Rocky Horror, il retroscena svelato da Tim Curry prima di morire che pochi conoscono

Pubblicazione: 27 agosto alle 16:30

Tim Curry è morto il 25 agosto 2026 nella sua casa di Los Angeles, all'età di 80 anni. La notizia è stata confermata dal suo manager, il quale ha riferito che l'attore è morto serenamente, mentre non è stata resa pubblica una causa ufficiale del decesso. Con lui scompare un interprete che ha attraversato cinema, televisione, teatro e doppiaggio, lasciando personaggi difficili da dimenticare. Per il grande pubblico resterà soprattutto il volto di due figure diametralmente opposte eppure entrambe entrate nell'immaginario collettivo: il provocatorio Dr. Frank-N-Furter di The Rocky Horror Picture Show e il terrificante Pennywise della miniserie televisiva It. Ma è proprio Rocky Horror il film che più di ogni altro ha cambiato la sua carriera e, soprattutto, il modo in cui una pellicola può costruire il proprio successo anche molti anni dopo l'uscita.

Diretto da Jim Sharman e tratto dal musical The Rocky Horror Show scritto da Richard O'Brien, il film segue Brad e Janet, una giovane coppia apparentemente rispettabile che, durante un viaggio notturno sotto un violento temporale, rimane in panne con l'automobile. In cerca di aiuto raggiungono un misterioso castello,e vengono trascinati in un universo completamente fuori dalle loro regole.

Il padrone di casa è il Dr. Frank-N-Furter, scienziato eccentrico e trasgressivo che sta lavorando a un esperimento destinato a creare un essere umano perfetto: Rocky. Da quel momento la storia precipita in un vortice di seduzione, musica, fantascienza, horror e provocazione, mentre Brad e Janet vengono progressivamente allontanati dalle certezze con cui erano entrati nel castello.

È una trama volutamente eccessiva, costruita come una parodia dei vecchi film horror e fantascientifici, ma anche come una celebrazione della libertà individuale e della possibilità di infrangere le convenzioni. Ed è proprio questo elemento ad aver permesso al film di superare il semplice status di musical cinematografico.

Tim Curry in The Rocky Horror Picture Show - Fonte: 20th Century Fox

La cosa forse più sorprendente è che oggi The Rocky Horror Picture Show appare come l'esatto contrario di un film fallito. Eppure, all'inizio, la situazione era molto diversa. Nell'intervista realizzata per CBS Sunday Morning, Curry ha ricordato senza nascondere la propria amarezza la reazione iniziale al film.: aveva creduto nel progetto, aveva portato sul grande schermo il personaggio che aveva già interpretato in teatro e si ritrovò invece davanti a un risultato che sembrava non incontrare il pubblico.

"È stato un fallimento. E io ero distrutto", ha raccontato Curry, spiegando di aver persino temuto che quello potesse essere il punto di arrivo della sua carriera cinematografica. Una confessione che non può passare inosservata, proprio perchè, con il senno di poi, Tim Curry è diventato indissolubilmente legato a quel film. Frank-N-Furter avrebbe potuto essere ricordato come uno dei tanti personaggi eccentrici di una pellicola rimasta ai margini. È successo invece l'opposto.

Alla sua uscita nel 1975, Rocky Horror non fu accolto come il fenomeno che conosciamo oggi. Il film ottenne reazioni tiepide e risultati commerciali deludenti, tanto da rischiare di essere accantonato. La trasformazione arrivò quando venne inserito nel circuito delle proiezioni di mezzanotte. La svolta partì dal Waverly Theater di New York nel 1976. Il pubblico cominciò a tornare più volte, a presentarsi vestito come i protagonisti, a rispondere alle battute, a cantare e persino a portare oggetti da utilizzare durante le scene. In breve tempo, assistere a Rocky Horror smise di significare semplicemente guardare un film: significava partecipare a uno spettacolo collettivo.

È questo il paradosso più affascinante del film. Il pubblico che inizialmente non sembrava interessato alla pellicolaUna delle caratteristiche più singolari del fenomeno Rocky Horror è infatti il rapporto tra spettatore e schermo.

Durante le proiezioni, gli spettatori iniziarono a urlare battute in risposta ai personaggi, a vestirsi come Frank-N-Furter, Columbia, Magenta o Riff Raff e a imitare le coreografie. Nacquero anche i cosiddetti shadow cast, gruppi di performer che recitano davanti allo schermo seguendo ciò che accade nella pellicola. Con il tempo si consolidò persino un vero e proprio rituale fatto di oggetti, gesti e battute che cambiano da sala a sala. Acqua, riso, toast e altri elementi sono diventati parte della tradizione delle proiezioni interattive. In altre parole, il pubblico non si è limitato a decretare il successo tardivo di Rocky Horror: lo ha trasformato in un'esperienza cinematografica irripetibile.

Senza Tim Curry, però, è difficile immaginare che il film avrebbe raggiunto lo stesso impatto. L'attore aveva già interpretato Frank-N-Furter nella versione teatrale del 1973 e portò sul grande schermo un personaggio costruito sull'eccesso: ironico, sensuale, teatrale, arrogante e completamente libero dalle convenzioni. Curry non interpretava semplicemente uno scienziato pazzo. Ne faceva una presenza scenica che dominava ogni ambiente nel quale entrava. Frank-N-Furter non chiede il permesso di essere diverso: considera la propria diversità una forma di potere.

È probabilmente questa la ragione per cui il personaggio ha assunto, negli anni,Curry ha raccontato che numerosi spettatori gli hanno confidato di aver trovato nel film una sorta di autorizzazione a esprimere parti di sé che fino a quel momento avevano tenuto nascoste. E in una delle sue riflessioni più significative sul personaggio, l'attore ha riconosciuto proprio questa capacità di Frank-N-Furter di spingere gli altri verso una maggiore libertà.

La celebre filosofia di Frank-N-Furter può essere sintetizzata nella frase "Non sognatelo, siatelo". Una battuta diventata negli anni quasi un manifesto per il pubblico di Rocky Horror.