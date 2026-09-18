Roast in Peace 2 su Prime Video: tutti gli ospiti vip e le anticipazioni del comedy show

Pubblicazione: 18 settembre alle 12:55

Torna lo show più irriverente e dissacrante del panorama televisivo italiano. Roast in Peace 2 sbarca su Prime Video con una nuova stagione pronta a infrangere qualsiasi regola del politicamente corretto, ironizzando coraggiosamente su uno dei tabù per eccellenza: la morte. Forte del successo del precedente ciclo di episodi, che aveva visto protagonista persino Francesco Totti e conquistato il prestigioso premio TV Talk Award , il format prodotto da Stand By Me in collaborazione con Amazon promette scintille.

Ma chi sono i personaggi famosi pronti a salire sul palco per farsi fare un funerale ante tempore? A guidare la carovana di questa spassosissima e scorretta agenzia, impeccabile timoniera dello show. Intorno a lei si muove una squadra di comici agguerritissimi e senza filtri: alle conferme di Stefano Rapone ed Eleazaro Rossi si aggiungono le imperdibili new entry Max Angioni e Martina Catuzzi, pronti a sparare a zero sui poveri malcapitati di turno.

Il parterre degli ospiti vip di questa seconda edizione è a dir poco stellare e mescola mondi differenti, dal rap alla cucina, passando per il giornalismo e il grande schermo. Tra le grandi firme del divertimento e della provocazione televisiva spicca Fedez, il quale ha ammesso con la sua solita schiettezza di aver accettato perché lautamente pagato, trasformando la sua partecipazione in un esercizio di straordinaria autoironia. Accanto al rapper troviamo una regina della televisione italiana come Simona Ventura, che ha definito l’esperienza una vera e propria boccata d'aria fresca priva di qualsiasi regola d'ingaggio.

Non mancano le personalità più sfacciate del piccolo schermo e dell'informazione, come l'opinionista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani, entusiasta di sguazzare in un contesto circondato da "infami senza cuore", e il celebre chef Alessandro Borghese, che immagina per sé un funerale opulento e in stile americano a base di buon cibo. Chiude il cerchio delle vittime sacrificali l'attrice Asia Argento, la quale ha confessato di aver vissuto questa prova insolita con un vero e proprio valore terapeutico.

Composto– tra familiari, amici e nemici giurati dei vip – pronti a lanciare le stoccate finali durante i rispettivi "coccodrilli". Se amate la comicità nera, priva di censure e ricca di colpi di scena, Roast in Peace 2 è l'appuntamento streaming da non perdere su Prime Video.