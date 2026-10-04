Roberto Benigni nuovo debutto in Rai: tutto sul nuovo e atteso spettacolo tv dedicato a San Francesco
Roberto Benigni torna su Rai 1 con un nuovo imperdibile spettacolo dedicato a San Francesco d'Assisi. Tutte le anticipazioni, temi e data della messa in onda.
Il ritorno di Roberto Benigni in televisione rappresenta da sempre uno degli eventi mediatici più attesi e discussi dal pubblico italiano, capace di catalizzare l'attenzione dei media e di registrare ascolti da record. Questa volta, il celebre attore, regista e premio Oscar toscano si prepara a conquistare nuovamente il prime time di Rai 1 con un nuovo, emozionante progetto teatrale e televisivo interamente dedicato a San Francesco d'Assisi, in occasione delle celebrazioni ufficiali per gli ottocento anni dalla morte del Poverello d'Assisi.
Non è certo la prima volta che l'artista sceglie di esplorare le grandi figure della cristianità e i pilastri della nostra identità culturale: dopo il clamoroso successo dei monologhi sulla Divina Commedia, sulla Costituzione italiana, sui Dieci Comandamenti e, più recentemente, lo speciale di grande impatto emotivo dedicato a San Pietro, Benigni torna a far parlare di sé tornando sul piccolo schermo con uno dei cavalli di battaglia della sua poetica autoriale.
I vertici della Rai puntano con fortissima decisione su questo nuovo appuntamento per garantire alla rete ammiraglia una serata di prestigio e share eccezionale, confermando la vocazione del servizio pubblico per i grandi eventi culturali d'autore, capaci di unire milioni di telespettatori davanti allo schermo e di generare un enorme dibattito sui social network. La figura di San Francesco, d'altronde, gode di una fascinazione intramontabile ed è stata al centro di numerosi tributi letterari e artistici, da Aldo Cazzullo ad Alessandro Barbero, confermandosi un perno centrale dell'immaginario collettivo.