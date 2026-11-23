Rush Hour 4, Jackie Chan e Chris Tucker pronti a tornare: le riprese hanno una data e l'Italia sarà protagonista?
Rush Hour 4 si prepara a riportare sul grande schermo Jackie Chan e Chris Tucker. Emergono nuovi dettagli sulle riprese, le location e l'uscita prevista nel 2028.
Dopo quasi vent'anni di attesa, Rush Hour 4 sembra finalmente pronto a diventare realtà. Il quarto capitolo della celebre saga action comedy con Jackie Chan e Chris Tucker, rimasto per anni intrappolato tra annunci, rinvii e trattative complicate, avrebbe compiuto un passo importante verso la produzione. Le ultime indiscrezioni parlano infatti di un possibile inizio delle riprese nella primavera del 2027, con un budget particolarmente ambizioso e diverse location internazionali. Tra i Paesi scelti per il nuovo film ci sarebbe anche l'Italia, una novità che potrebbe riservare qualche sorpresa agli appassionati della saga.
Una produzione internazionale che sembra voler recuperare lo spirito dei capitoli precedenti, caratterizzati da inseguimenti spettacolari, combattimenti coreografati e situazioni comiche nate dalle differenze caratteriali dei due protagonisti. Ma la notizia più importante riguarda proprio il cast. Jackie Chan avrebbe già firmato il contratto per tornare a interpretare Lee, mentre Chris Tucker sarebbe ormai vicino a raggiungere un accordo per riprendere il ruolo di Carter. La presenza di quest'ultimo, tuttavia, non è ancora stata confermata ufficialmente dai suoi rappresentanti.
Si tratta di uno sviluppo significativo, soprattutto considerando le difficoltà economiche che avevano rallentato il progetto. Ad aprile 2026, infatti, erano emerse indiscrezioni secondo cui i due attori avrebbero ricevuto offerte iniziali da circa 8 milioni di dollari ciascuno, una cifra notevolmente inferiore ai compensi ottenuti per Rush Hour 3, quando avrebbero guadagnato circa 20 milioni a testa. Le trattative avevano contribuito a mettere in discussione la fattibilità del sequel, alimentando il timore che il quarto film potesse trasformarsi nell'ennesimo progetto annunciato e mai realizzato.
La sua partecipazione rimane uno degli aspetti più discussi del progetto. Nel 2017, Ratner era stato coinvolto in accuse di comportamenti inappropriati, che ha respinto, e da allora la sua carriera cinematografica aveva subito una lunga battuta d'arresto. Anche il coinvolgimento di Paramount e Skydance aveva attirato l'attenzione nei mesi scorsi, soprattutto dopo alcune ricostruzioni secondo cui Donald Trump avrebbe personalmente incoraggiato il rilancio della saga. Una versione recentemente contestata da David Ellison, amministratore delegato di Paramount Skydance, che ha negato pressioni da parte del presidente americano.
Ellison ha spiegato che il progetto gli sarebbe stato presentato direttamente da Josh Greenstein, uno dei responsabili dello studio, e ha respinto le indiscrezioni secondo cui la decisione sarebbe nata da un intervento politico. Al di là delle polemiche, Rush Hour 4 rappresenterebbe il ritorno di una saga capace di incassare complessivamente circa 850 milioni di dollari nel mondo. Il primo film, uscito nel 1998, aveva conquistato il pubblico grazie all'improbabile collaborazione tra un poliziotto di Hong Kong e un detective di Los Angeles, trasformando Jackie Chan e Chris Tucker in una delle coppie comiche più riconoscibili del periodo.
Secondo le nuove indiscrezioni, Rush Hour 4 potrebbe arrivare nelle sale cinematografiche nel corso del 2028, anche se non è ancora stata annunciata una data ufficiale di uscita. Il possibile coinvolgimento dell'Italia nelle riprese rappresenta intanto uno degli elementi più curiosi, ma non sono state indicate le città che potrebbero ospitare la produzione. Dopo anni di promesse e rinvii, il ritorno di Lee e Carter sembra dunque più vicino. Resta però un ultimo passaggio fondamentale: la conclusione delle trattative con Chris Tucker e la conferma definitiva del calendario di lavorazione. Soltanto allora sarà possibile capire se Rush Hour 4 riuscirà davvero a riportare al cinema una delle coppie più amate del genere action comedy, a quasi vent'anni dalla loro ultima avventura.