Rocky compie 50 anni e i fan si trasformano in Sylvester Stallone: il raduno conquista un record mondiale

Pubblicazione: 14 novembre alle 17:27

Cinquant'anni dopo la sua uscita nelle sale, Rocky continua a conquistare il cuore degli spettatori di tutto il mondo. Il leggendario pugile interpretato da Sylvester Stallone è stato protagonista di un evento davvero speciale a Philadelphia, la città che ha fatto da sfondo alle sue imprese cinematografiche. Centinaia di appassionati si sono riuniti per celebrare l'anniversario del film del 1976, riuscendo a conquistare un posto nel Guinness dei primati.

Il, bensi sono ritrovate davanti al, dando vita al più grande raduno mai organizzato di persone travestite come l'iconico personaggio cinematografico. Un risultato che ha superato abbondantemente la soglia minima di 250 partecipanti richiesta per ottenere il riconoscimento ufficiale. Per prendere parte all'iniziativa,: felpa e pantaloni della tuta grigi, berretto nero e scarpe da ginnastica alte, proprio come quelli indossati dadurante le indimenticabili sequenze di allenamento del primo film.

Il risultato è stato uno spettacolo decisamente insolito, con centinaia di Rocky Balboa che si sono radunati ai piedi della celebre scalinata del museo, diventata uno dei luoghi più riconoscibili della storia del cinema. L'entusiasmo dei partecipanti ha accompagnato l'intero evento. Durante il raduno, un presentatore ha chiesto il nome a uno dei presenti, ricevendo una risposta che ha riassunto perfettamente lo spirito della giornata: “Rocky Balboa”. Una volta certificato il record mondiale, i 570 partecipanti hanno affrontato insieme la leggendaria scalinata, riproducendo uno dei momenti più famosi del film.

"Rocky" fans honored the iconic character's legacy 50 years after his first film with a Guinness World Record-breaking gathering of people dressed as Rocky Balboa at the steps of the Philadelphia Museum of Art. Read more: https://t.co/HToCk2sP8s https://t.co/CMvdmtrEjm — ABC News (@ABC) November 14, 2026

Arrivati in cima, si sono messi in posa per una fotografia collettiva, celebrando un personaggio che continua a rappresentare la determinazione e la capacità di non arrendersi davanti alle difficoltà. L'iniziativa fa parte di Rocky Season, un programma di festeggiamenti organizzato dalla città di Philadelphia per celebrare il cinquantesimo anniversario del lungometraggio diretto da John G. Avildsen. Le celebrazioni, iniziate il 29 settembre e destinate a proseguire fino al 3 dicembre 2026, comprendono numerose attività dedicate al celebre pugile.

Rocky, fonte: MGM

Tra queste figurano visite guidate nei luoghi delle riprese, gare di corsa e persino una sfida che permette agli appassionati di ricreare una delle scene più particolari del film, quella in cuiall'interno di una macelleria. Un altro appuntamento importante è la, una manifestazione sportiva che, secondo le previsioni degli organizzatori, dovrebbe coinvolgere circa 45.000 corridori provenienti da tutti i 50 Stati americani e da 75 Paesi del mondo. Il legame tra, del resto, è qualcosa che va ben oltre il cinema.

La città celebra ufficialmente il Rocky Day dal 2023, quando lo stesso attore partecipò alla prima edizione dell'evento, mentre nel 2024 i festeggiamenti si ampliarono con il Rocky Fest. Ma il successo del raduno rappresenta anche l'occasione per ricordare quanto sia straordinaria la storia del film originale. Rocky arrivò nei cinema nel 1976 con un budget inferiore al milione di dollari, trasformando Sylvester Stallone, all'epoca ancora poco conosciuto, in una delle star più importanti di Hollywood.

L'attore aveva scritto personalmente la sceneggiatura, raccontando la vicenda di un pugile di Philadelphia che riceve un'inaspettata opportunità di affrontare il campione mondiale dei pesi massimi Apollo Creed. Il film conquistò il pubblico e la critica, ottenendo tre premi Oscar, tra cui quello per il miglior film, e dando origine a una saga destinata a proseguire per decenni, fino agli spin-off dedicati ad Adonis Creed. A cinquant'anni di distanza, l'eredità di Rocky non sembra conoscere il passare del tempo. E forse non esiste un modo migliore per celebrarla di quello scelto dai suoi fan: indossare una semplice tuta grigia, correre su una scalinata e alzare le braccia al cielo, proprio come il loro eroe.