Rosamunde Pilcher, dove sono ambientati i film? I luoghi romantici esistono davvero, ma c'è una sorpresa

Pubblicazione: 31 ottobre alle 09:15

Scogliere spettacolari affacciate sull'oceano, piccoli villaggi di pescatori, castelli immersi nel verde e spiagge che sembrano appartenere a un'altra epoca. I film di Rosamunde Pilcher hanno conquistato milioni di telespettatori anche grazie alle loro ambientazioni, diventate uno degli elementi più riconoscibili delle storie romantiche ispirate ai racconti della celebre scrittrice britannica. Ma dove si trovano davvero questi luoghi? La risposta conduce soprattutto in una delle regioni più affascinanti dell'Inghilterra, anche se c'è un dettaglio che molti spettatori potrebbero non conoscere: non tutte le produzioni sono state girate esclusivamente in Cornovaglia.

L'occasione per riscoprire questi paesaggi, quando La5 trasmetterà alle 21:15. Il film racconta la storia di, proprietaria di un bed and breakfast in Cornovaglia, e David Johnson, un uomo abituato a una vita molto diversa dalla sua. Due persone apparentemente lontane, destinate a confrontarsi con sentimenti inattesi e nuove possibilità. Dietro questa storia si nasconde un universo televisivo che da oltre trent'anni porta sul piccolo schermo alcune delle località più suggestive del Regno Unito.

La Cornovaglia è il vero cuore dei film di Rosamunde Pilcher. La maggior parte delle storie è ambientata in Cornovaglia, la contea situata all'estremità sud-occidentale dell'Inghilterra, dove le coste frastagliate incontrano le acque dell'Oceano Atlantico. È una regione conosciuta per i suoi villaggi pittoreschi, le grandi spiagge sabbiose e le dimore storiche circondate da giardini e non si tratta di una scelta casuale. Rosamunde Pilcher nacque nel 1924 a Lelant, un piccolo villaggio della Cornovaglia, e trascorse parte della sua infanzia in questa regione. Anche dopo essersi trasferita in Scozia, mantenne un legame profondo con i luoghi della propria giovinezza, che continuarono a ispirare molti dei suoi racconti.

Rosamunde Pilcher: Colazione da Tessa, fonte: ZDF

Nei suoi romanzi, il paesaggio non è quasi mai un semplice sfondo, visto che le case affacciate sul mare, i sentieri costieri e i giardini delle grandi proprietà di campagna contribuiscono a raccontare i sentimenti dei personaggi. Questa caratteristica è diventata fondamentale anche negli adattamenti televisivi. La celebre serie di film romantici è prodotta per la televisione tedesca, in particolare per ZDF, che ha trasformato le storie legate all'universo di Pilcher in un appuntamento molto popolare. Le troupe tornano regolarmente in Cornovaglia per cercare nuove ambientazioni, spesso utilizzando località già apparse in precedenti produzioni.

E alcune sono diventate riconoscibili proprio grazie alla televisione.: dove vengono girate le scene più belle?, cittadina costiera famosa per le sue spiagge, il porto e le caratteristiche case affacciate sul mare. La località è particolarmente amata dalle produzioni tedesche e continua a ospitare riprese dei film ispirati alle storie di Rosamunde Pilcher. Secondo il portale turistico locale, anche negli ultimi anni le troupe hanno lavorato nei dintorni della cittadina, scegliendo caffetterie, scorci sul porto e tratti della costa per ambientare nuove sequenze.

Un'altra location molto importante è Prideaux Place, una storica residenza situata nei pressi di Padstow. Il palazzo, risalente al XVI secolo, è comparso in numerose produzioni, tra cui Four Seasons, Winds Across the Sea ed End of Summer. La sua architettura e gli ampi spazi verdi lo rendono particolarmente adatto alle storie ambientate nelle dimore delle famiglie più facoltose. Anche Lanhydrock House, una grande proprietà storica nei pressi di Bodmin, è stata utilizzata come set. Tra le altre residenze apparse nei film figurano Pencarrow House, vicino a Wadebridge, e la tenuta di Trewithen, nei dintorni di Truro.

