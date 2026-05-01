Robert De Niro torna nel crimine: tutto su The Whisper Man, il nuovo colpaccio di Netflix

Pubblicazione: 01 maggio alle 14:00

Il volto di Robert De Niro non ha bisogno di presentazioni, ma ogni suo ritorno sullo schermo continua a generare aspettative precise. Quando poi si tratta di un thriller poliziesco destinato a una piattaforma globale come Netflix, l’attenzione si alza ancora di più.

Le prime immagini ufficiali dihanno iniziato a circolare e, senza bisogno di effetti speciali o rivelazioni eclatanti, raccontano già molto: atmosfera cupa, tensione trattenuta e un intreccio che si muove tra indagine e legami familiari.

Il progetto segna un nuovo capitolo nella collaborazione tra De Niro e lo streaming, ma anche un ritorno a territori narrativi che gli sono familiari: quelli della colpa, della memoria e delle relazioni irrisolte. Il film, tratto dal romanzo di Alex North, si sviluppa attorno alla figura inquietante di un serial killer soprannominato “l’Uomo Sussurrante”, la cui ombra torna a farsi sentire nonostante un passato apparentemente già chiuso.

Un’indagine che scava oltre il crimine

Al centro della storia c’è un rapimento. Un bambino scompare e tutto sembra rimandare a una dinamica già conosciuta. Ma è proprio qui che il racconto si complica: il caso riporta in superficie una figura criminale che, almeno sulla carta, non dovrebbe più rappresentare una minaccia.

Accanto a De Niro troviamo Adam Scott e Michelle Monaghan, in un triangolo narrativo che non si limita alla ricerca della verità. Il personaggio interpretato da Scott è uno scrittore di gialli, coinvolto direttamente nella vicenda quando suo figlio viene rapito. La collaborazione con il padre, interpretato da De Niro, diventa così un passaggio obbligato, ma anche un confronto con un rapporto interrotto da tempo.

Copyright: IG, @netflixth

Non è solo un’indagine. È una storia che si muove su più livelli, dove il crimine diventa il punto di partenza per esplorare legami familiari fragili e mai del tutto risolti.

Le immagini: silenzi, tensione e dettagli

Le prime fotografie diffuse da Netflix restituiscono un’immagine precisa del film. Non c’è spettacolarizzazione, ma una costruzione visiva fatta di silenzi e attese. Volti segnati, ambienti freddi, mappe costellate di puntine rosse. Ogni elemento suggerisce un percorso investigativo che procede per accumulo, più che per rivelazioni improvvise.

In uno degli scatti, i tre protagonisti appaiono insieme, quasi sospesi davanti a qualcosa che non vediamo. In un altro, il personaggio di Scott osserva una mappa, cercando connessioni. Sono immagini che non spiegano, ma insinuano. Ed è proprio questo il loro punto di forza.

La regia è affidata a James Ashcroft, già noto per lavori che hanno fatto della tensione psicologica il loro elemento centrale. La sceneggiatura porta le firme di Ben Jacoby e Chase Palmer, entrambi legati a progetti che hanno saputo muoversi tra horror e thriller con una certa consapevolezza stilistica.

La produzione è curata da AGBO, la società dei fratelli Russo, che continua a consolidare il proprio rapporto con Netflix. Non è un dettaglio secondario: il coinvolgimento di una struttura produttiva abituata a lavorare su scala globale lascia intravedere un progetto costruito con attenzione anche sul piano internazionale.

Un thriller che guarda oltre il genere

The Whisper Man arriverà sulla piattaforma il 28 agosto 2026, con una durata che sfiora le due ore. Ma al di là dei dati tecnici, ciò che emerge è un’impostazione narrativa che prova a superare i confini del thriller classico.

Non è solo una caccia a un serial killer. È un racconto che si muove tra passato e presente, tra colpa e responsabilità, cercando di tenere insieme tensione e profondità emotiva. In questo senso, la presenza di De Niro non è solo una garanzia di qualità, ma un elemento che contribuisce a dare peso a una storia che, già dalle prime immagini, sembra voler andare oltre la superficie.

Il risultato, almeno sulla carta, è un film che non punta a stupire con effetti immediati, ma a costruire un’atmosfera capace di restare. E in un panorama sempre più affollato, è proprio questo a fare la differenza.

Foto copertina: IG, @netflixth