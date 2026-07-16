Rosalinda Celentano festeggia 58 anni: il ruolo cult al cinema e la scelta di vivere lontano dai riflettori

Pubblicazione: 16 luglio alle 11:29

Rosalinda Celentano spegne 58 candeline e continua a rappresentare una delle personalità più originali e anticonvenzionali del panorama artistico italiano. Figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori, ha costruito un percorso professionale lontano dalle aspettative legate al celebre cognome, scegliendo una strada personale fatta di cinema, arte e una costante ricerca espressiva. Oggi vive una vita molto riservata, distante dai riflettori, ma il suo contributo al grande schermo resta tra i più interessanti della sua generazione.

Dopo gli esordi nel mondo della musica, con la partecipazione al Festival di Sanremo 1990 nella sezione Giovani e il successivo successo al Festivalbar con Quanti treni, Rosalinda comprese presto che la recitazione sarebbe stata il suo linguaggio artistico più autentico. Il passaggio al cinema le permise di collaborare con registi importanti, costruendo una carriera caratterizzata da ruoli intensi e mai banali.interpretazione che le valse il Globo d'Orocome miglior attrice esordiente.

Due anni più tardi arrivò la consacrazione internazionale quando Mel Gibson la scelse per interpretare Satana nel kolossal La Passione di Cristo. Un ruolo complesso, inquietante e memorabile che attirò l'attenzione della critica mondiale e le regalò anche una candidatura ai Nastri d'Argento come miglior attrice non protagonista. Nel corso della sua carriera Rosalinda Celentano ha dimostrato una notevole versatilità, alternando cinema, teatro e televisione senza mai inseguire il successo facile. Ha lavorato con autori di primo piano del cinema italiano, scegliendo spesso produzioni indipendenti e personaggi fuori dagli schemi.

Questa coerenza artistica l'ha resa un'interprete apprezzata soprattutto per la capacità di dare profondità a ruoli psicologicamente complessi. Parallelamente al percorso professionale, l'attrice ha raccontato pubblicamente alcune delle sfide più difficili della sua vita, tra cui il lungo confronto con la depressione e la battaglia contro un tumore al seno, affrontati con grande sincerità. Negli ultimi anni ha preferito allontanarsi dalla televisione e dal gossip, dedicandosi soprattutto alla pittura e alla scultura, passioni che oggi occupano gran parte del suo tempo creativo.

Nonostantecontinua a essere ricordata dal pubblico per interpretazioni che hanno lasciato il segno, in particolare quella de La Passione di Cristo, ancora oggi considerata una delle prove più intense della sua carriera. Il suo percorso dimostra come sia possibile costruire un'identità artistica autonoma, andando oltre il peso di un cognome celebre e privilegiando la qualità delle proprie scelte: un'artista che ha saputo reinventarsi più volte, mantenendo sempre la propria indipendenza creativa e lasciando un'impronta riconoscibile nel panorama cinematografico nazionale e internazionale.