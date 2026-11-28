Ruota della Fortuna, siparietto tra Samira Lui e Ficarra e Picone: la battuta spiazza i due comici
Nella puntata del 27 novembre de La Ruota della Fortuna, Ficarra e Picone animano lo studio con Samira Lui e Gerry Scotti.
Una serata brillante, ritmo serrato e momenti di comicità pura hanno caratterizzato la puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda venerdì 27 novembre 2026 su Canale 5. Accanto a Gerry Scotti e Samira Lui, il game show ha ospitato il duo comico Ficarra e Picone, protagonisti di un siparietto che ha strappato risate al pubblico in studio e a casa.
Un scambio veloce, costruito sui tempi della commedia, che ha valorizzato la naturalezza del cast fisso davanti a due interpreti abituati al palcoscenico e al grande schermo. Sul fronte della competizione, la puntata del 27 novembre ha premiato la continuità di Stefania, insegnante originaria di Matera, già diventata campionessa nella puntata precedente del 26 novembre. L'insegnante ha gestito con lucidità le diverse manche, superando gli avversari di turno e mantenendo saldo il controllo della partita nei momenti decisivi.
La conferma del titolo ha permesso a Stefania di accedere alla fase finale del gioco con un nuovo bottino accumulato nel corso della serata, arricchendo un percorso iniziato con una prima vittoria da 10.000 euro e proseguito con ulteriore slancio nella sfida del venerdì. Nel corso dell'appuntamento non sono mancati i riferimenti alle novità del programma e all'avvicinarsi delle festività natalizie, mantenendo alta l'attenzione del pubblico dell'access prime time.