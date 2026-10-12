RoboCop: Paul Verhoeven è coinvolto nello sviluppo della serie TV (tornando alla saga dopo decenni)
Durante un panel al New York Comic-Con, James Wan ha appena annunciato il ritorno di Paul Verhoeven per l'imminente serie Prime Video su Robocop, di cui non si sa in che veste.
Paul Verhoeven è ufficialmente tornato. Il regista olandese che nel 1987 ha creato uno dei cult più influenti della fantascienza action, quel RoboCop che ha ridefinito il concetto di cinema di genere satirico e violento, sarà coinvolto nella nuova serie televisiva in sviluppo per Prime Video. L'annuncio è arrivato durante il panel Blumfest al New York Comic Con, dove il produttore esecutivo James Wan ha confermato di star lavorando a stretto contatto con Verhoeven per dare vita a questo ambizioso progetto.
Durante l'apparizione al Comic Con, Wan non ha fornito dettagli specifici sull'entità del coinvolgimento di Verhoeven, lasciando aperte molte domande. Sarà un consulente creativo, un produttore esecutivo o avrà un ruolo più attivo nella direzione di alcuni episodi? Quel che è certo è che la sua presenza conferisce un'aura di autenticità e continuità artistica al progetto, un elemento che Amazon e Blumhouse Atomic Monster, la banner di produzione di Wan, sembrano voler sfruttare per differenziare questa serie dalle precedenti capitoli del franchise.
Un elemento che distinguerà questa versione dalle precedenti è un cambio significativo nel concept stesso di RoboCop. Mentre nel film del 1987 il corpo di Alex Murphy veniva convertito in un cyborg, con parti organiche ancora presenti sotto l'armatura metallica, nella serie Prime Video la sua coscienza verrà impiantata in un corpo completamente robotico. Questa modifica narrativa apre nuove possibilità tematiche sull'identità, la memoria e ciò che rende umano un essere, temi che Verhoeven aveva già esplorato con maestria nel film originale e che potrebbero essere amplificati in un formato seriale di otto episodi.
La domanda che aleggia tra gli appassionati è inevitabile: riuscirà questa nuova serie a catturare lo spirito sovversivo, la violenza stilizzata e la critica sociale tagliente che hanno reso immortale il film di Verhoeven. Con il maestro olandese coinvolto, le probabilità sembrano decisamente più alte.