il parterre degli ospiti vip di questa seconda edizione è a dir poco stellare e mescola mondi differenti, dal rap alla cucina, passando per il giornalismo e il grande schermo. Tra le grandi firme del divertimento e della provocazione televisiva spicca Fedez, il quale ha ammesso con la sua solita schiettezza di aver accettato perché lautamente pagato, trasformando la sua partecipazione in un esercizio di straordinaria autoironia. Accanto al rapper troviamo una regina della televisione italiana come Simona Ventura, che ha definito l’esperienza una vera e propria boccata d'aria fresca priva di qualsiasi regola d'ingaggio.
Non mancano le personalità più sfacciate del piccolo schermo e dell'informazione, come l'opinionista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani, entusiasta di sguazzare in un contesto circondato da "infami senza cuore", e il celebre chef Alessandro Borghese, che immagina per sé un funerale opulento e in stile americano a base di buon cibo. Chiude il cerchio delle vittime sacrificali l'attrice Asia Argento, la quale ha confessato di aver vissuto questa prova insolita con un vero e proprio valore terapeutico.