Rosamunde Pilcher: un amore senza tempo, fonte: ZDF

Ma non sono soltanto i palazzi a rendere riconoscibile questo universo televisivo. Le spiagge della Cornovaglia rappresentano spesso il luogo degli incontri più importanti tra i protagonisti. Gwithian Beach, con la vista sul faro di Godrevy, è una delle ambientazioni più suggestive. Anche le formazioni rocciose di Bedruthan Steps sono state utilizzate per alcune riprese panoramiche. Tra le località presenti nelle produzioni figurano inoltre Lamorna Cove, Polperro e le spiagge nei dintorni di St Ives. Sono tutti luoghi reali, molti dei quali visitabili, che hanno contribuito a trasformare la Cornovaglia in una meta particolarmente amata dagli appassionati delle storie romantiche.

Non soltanto Cornovaglia: alcuni film sono stati girati anche in. La sorpresa riguarda proprio l'estensione geografica delle produzioni. Sebbene larimanga l'ambientazione simbolo della serie, non tutti i film sono stati realizzati interamente nella regione. Nel corso degli anni, alcune storie hanno utilizzato anche location in altre parti del Regno Unito e in Irlanda. Tra i luoghi scelti dalle produzioni figurano. In Irlanda, invece, le troupe hanno lavorato in località, oltre che nei pressi delle celebri scogliere di Moher. Queste ambientazioni hanno permesso di ampliare l'universo visivo della serie, pur conservando quell'atmosfera romantica che il pubblico associa immediatamente al nome di

È importante distinguere, però, i luoghi in cui sono ambientate le storie da quelli utilizzati materialmente per le riprese. Un film può raccontare una vicenda ambientata in Cornovaglia e utilizzare edifici o paesaggi differenti per rappresentare alcune scene. Allo stesso modo, una produzione può scegliere di ambientare direttamente la propria storia in un'altra regione. Non esiste quindi un'unica località che possa essere considerata il set di tutti i film. La Cornovaglia rimane comunque il punto di riferimento principale, tanto da aver sviluppato nel tempo un vero e proprio turismo legato alle opere della scrittrice.

Rosamunde Pilcher: Colazione da Tessa, fonte: ZDF

Secondo il portale turistico Visit St Ives, ogni anno numerosi visitatori tedeschi raggiungono la zona proprio per scoprire i paesaggi diventati familiari attraverso gli adattamenti televisivi. Un fenomeno che dimostra quanto il cinema e la televisione possano influenzare l'immaginario del pubblico, trasformando luoghi reali in destinazioni da sogno. Rosamunde Pilcher: Colazione da Tessa riporta gli spettatori in Cornovaglia Il film in onda su La5 il 31 ottobre si inserisce perfettamente in questa tradizione, dove al centro della storia troviamo Tessa Grant, una donna che gestisce un bed and breakfast, e David Johnson, che si ritrova coinvolto nella gestione della struttura dopo una serie di difficoltà familiari. Il contrasto tra i due personaggi rappresenta uno degli elementi principali del racconto: Tessa è profondamente legata alla propria attività e al territorio, mentre David arriva da un'esperienza di vita completamente diversa.

Anche, in onda su, è stato girato in Cornovaglia. Le riprese, realizzate nel 2023, hanno coinvolto alcune delle località più suggestive della regione, a cominciare da Boconnoc Estate, una grande tenuta storica utilizzata per rappresentare il bed and breakfast della protagonista.ha invece ospitato le scene ambientate nella residenza di Carol Caspian. Tra le altre location figurano Newquay Harbour, il caratteristico porto affacciato sull'Atlantico, e il Falcon Inn di St Mawgan, un tradizionale pub della Cornovaglia.

La produzione ha utilizzato anche Camp Penhale, Wadebridge e Coquite Estate, alternando paesaggi costieri, edifici storici e ambientazioni rurali. Il dettaglio più curioso riguarda proprio il bed and breakfast di Tessa: la struttura che vediamo sullo schermo è stata ricreata all'interno di una vera tenuta storica. Un esempio di come i film di Rosamunde Pilcher riescano a trasformare luoghi realmente esistenti nelle ambientazioni delle loro storie romantiche.