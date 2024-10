Robert Downey Jr. pronto a "fare causa" a tutti i futuri dirigenti se useranno l'IA per ricreare le sue fattezze

Ospite del podcast di Kara Swisher, Robert Downey Jr. ha affrontato lo spinoso tema dell'Intelligenza Artificiale:

Cosa provo per tutto quello che sta succedendo? Mi tocca in piccola parte perché ho una vita emotiva vera e propria che non dà molto spazio al tema. Alla Marvel, allo stesso tempo, non sono preoccupato che possano dirottare l'anima del mio personaggio perché ci sono tre o quattro uomini e donne che prendono tutte le decisioni e non lo farebbero mai a me, con o senza di me.