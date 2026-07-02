Ronn Moss rompe il silenzio sull'addio a Beautiful: "Dopo l'incidente non ricordavo più le battute"

Pubblicazione: 02 luglio alle 10:14

Ci sono volti televisivi capaci di superare i confini della finzione per diventare parte integrante del vissuto quotidiano di milioni di telespettatori. Per oltre vent’anni, in Italia e nel mondo, quel volto è stato indissolubilmente legato a Ridge Forrester, l’affascinante stilista della soap opera dei record, Beautiful. Eppure, dietro l'addio della star planetaria Ronn Moss alla serie che lo ha reso un'icona globale, si nasconde un retroscena doloroso e finora rimasto in ombra, segnato da un grave incidente stradale che ne ha compromesso le capacità lavorative e accelerato una decisione già nell'aria.

n un'intervista rilasciata a La Stampa Moss ha ricordato il difficile periodo vissuto dopo un incidente automobilistico che gli provocò una perdita della memoria a breve termine. Una conseguenza che rese particolarmente complicato continuare il lavoro sul set di Beautiful, dove i ritmi di produzione erano estremamente intensi.e che, dopo l'incidente, non riusciva più a memorizzare i dialoghi con la stessa facilità di un tempo. Una situazione che finì inevitabilmente per influenzare il suo lavoro quotidiano e che contribuì alla decisione di voltare pagina.

Tuttavia, come ha sottolineato lo stesso Moss, il desiderio di lasciare il personaggio era nato ancora prima dell'incidente. L'attore ha raccontato di aver maturato la sensazione che continuare a interpretare Ridge stesse avendo un impatto negativo sulla propria identità personale. Dopo decenni trascorsi nei panni dello stilista della famiglia Forrester, il confine tra il personaggio e la vita privata sembrava essersi assottigliato sempre di più: “Mi ero abituato a vivere senza mai smettere di lavorare, senza prendere un giorno di riposo. Ridge era entrato dentro di me, non solo quando ero sul set, non riuscivo più a liberarmi di lui”.

Un dualismo psicologico logorante, che lo ha portato a una profonda crisi d'identità: “È come se a un certo punto avessi preso l'abitudine di vivere due vite separate, quella di Ridge e la mia. Sentivo che continuare a essere Ridge stava iniziando ad avere un brutto effetto su me stesso”. Nonostante la decisione di lasciare Beautiful, l'attore conserva un ricordo profondamente positivo dell'esperienza. Ha infatti espresso grande gratitudine nei confronti di Ridge, il personaggio che gli ha regalato fama mondiale e l'affetto di milioni di spettatori.

Moss ha raccontato con ironia che proprio grazie a quel ruolo ha imparato diverse cose inaspettate, come aprire correttamente una bottiglia di champagne, realizzare un vero papillon, parlare di moda e conoscere personalità di primo piano come Valentino. L'attore ha affrontato anche il tema dei rapportiHa precisato che oggi non mantiene più contatti con il cast, ma ha escluso qualsiasi tensione o litigio. Semplicemente, dopo tanti anni trascorsi insieme, le rispettive vite hanno seguito percorsi differenti.

L'addio di Ronn Moss continua a rappresentare uno dei momenti più significativi nella lunga storia di Beautiful. La soap americana, trasmessa in Italia dal 1990, continua infatti a essere un appuntamento fisso per milioni di telespettatori, mentre il volto di Ridge interpretato da Moss resta ancora oggi uno dei più amati dal pubblico.