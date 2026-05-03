Roberta Valente - Notaio in Sorrento, il finale slitta: cosa vedremo oggi (e perché è un esperimento Rai)

Pubblicazione: 03 maggio alle 08:45

Proprio a un passo dal sospirato epilogo, la programmazione di Roberta Valente - Notaio in Sorrento subisce una modifica importante. La fiction di Rai1 con protagonista Maria Vera Ratti, che ha accompagnato il pubblico della domenica sera dal 12 aprile, non concluderà il suo ciclo come inizialmente previsto, questa sera, 3 maggio 2026; bisognerà invece attendere il 10 maggio prossimo. Una scelta, per la prima volta applica alla serata domenicale, solitamente caratterizzata dalla doppia puntata, sperimentata per venire incontro agli spettatori, messi alla prova dall'access prime time sempre più allungato verso le 22.

, mentre l'ottavo e ultimo episodio della stagione, dal titolo I sogni son desideri?, viene posticipato a domenica 10 maggio.

Nell'episodio di stasera, Roberta deve sostituire il notaio Carrano nell'annuale concorso di bellezza di Sorrento. Il suo compito è quello garantire la regolarità assoluta della competizione. Qualcosa, però, si inceppa, tra colpi di scena e manovre non proprio limpide. A complicare le cose per Valenti, poi, c'è la presenza di una concorrente che non le ispira simpatia. Riuscirà a rimanere integra, come il suo ruolo pretende, davanti a questa sfida personale?

Maria Vera Ratti in una scena di Roberta Valente Notaio in Sorrento - Rai Fiction

Roberta Valente - Notaio in Sorrento ha conquistato i favori del pubblico puntata dopo puntata, assicurandosi gli ascolti più alti della serata domenicale; questo grazie a un'eroina che ispira simpatia e non nasconde le proprie fragilità, interpretata da Maria Vera Ratti, l'indimenticata Enrica Colombo dell'Ispettore Ricciardi, altro fiore all'occhiello di Rai Fiction.

Alessio Lapice e Maria Vera Ratti protagonisti di Roberta Valente Notaio in Sorrento - Rai Fiction

Tornata a Sorrento, sua città d'origine, dopo aver superato il concorso notarile,, indole amplificata dalla scomparsa prematura di entrambi i genitori. Fidanzata con Stefano, interpretato da Alessio Lapice, che sta per sposare, deve per prima cosa affrontare dei fantasmi famigliari mai del tutto risolti per godersi il giusto lieto fine. Non sarà facile, anche perché il futuro consorte, cresciuto in una famiglia soffocante, sarà alle prese con i propri dubbi personali.

La serie, diretta da Vincenzo Pirozzi e ideata da Alessia Palumbo, è una produzione Rai Fiction e Rodeo Drive. Il cast include anche Flavia Gatti (Leda), Erasmo Genzini (Vito), Adriano Pantaleo (Osvaldo), Teresa Del Vecchio (Gina) ed Enzo Casertano (il notaio Antonio Maria Carrano), per un totale di otto episodi da cinquanta minuti ciascuno. Mia cara miss andrà in onda alle 21.45, su Rai1 al termine di Affari tuoi e sarà disponibile in streaming anche su RaiPlay.