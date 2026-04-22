Roberta Valente, spoiler puntata del 26 aprile: il colpo di scena che nessuno si aspettava

Pubblicazione: 22 aprile alle 14:00

Tre domeniche, tre serate, e ogni volta Roberta Valente – Notaio in Sorrento riesce ad alzare la posta. La fiction con Maria Vera Ratti nei panni della giovane notaia che è tornata a Sorrento dopo un importante traguardo professionale torna domenica 26 aprile in prima serata su Rai 1, con il quinto e sesto episodio intitolati La macchina del tempo e Terapia d'urto. Gli episodi saranno disponibili anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay. La quarta e ultima serata è in programma per il 3 maggio, il che significa che questa settimana la serie entra nella sua fase conclusiva, con tutti i nodi personali che cominciano finalmente a venire al pettine.

Episodio 5 — La macchina del tempo: una Fiat 500 e un segreto d'amore

Al centro del quinto episodio c'è un lascito testamentario tanto insolito quanto romantico: una vecchia Fiat 500 lasciata in eredità a Vito, un uomo che da anni frequentava la casa di riposo dove viveva l'anziana benefattrice, scomparsa improvvisamente. Sorpreso e disorientato da una responsabilità così inattesa, Vito decide di rivolgersi a Roberta per fare chiarezza su un gesto che, dietro la sua apparente semplicità, nasconde una trama di affetti e legami difficile da sbrogliare.

Alessio Lapice nei panni di Stefano in Roberta Valente – Notaio in Sorrento - © Rai

Episodio 6 — Terapia d'urto: Filippo, i due zii e una scelta impossibile

Come già accaduto negli episodi precedenti, il caso si rivela subito più complesso del previsto, intrecciando aspetti legali e risvolti umani profondi. In questa occasione sarà fondamentale anche il contributo di), cresciuta tra diverse case famiglia dopo aver perso entrambi i genitori: la sua sensibilità permetterà a Roberta di trovare la chiave giusta per dare voce alle ultime volontà della defunta, rispettando i legami affettivi e proteggendo chi è rimasto. Un caso che parla di memoria, di cura verso gli anziani e di come certi gesti piccoli possano contenere tutto l'amore di una vita.

Il sesto episodio affronta una vicenda ancora più delicata, destinata a coinvolgere tutto lo studio notarile a un livello personale che va ben oltre il lavoro. Protagonista è Filippo, un ragazzo con sindrome di Down rimasto recentemente orfano, descritto come un personaggio capace di conquistare il cuore di chiunque lo incontri con la sua spontaneità. Il problema nasce da due disposizioni testamentarie contrastanti lasciate dai genitori, che rendono incerto a quale dei due zii spetti la tutela del ragazzo.

Roberta e il suo team si trovano così a dover andare molto oltre gli aspetti puramente giuridici: la vera sfida è capire con quale dei due zii Filippo possa davvero sentirsi a casa. Una situazione che non si risolve leggendo le carte, ma ascoltando le persone. Un caso che tocca il tema della disabilità, della famiglia allargata e del confine sottile tra la legge e l'umanità che dovrebbe guidarla.

Il colpo di scena: cosa scopre Roberta su Stefano

Il filo che attraversa tutta la terza serata è però quello privato, e questa settimana è destinato a rompersi. Roberta comincia a notare che Stefano (Alessio Lapice), il suo futuro sposo, appare sempre più distratto e distaccato. La distanza cresce episodio dopo episodio, e nell'arco di questa terza serata diventa impossibile da ignorare. La domanda che i fan si fanno da settimane trova finalmente risposta: Roberta scoprirà qualcosa su Stefano che potrebbe cambiare tutto.

Le anticipazioni non svelano di cosa si tratti, ma il tono lascia intendere che non si tratterà di un malinteso risolvibile con una conversazione. Questa rivelazione arriva in un momento in cui la protagonista è già emotivamente esposta per via dei casi che affronta, e il rischio è che il confine tra vita professionale e vita personale — già labile per natura del suo lavoro — ceda definitivamente.

La fiction e il suo formato

Roberta Valente – Notaio in Sorrento è una serie Rai Fiction in 8 episodi distribuiti in 4 domeniche consecutive su Rai 1. Il cast principale vede Maria Vera Ratti come protagonista, Alessio Lapice nei panni di Stefano, Flavia Gatti come Leda ed Erasmo Genzini come Vito. La regia è firmata da Vincenzo Pirozzi. La serie va in onda alle 21.30 e ogni puntata è disponibile anche su RaiPlay.