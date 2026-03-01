Romantici o appassionati, sono questi i 10 baci più iconici del cinema: tutti i film da vedere (almeno una volta)

Pubblicazione: 01 marzo alle 21:00

C'è un motivo se certi baci rimangono impressi per decenni: non è la bellezza degli attori, anche se aiuta. È la costruzione che ci arriva. La tensione accumulata, il momento scelto, la luce, il silenzio prima. Il cinema ha trasformato un gesto quotidiano in un'arte, e alcune scene lo dimostrano meglio di qualsiasi teoria. Ecco i dieci che, rivisti oggi, non hanno perso nemmeno un grammo di potenza.

I classici che hanno definito il genere

"Via col vento" (1939) — Rhett Butler e Scarlett O'Hara. Sessantasette anni fa e sembra girato ieri. Clark Gable afferra Vivien Leigh con una sicurezza che oggi farebbe discutere, ma sullo schermo quella scena ha definito per due generazioni cosa dovesse sembrare un bacio appassionato. La colonna sonora di Max Steiner fa il resto.

Tecnicamente non è nemmeno il bacio più lungo della lista, ma è quello che porta il peso maggiore: una storia d'amore interrotta, una guerra, una scelta impossibile.si baciano nel flashback parigino e lo spettatore sente tutto ciò che i due stanno per perdere.

"Vacanze romane" (1953) — Joe e Ann. Gregory Peck e Audrey Hepburn su una Vespa per le strade di Roma. Il bacio arriva quasi per caso, come se entrambi si sorprendessero di volerlo. William Wyler capisce che la leggerezza, a volte, fa più effetto della tragedia.

La pioggia, il fango, la neve: quando l'ambiente diventa protagonista

"Colazione da Tiffany" (1961) — Holly e Paul. Piove, lei ha trovato il gatto, lui la prende per le spalle. Audrey Hepburn e George Peppard si baciano sotto la pioggia battente in un vicolo di New York e quella scena ha colonizzato l'immaginario romantico di chiunque abbia visto il film prima dei vent'anni. Moon River in sottofondo.

"Ghost" (1990) — Sam e Molly. Non è un bacio tradizionale — è un'anima che prende il corpo di qualcun altro per toccare ancora la persona amata. Patrick Swayze e Demi Moore costruiscono una delle scene più commoventi degli anni Novanta, con quel vaso di ceramica e Unchained Melody che parte piano. Il bacio più malinconico della lista.

"Il paziente inglese" (1996) — Almásy e Katharine. Anthony Minghella gira l'amore come se fosse una malattia, e ha ragione. Ralph Fiennes e Kristin Scott Thomas si baciano nel deserto del Sahara, sotto le stelle, con quella disperazione di chi sa già che andrà male. Il film vince 9 Oscar quell'anno. Non è un caso.

Il bacio tra Clark Gable e Vivian Leigh in "Via col vento" - Copyright by Warner Bros., Metro-Goldwyn-Mayer and other relevant production studios and distributors

Quando il bacio ribalta le aspettative

"Spider-Man" (2002) — Peter Parker e Mary Jane. Il bacio più acrobatico della lista: Tobey Maguire appeso a testa in giù sotto la pioggia, Kirsten Dunst che gli abbassa il costume sul viso. Sam Raimi inventa un'inquadratura che nessuno aveva mai visto prima in un film di supereroi, e quella scena finisce su ogni classifica del decennio.

"Titanic" (1997) — Jack e Rose. Leonardo DiCaprio e Kate Winslet sulla prua della nave, braccia aperte, tramonto arancione. James Cameron costruisce la scena più replicata, fotografata e parodiata degli ultimi trent'anni. L'oceano sotto, il vento, la luce. Il fatto che li separi un iceberg rende tutto più insopportabile.

"Brokeback Mountain" (2005) — Ennis e Jack. Ang Lee gira con una delicatezza chirurgica la storia d'amore più straziante degli anni Duemila. Il bacio tra Heath Ledger e Jake Gyllenhaal — dopo anni di assenza, contro il muro di un motel — ha la forza trattenuta di qualcosa che non avrebbe mai dovuto essere represso. Il cinema non è stato più lo stesso dopo.

Il bacio che chiude tutto

"Pretty Woman" (1990) — Edward e Vivian. Garry Marshall costruisce la scena finale come una fiaba consapevole di esserlo: la limousine bianca, la scala, Richard Gere che sale con i fiori. Julia Roberts ride con quella bocca enorme e tutto si risolve in un bacio che è anche una promessa.

Cover Image - Copyright by Sony Pictures, Columbia Pictures, Marvel Entertainment and other relevant production studios and distributors