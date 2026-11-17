Robert Pattinson è il nuovo James Bond: il noir di Matt Reeves su Netflix ci aveva già visto lungo
Robert Pattinson è il nuovo James Bond in Bond 26 con Denis Villeneuve. La scelta di Amazon spiazza tutti: ecco perché l'attore di Batman ha battuto la concorrenza.
La fumata bianca è arrivata. Dopo mesi di speculazioni, nomi sussurrati nei corridoi di Hollywood e liste di candidati che cambiavano di settimana in settimana, Amazon MGM Studios ha finalmente sciolto il nodo più atteso del cinema contemporaneo: Robert Pattinson sarà il nuovo James Bond. L'annuncio, arrivato attraverso i canali social dello studio, ha immediatamente acceso il dibattito tra i fan della saga, ma soprattutto ha ribaltato ogni aspettativa su chi avrebbe dovuto ereditare la Walther PPK dopo Daniel Craig. Pattinson, 40 anni, affiancherà Denis Villeneuve dietro la macchina da presa per Bond 26, un film che rappresenta un reset completo dopo la morte dell'agente segreto in No Time To Die.
La sua carriera è un percorso affascinante e contraddittorio. Dopo essere diventato un'icona planetaria con la saga di Twilight, Pattinson ha fatto di tutto per allontanarsi da quel tipo di ruoli. Ha lavorato con i Safdie Brothers in Good Time, con Claire Denis in High Life, con Robert Eggers in The Lighthouse. Film difficili, sperimentali, lontani anni luce dai red carpet patinati e dai blockbuster estivi. Sembrava determinato a costruirsi una reputazione da attore indipendente, quasi come se volesse cancellare l'immagine del vampiro luccicante che lo aveva reso famoso. Poi è arrivato Matt Reeves, che lo ha voluto come Bruce Wayne in The Batman del 2022 (disponibile su Netflix). Una scelta che all'epoca sembrò strana quanto quella di oggi per Bond. E invece Pattinson ha dimostrato di saper portare profondità psicologica a un personaggio iconico, facendolo suo senza tradire l'essenza del Cavaliere Oscuro.
Ora, con un sequel confermato per il 2028 e un terzo film in programma subito dopo, Pattinson si ritrova a gestire non una, ma due delle icone più grandi del cinema. Ed è proprio questo il punto che rende la sua scelta per Bond così interessante. Tecnicamente, dovrebbe essere impossibile. Come può un attore dedicarsi contemporaneamente a Batman e a 007, due ruoli che richiedono impegno fisico, emotivo e contrattuale per anni? Eppure, evidentemente, Amazon e Villeneuve hanno trovato un modo per farlo funzionare. Dal punto di vista commerciale, la scelta è un colpo da maestro. Pattinson porta con sé un pubblico vastissimo, dalle generazioni cresciute con Twilight ai cinefili che lo seguono nei suoi progetti più autoriali. Ha dimostrato di saper fare box office, ma anche di non aver paura di rischiare.
Ora non resta che aspettare. I dettagli su Bond 26 sono ancora scarsi, ma con Pattinson a bordo e Villeneuve alla regia, le aspettative sono altissime. Sarà interessante vedere come il regista di Dune e Blade Runner 2049 affronterà il mondo dello spionaggio britannico, e come Pattinson plasmerà un personaggio che generazioni di attori hanno contribuito a definire. Una cosa è certa: questo non sarà un Bond qualunque. E forse è esattamente quello di cui il franchise aveva bisogno.