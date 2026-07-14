Rocco Siffredi, svolta a 62 anni: debutta nel cinema drammatico e racconta il ritorno sul set

Pubblicazione: 14 luglio alle 12:30

A 62 anni Rocco Siffredi dimostra di non avere alcuna intenzione di rallentare. Il celebre attore e regista, tra i volti italiani più conosciuti a livello internazionale nel settore dell'intrattenimento per adulti, ha scelto di tornare davanti alla macchina da presa, raccontando con grande sincerità le difficoltà fisiche che accompagnano questa nuova fase della sua carriera. In una recente intervista rilasciata al Il Corriere della sera, ha spiegato che affrontare oggi lo stesso lavoro svolto decenni fa richiede uno sforzo molto maggiore.

I dolori alla schiena e il naturale trascorrere del tempo rappresentano ostacoli concreti, ma non sufficienti a spegnere la passione che continua a nutrire per il suo mestiere. Per lui il set resta un luogo in cui sentirsi libero e completamente se stesso. L'ultimo anno non è stato semplice per Rocco Siffredi e la sua famiglia. L'attore ha raccontato di avertra questioni personali e vicende legali che hanno inciso profondamente sulla serenità familiare.

Proprio il ritorno al lavoro gli avrebbe permesso di ritrovare equilibrio e concentrazione. L'attività professionale, infatti, è diventata una sorta di rifugio, capace di offrirgli una valvola di sfogo in un momento caratterizzato da forte pressione emotiva. La novità più interessante della sua carriera riguarda però il cinema tradizionale. Il 23 luglio arriverà nelle sale Blue, film diretto da Eleonora Puglia che segna il debutto di Rocco Siffredi in un ruolo drammatico. Nel lungometraggio interpreta un padre chiamato ad affrontare una situazione familiare estremamente delicata, legata all'esposizione della figlia sui social e sulle piattaforme digitali.

Rocco Siffredi nuovo debutto sul set-foto Mediasetinfinity

Un tema attuale che affronta il rapporto tra adolescenti, web e ricerca della popolarità, mettendo al centro anche le conseguenze psicologiche e familiari delle scelte compiute in giovane età. Nel corso dell'intervista, Siffredi ha espresso la propria preoccupazione per il rapporto che molti ragazzi hanno con il mondo digitale. Secondo il suo punto di vista, sempre più giovani rischiano di prendere decisioni importanti senza avere piena consapevolezza delle conseguenze future. L'attore ha spiegato di ricevere numerosi messaggi da ragazzi e ragazze in cerca di consigli, spesso alle prese con dubbi, difficoltà e problemi familiari.

Una situazione che, a suo giudizio, racconta il disagio di una generazione cresciuta tra social network e ricerca continua di approvazione. Grande spazio continua ad averlo anche la famiglia. I figli Lorenzo e Leonardo hanno intrapreso percorsi professionali differenti, scegliendo di costruire la propria i. Lorenzo collabora nell'azienda di famiglia occupandosi della gestione dei progetti, mentre Leonardo ha preferito dedicarsi agli studi e ad altre esperienze professionali.

Guardando al futuro, Rocco Siffredi non nasconde l'entusiasmo per nuove sfide artistiche. Tra i progetti c'è anche una possibile collaborazione con il regista Matteo Garrone, per il quale starebbe offrendo consulenza nello sviluppo di un nuovo lavoro cinematografico. Oggi Siffredi dimostra di voler continuare a mettersi in gioco anche in una fase diversa della sua carriera, confermando una capacità di reinventarsi che continua ad attirare l'attenzione del pubblico.