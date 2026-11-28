Pubblicazione: 28 novembre alle 11:08

Una serata brillante, ritmo serrato e momenti di comicità pura hanno caratterizzato la puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda venerdì 27 novembre 2026 su Canale 5. Accanto a Gerry Scotti e Samira Lui, il game show ha ospitato il duo comico Ficarra e Picone, protagonisti di un siparietto che ha strappato risate al pubblico in studio e a casa.

Appena entrati in scena, i due attori si sono lasciati trasportare dalle meccaniche del giocomentre Salvo Ficarra ha manifestato l'intenzione di mettersi alla prova chiedendo di poter acquistare una vocale. La replica di Samira Lui è arrivata immediata, con una domanda diretta sul portafoglio dei due ospiti. Al commento sorpreso di Picone sull'eventualità di dover pagare, la showgirl ha rilanciato

Un scambio veloce, costruito sui tempi della commedia, che ha valorizzato la naturalezza del cast fisso davanti a due interpreti abituati al palcoscenico e al grande schermo. Sul fronte della competizione, la puntata del 27 novembre ha premiato la continuità di Stefania, insegnante originaria di Matera, già diventata campionessa nella puntata precedente del 26 novembre. L'insegnante ha gestito con lucidità le diverse manche, superando gli avversari di turno e mantenendo saldo il controllo della partita nei momenti decisivi.

La conferma del titolo ha permesso a Stefania di accedere alla fase finale del gioco con un nuovo bottino accumulato nel corso della serata, arricchendo un percorso iniziato con una prima vittoria da 10.000 euro e proseguito con ulteriore slancio nella sfida del venerdì. Nel corso dell'appuntamento non sono mancati i riferimenti alle novità del programma e all'avvicinarsi delle festività natalizie, mantenendo alta l'attenzione del pubblico dell'access prime time.

Il risultato è una puntata scorrevole, capace di tenere incollati allo schermo sia gli appassionati dei quiz sia chi cerca un momento di puro svago nell'access prime time. Tra tabelloni da risolvere,l'appuntamento su Canale 5 conferma ancora una volta come il dialogo spontaneo in studio resti il vero motore dello spettacolo televisivo, capace di trasformare anche una semplice vocale nel momento più divertente della serata.