Pubblicazione: 23 novembre alle 10:00

Dopo quasi vent'anni di attesa, Rush Hour 4 sembra finalmente pronto a diventare realtà. Il quarto capitolo della celebre saga action comedy con Jackie Chan e Chris Tucker, rimasto per anni intrappolato tra annunci, rinvii e trattative complicate, avrebbe compiuto un passo importante verso la produzione. Le ultime indiscrezioni parlano infatti di un possibile inizio delle riprese nella primavera del 2027, con un budget particolarmente ambizioso e diverse location internazionali. Tra i Paesi scelti per il nuovo film ci sarebbe anche l'Italia, una novità che potrebbe riservare qualche sorpresa agli appassionati della saga.

A riportare gli aggiornamenti è, secondo cui il produttorestarebbe lavorando per riportare sul grande, protagonisti di una delle coppie più amate del cinema d'azione degli anni Novanta e Duemila. Il progetto, che sembrava essersi nuovamente arenato nei mesi scorsi, avrebbe finalmente trovato una direzione più concreta. Il piano attuale prevederebbe un investimento di circa 120 milioni di dollari,

Una produzione internazionale che sembra voler recuperare lo spirito dei capitoli precedenti, caratterizzati da inseguimenti spettacolari, combattimenti coreografati e situazioni comiche nate dalle differenze caratteriali dei due protagonisti. Ma la notizia più importante riguarda proprio il cast. Jackie Chan avrebbe già firmato il contratto per tornare a interpretare Lee, mentre Chris Tucker sarebbe ormai vicino a raggiungere un accordo per riprendere il ruolo di Carter. La presenza di quest'ultimo, tuttavia, non è ancora stata confermata ufficialmente dai suoi rappresentanti.

Rush Hour 4, fonte: Warner Bros. Pictures

Si tratta di uno sviluppo significativo, soprattutto considerando le difficoltà economiche che avevano rallentato il progetto. Ad aprile 2026, infatti, erano emerse indiscrezioni secondo cui i due attori avrebbero ricevuto offerte iniziali da circa 8 milioni di dollari ciascuno, una cifra notevolmente inferiore ai compensi ottenuti per Rush Hour 3, quando avrebbero guadagnato circa 20 milioni a testa. Le trattative avevano contribuito a mettere in discussione la fattibilità del sequel, alimentando il timore che il quarto film potesse trasformarsi nell'ennesimo progetto annunciato e mai realizzato.

Adesso, invece, il produttoresembra deciso a portare finalmente a termine l'operazione. Parlando del suo legame con il franchise, ha ricordato di essere coinvolto fin dalla nascita dell'idea originale, nel, manifestando tutto il proprio entusiasmo per la possibilità di realizzare un nuovo capitolo. Alla regia dovrebbe tornare, già responsabile dei primi tre film. Il, assente per diversi anni dalle grandi produzioni hollywoodiane, è tornato recentementee avrebbe già effettuato alcuni sopralluoghiper individuare possibili location.

La sua partecipazione rimane uno degli aspetti più discussi del progetto. Nel 2017, Ratner era stato coinvolto in accuse di comportamenti inappropriati, che ha respinto, e da allora la sua carriera cinematografica aveva subito una lunga battuta d'arresto. Anche il coinvolgimento di Paramount e Skydance aveva attirato l'attenzione nei mesi scorsi, soprattutto dopo alcune ricostruzioni secondo cui Donald Trump avrebbe personalmente incoraggiato il rilancio della saga. Una versione recentemente contestata da David Ellison, amministratore delegato di Paramount Skydance, che ha negato pressioni da parte del presidente americano.

Rush Hour, fonte: Warner Bros. Pictures

Ellison ha spiegato che il progetto gli sarebbe stato presentato direttamente da Josh Greenstein, uno dei responsabili dello studio, e ha respinto le indiscrezioni secondo cui la decisione sarebbe nata da un intervento politico. Al di là delle polemiche, Rush Hour 4 rappresenterebbe il ritorno di una saga capace di incassare complessivamente circa 850 milioni di dollari nel mondo. Il primo film, uscito nel 1998, aveva conquistato il pubblico grazie all'improbabile collaborazione tra un poliziotto di Hong Kong e un detective di Los Angeles, trasformando Jackie Chan e Chris Tucker in una delle coppie comiche più riconoscibili del periodo.

Il successo aveva portato alla realizzazione di, conosciuti in Italia rispettivamente come. Da allora, i fan hanno continuato a chiedere un nuovo capitolo, ma il lungo intervallo tra i film rappresenta anche una delle sfide più grandi per la produzione.ha ormai 72 anni,. Sarà quindi interessante scoprire come verranno adattate le spettacolari sequenze d'azione che hanno reso celebre la saga, senza rinunciare alla comicità e all'intesa tra i protagonisti.

Secondo le nuove indiscrezioni, Rush Hour 4 potrebbe arrivare nelle sale cinematografiche nel corso del 2028, anche se non è ancora stata annunciata una data ufficiale di uscita. Il possibile coinvolgimento dell'Italia nelle riprese rappresenta intanto uno degli elementi più curiosi, ma non sono state indicate le città che potrebbero ospitare la produzione. Dopo anni di promesse e rinvii, il ritorno di Lee e Carter sembra dunque più vicino. Resta però un ultimo passaggio fondamentale: la conclusione delle trattative con Chris Tucker e la conferma definitiva del calendario di lavorazione. Soltanto allora sarà possibile capire se Rush Hour 4 riuscirà davvero a riportare al cinema una delle coppie più amate del genere action comedy, a quasi vent'anni dalla loro ultima avventura.