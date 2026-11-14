Rocky compie 50 anni e i fan si trasformano in Sylvester Stallone: il raduno conquista un record mondiale
Rocky celebra 50 anni con un incredibile record a Philadelphia: 570 fan vestiti come il celebre pugile di Sylvester Stallone conquistano il Guinness.
Cinquant'anni dopo la sua uscita nelle sale, Rocky continua a conquistare il cuore degli spettatori di tutto il mondo. Il leggendario pugile interpretato da Sylvester Stallone è stato protagonista di un evento davvero speciale a Philadelphia, la città che ha fatto da sfondo alle sue imprese cinematografiche. Centinaia di appassionati si sono riuniti per celebrare l'anniversario del film del 1976, riuscendo a conquistare un posto nel Guinness dei primati.
Il risultato è stato uno spettacolo decisamente insolito, con centinaia di Rocky Balboa che si sono radunati ai piedi della celebre scalinata del museo, diventata uno dei luoghi più riconoscibili della storia del cinema. L'entusiasmo dei partecipanti ha accompagnato l'intero evento. Durante il raduno, un presentatore ha chiesto il nome a uno dei presenti, ricevendo una risposta che ha riassunto perfettamente lo spirito della giornata: “Rocky Balboa”. Una volta certificato il record mondiale, i 570 partecipanti hanno affrontato insieme la leggendaria scalinata, riproducendo uno dei momenti più famosi del film.
Arrivati in cima, si sono messi in posa per una fotografia collettiva, celebrando un personaggio che continua a rappresentare la determinazione e la capacità di non arrendersi davanti alle difficoltà. L'iniziativa fa parte di Rocky Season, un programma di festeggiamenti organizzato dalla città di Philadelphia per celebrare il cinquantesimo anniversario del lungometraggio diretto da John G. Avildsen. Le celebrazioni, iniziate il 29 settembre e destinate a proseguire fino al 3 dicembre 2026, comprendono numerose attività dedicate al celebre pugile.
La città celebra ufficialmente il Rocky Day dal 2023, quando lo stesso attore partecipò alla prima edizione dell'evento, mentre nel 2024 i festeggiamenti si ampliarono con il Rocky Fest. Ma il successo del raduno rappresenta anche l'occasione per ricordare quanto sia straordinaria la storia del film originale. Rocky arrivò nei cinema nel 1976 con un budget inferiore al milione di dollari, trasformando Sylvester Stallone, all'epoca ancora poco conosciuto, in una delle star più importanti di Hollywood.
L'attore aveva scritto personalmente la sceneggiatura, raccontando la vicenda di un pugile di Philadelphia che riceve un'inaspettata opportunità di affrontare il campione mondiale dei pesi massimi Apollo Creed. Il film conquistò il pubblico e la critica, ottenendo tre premi Oscar, tra cui quello per il miglior film, e dando origine a una saga destinata a proseguire per decenni, fino agli spin-off dedicati ad Adonis Creed. A cinquant'anni di distanza, l'eredità di Rocky non sembra conoscere il passare del tempo. E forse non esiste un modo migliore per celebrarla di quello scelto dai suoi fan: indossare una semplice tuta grigia, correre su una scalinata e alzare le braccia al cielo, proprio come il loro eroe.