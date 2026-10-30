Robert Downey Jr., il figlio Indio sbarca al cinema: il primo ruolo da protagonista

Pubblicazione: 30 ottobre alle 14:03

Tale padre, tale figlio? A volte il destino di Hollywood sa come rimescolare le carte, trasformando il passato in un ponte verso il futuro. Indio Downey, il figlio maggiore della superstar premio Oscar Robert Downey Jr. e della sua prima moglie Deborah Falconer, è pronto a fare il grande salto nel mondo del cinema. A trentatré anni e con una solida gavetta musicale alle spalle, Indio è stato infatti scritturato per il suo primo vero ruolo da protagonista sul grande schermo.

La pellicola che segna questa svolta artistica si intitola, un dramma indipendente tratto dal romanzo del 2014 Wasting Talent firmato dal compianto Ryan Leone. Scritto e diretto da Will De Los Santos, il film porterà sul grande schermo una narrazione cruda, intensa e priva di filtri.interpretato proprio da Indio Downey, e della sua cerchia di amici, muovendosi tra i chiaroscuri della dipendenza, le difficoltà delle relazioni interpersonali e il desiderio disperato di fuga e sopravvivenza nel sottobosco underground di Los Angeles.

Non è la primissima volta in assoluto che Indio si affaccia davanti alla macchina da presa: i cinefili più attenti ricorderanno la sua apparizione nel 2005 nella commedia action Kiss Kiss Bang Bang, dove interpretava la versione giovanissima del personaggio portato in scena proprio dal celebre padre. Tuttavia, per lunghi anni la sua strada principale è sembrata essere un'altra, quella della musica. Chitarrista e cantante, Indio ha coltivato la passione per le sette note pubblicando vari brani e focalizzandosi su un percorso solista, come il progetto Cigarettes in Bed, che gli ha permesso di esprimere la propria vena creativa lontano (ma non troppo) dai riflettori di Hollywood.

Il parallelismo con Robert Downey Jr. è inevitabile, soprattutto se si pensa al tema centrale di Love In Vein. Il giovane Downey ha infatti condiviso apertamente in passato il suo faticoso e coraggioso percorso per superare la dipendenza dall'alcol e dalle sostanze, affrontando a testa alta i demoni che, in forme diverse, hanno segnato anche i capitoli più bui della giovinezza del padre. Oggi, forte di una sobrietà riconquistata e di una maturità artistica rinnovata, Robert Downey Jr., forte di oltre vent'anni di vita sobria e di un successo globale inarrestabile, rappresenta per lui un punto di riferimento e un sostegno fondamentale.

Le riprese di Love In Vein prenderanno ufficialmente il via a Los Angeles tra marzo e aprile del 2027, sotto la produzione di Muse Productions e con un team tecnico di alto profilo. Per Indio si tratta di un banco di prova formidabile: un'occasione d'oro per dimostrare di possedere quellae, soprattutto, per scrollarsi di dosso l'etichetta di semplice "figlio di d'arte", scrivendo finalmente il proprio nome in cima alla locandina.