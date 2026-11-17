Pubblicazione: 17 novembre alle 11:29

La fumata bianca è arrivata. Dopo mesi di speculazioni, nomi sussurrati nei corridoi di Hollywood e liste di candidati che cambiavano di settimana in settimana, Amazon MGM Studios ha finalmente sciolto il nodo più atteso del cinema contemporaneo: Robert Pattinson sarà il nuovo James Bond. L'annuncio, arrivato attraverso i canali social dello studio, ha immediatamente acceso il dibattito tra i fan della saga, ma soprattutto ha ribaltato ogni aspettativa su chi avrebbe dovuto ereditare la Walther PPK dopo Daniel Craig. Pattinson, 40 anni, affiancherà Denis Villeneuve dietro la macchina da presa per Bond 26, un film che rappresenta un reset completo dopo la morte dell'agente segreto in No Time To Die.





Quando le prime liste dei finalisti hanno iniziato a circolare, sembrava chiaro che la produzione volesse puntare su un volto nuovo, qualcuno che potesse portare freschezza al franchise senza il peso di altre grandi saghe sulle spalle.: attori in ascesa, con credibilità critica ma senza il fardello delle aspettative globali. Tutti e tre avevano interpretato ruoli che li avevano fatti notare, ma nessuno di loro era una stella di prima grandezza.. Improvvisamente, non si parlava più di scommettere su un talento emergente, ma di affidarsi a qualcuno che avesse già dimostrato di saper reggere il peso di un blockbuster mondiale. E se Hoult è senza dubbio un nome importante, Pattinson è su un altro livello.La sua carriera è un percorso affascinante e contraddittorio.. Ha lavorato con i Safdie Brothers in Good Time, con Claire Denis in High Life, con Robert Eggers in The Lighthouse. Film difficili, sperimentali, lontani anni luce dai red carpet patinati e dai blockbuster estivi. Sembrava determinato a costruirsi una reputazione da attore indipendente, quasi come se volesse cancellare l'immagine del vampiro luccicante che lo aveva reso famoso.. Una scelta che all'epoca sembrò strana quanto quella di oggi per Bond. E invece Pattinson ha dimostrato di saper portare profondità psicologica a un personaggio iconico, facendolo suo senza tradire l'essenza del Cavaliere Oscuro.

Ora, con un sequel confermato per il 2028 e un terzo film in programma subito dopo, Pattinson si ritrova a gestire non una, ma due delle icone più grandi del cinema. Ed è proprio questo il punto che rende la sua scelta per Bond così interessante. Tecnicamente, dovrebbe essere impossibile. Come può un attore dedicarsi contemporaneamente a Batman e a 007, due ruoli che richiedono impegno fisico, emotivo e contrattuale per anni? Eppure, evidentemente, Amazon e Villeneuve hanno trovato un modo per farlo funzionare. Dal punto di vista commerciale, la scelta è un colpo da maestro. Pattinson porta con sé un pubblico vastissimo, dalle generazioni cresciute con Twilight ai cinefili che lo seguono nei suoi progetti più autoriali. Ha dimostrato di saper fare box office, ma anche di non aver paura di rischiare.





. I fan di Lowden, in particolare, hanno espresso delusione sui social, convinti che l'attore di Slow Horses avesse il profilo perfetto per il ruolo. Altri hanno sollevato dubbi sulla compatibilità tra Batman e Bond, chiedendosi se Pattinson non rischi di saturare la propria immagine interpretando contemporaneamente due icone così ingombranti.. Quando fu annunciato per Casino Royale, le critiche furono feroci. Troppo biondo, troppo muscoloso, troppo diverso da Pierce Brosnan. Poi il film uscì, e tutto cambiò.Ora non resta che aspettare.. Sarà interessante vedere come il regista di Dune e Blade Runner 2049 affronterà il mondo dello spionaggio britannico, e come. Una cosa è certa: questo non sarà un Bond qualunque. E forse è esattamente quello di cui il franchise aveva bisogno.