Rocky Horror, il retroscena svelato da Tim Curry prima di morire che pochi conoscono
La morte di Tim Curry, scomparso a 80 anni, riporta al centro della scena uno dei personaggi più iconici della sua carriera: il Dr. Frank-N-Furter di The Rocky Horror Picture Show. E proprio in una delle sue rare interviste l'attore aveva raccontato quanto fosse stato difficile accettare il destino iniziale del film, convinto che quel presunto insuccesso potesse persino compromettere la sua carriera.
Tim Curry è morto il 25 agosto 2026 nella sua casa di Los Angeles, all'età di 80 anni. La notizia è stata confermata dal suo manager, il quale ha riferito che l'attore è morto serenamente, mentre non è stata resa pubblica una causa ufficiale del decesso. Con lui scompare un interprete che ha attraversato cinema, televisione, teatro e doppiaggio, lasciando personaggi difficili da dimenticare. Per il grande pubblico resterà soprattutto il volto di due figure diametralmente opposte eppure entrambe entrate nell'immaginario collettivo: il provocatorio Dr. Frank-N-Furter di The Rocky Horror Picture Show e il terrificante Pennywise della miniserie televisiva It. Ma è proprio Rocky Horror il film che più di ogni altro ha cambiato la sua carriera e, soprattutto, il modo in cui una pellicola può costruire il proprio successo anche molti anni dopo l'uscita.
Il padrone di casa è il Dr. Frank-N-Furter, scienziato eccentrico e trasgressivo che sta lavorando a un esperimento destinato a creare un essere umano perfetto: Rocky. Da quel momento la storia precipita in un vortice di seduzione, musica, fantascienza, horror e provocazione, mentre Brad e Janet vengono progressivamente allontanati dalle certezze con cui erano entrati nel castello.
È una trama volutamente eccessiva, costruita come una parodia dei vecchi film horror e fantascientifici, ma anche come una celebrazione della libertà individuale e della possibilità di infrangere le convenzioni. Ed è proprio questo elemento ad aver permesso al film di superare il semplice status di musical cinematografico.
"È stato un fallimento. E io ero distrutto", ha raccontato Curry, spiegando di aver persino temuto che quello potesse essere il punto di arrivo della sua carriera cinematografica. Una confessione che non può passare inosservata, proprio perchè, con il senno di poi, Tim Curry è diventato indissolubilmente legato a quel film. Frank-N-Furter avrebbe potuto essere ricordato come uno dei tanti personaggi eccentrici di una pellicola rimasta ai margini. È successo invece l'opposto.
Alla sua uscita nel 1975, Rocky Horror non fu accolto come il fenomeno che conosciamo oggi. Il film ottenne reazioni tiepide e risultati commerciali deludenti, tanto da rischiare di essere accantonato. La trasformazione arrivò quando venne inserito nel circuito delle proiezioni di mezzanotte. La svolta partì dal Waverly Theater di New York nel 1976. Il pubblico cominciò a tornare più volte, a presentarsi vestito come i protagonisti, a rispondere alle battute, a cantare e persino a portare oggetti da utilizzare durante le scene. In breve tempo, assistere a Rocky Horror smise di significare semplicemente guardare un film: significava partecipare a uno spettacolo collettivo.
Durante le proiezioni, gli spettatori iniziarono a urlare battute in risposta ai personaggi, a vestirsi come Frank-N-Furter, Columbia, Magenta o Riff Raff e a imitare le coreografie. Nacquero anche i cosiddetti shadow cast, gruppi di performer che recitano davanti allo schermo seguendo ciò che accade nella pellicola. Con il tempo si consolidò persino un vero e proprio rituale fatto di oggetti, gesti e battute che cambiano da sala a sala. Acqua, riso, toast e altri elementi sono diventati parte della tradizione delle proiezioni interattive. In altre parole, il pubblico non si è limitato a decretare il successo tardivo di Rocky Horror: lo ha trasformato in un'esperienza cinematografica irripetibile.
Senza Tim Curry, però, è difficile immaginare che il film avrebbe raggiunto lo stesso impatto. L'attore aveva già interpretato Frank-N-Furter nella versione teatrale del 1973 e portò sul grande schermo un personaggio costruito sull'eccesso: ironico, sensuale, teatrale, arrogante e completamente libero dalle convenzioni. Curry non interpretava semplicemente uno scienziato pazzo. Ne faceva una presenza scenica che dominava ogni ambiente nel quale entrava. Frank-N-Furter non chiede il permesso di essere diverso: considera la propria diversità una forma di potere.
La celebre filosofia di Frank-N-Furter può essere sintetizzata nella frase "Non sognatelo, siatelo". Una battuta diventata negli anni quasi un manifesto per il pubblico di Rocky Horror.