Robert De Niro attacca Trump senza freni: “Giù le mani dal nostro voto”, ecco cosa sta succedendo ora

Pubblicazione: 05 ottobre alle 17:05

Robert De Niro torna al centro dell'attenzione con un intervento dai toni particolarmente accesi. L'attore ha preso la parola a New York durante “Hands Off Our Vote”, la manifestazione organizzata il 4 ottobre per richiamare l'attenzione sulla tutela del voto negli Stati Uniti. Di fronte al pubblico, De Niro ha scelto un linguaggio senza mezzi termini per rivolgersi a Donald Trump. Il suo intervento è stato ripreso e rilanciato anche dalla stampa italiana, diventando rapidamente uno dei momenti più discussi dell'evento.

Il messaggio dell'attore è stato diretto, secondo De Niro, il voto rappresenta la voce e il potere degli elettori e non dovrebbe essere sottoposto a interferenze.. La frase è stata ripresa dalla platea, trasformandosi per alcuni istanti in un vero e proprio coro collettivo.

L'intervento non è arrivato però in un momento casuale. La manifestazione è stata organizzata sullo sfondo del dibattito sulle modalità con cui vengono gestite le elezioni americane e sulle iniziative attribuite all'amministrazione Trump. Tra i temi contestati figurano un ordine esecutivo che avrebbe introdotto nuovi requisiti per le schede elettorali spedite per posta, successivamente bloccato, e le pressioni per ottenere informazioni contenute negli elenchi degli elettori.

A suscitare ulteriori discussioni sono state anche le ipotesi relative a un maggiore controllo federale sulle procedure elettorali in alcune aree degli Stati Uniti. Nel frattempo, Trump ha continuato a sostenere accuse di irregolarità elettorali che gli organizzatori della manifestazione considerano motivo di preoccupazione. Un altro punto di tensione ha riguardato la possibilità che agenti dell'Immigration and Customs Enforcement possano essere presenti nei pressi dei seggi, la Casa Bianca ha negato l'esistenza di un piano in questo senso, pur senza escludere completamente l'ipotesi.

De Niro non è stato comunque l'unico volto noto a intervenire.. La presenza dei due attori ha contribuito a portare il dibattito sul voto anche al di fuori degli ambienti strettamente politici, coinvolgendo personalità molto conosciute dal grande pubblico.

A rendere particolarmente significativo il momento di De Niro è stata quindi la combinazione tra il contenuto del suo intervento e la reazione della folla. L'attore ha trasformato il tema della tutela del voto in un messaggio semplice e immediato, chiedendo al pubblico di ripeterlo insieme a lui. Una scena destinata a far discutere, soprattutto per i toni utilizzati nei confronti di Trump e per il contesto politico nel quale è avvenuta.