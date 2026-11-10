Russell Brand condannato a 10 anni e mezzo di carcere: il giudice lo definisce un “predatore”

Pubblicazione: 10 novembre alle 09:30

Russell Brand è stato condannato a 10 anni e 6 mesi di carcere per reati sessuali. La sentenza è arrivata lunedì 9 novembre 2026 alla Southwark Crown Court di Londra, dove il celebre attore e comico britannico ha conosciuto la pena che dovrà scontare dopo essere stato riconosciuto colpevole di quattro reati ai danni di altrettante donne. Una decisione che segna un momento decisivo nella vicenda giudiziaria dell'ex marito di Katy Perry, protagonista per anni del cinema e della televisione internazionale, e accompagnata da parole particolarmente severe da parte del giudice.

A pronunciare la sentenza è stato, che ha condannato il cinquantunenne dopo il verdetto emesso dalla giuria il 5 novembre, al termine di un processo durato quattro settimane. Brand è stato riconosciuto colpevole per, commessi tra il 2004 e il 2009, quando la sua popolarità nel Regno Unito stava crescendo rapidamente. Nel corso dell'udienza, il magistrato ha ripercorso il comportamento dell'attore, soffermandosi soprattutto sul rapporto tra la sua notorietà e gli abusi commessi e secondo il giudice,acquisiti nel mondo dello spettacolo per convincersi di poter agire senza rispettare i limiti e la volontà delle donne coinvolte.

Bennathan lo ha definito un “predatore” della sfera intima, descrivendo un atteggiamento caratterizzato da arroganza e disprezzo per il diritto delle vittime a rifiutare rapporti e contatti indesiderati. Una valutazione estremamente dura, arrivata dopo settimane di testimonianze e prove presentate in tribunale, che hanno consentito alla giuria di ricostruire quattro episodi distinti. La condanna più pesante riguarda una donna di 21 anni che Brand aveva incontrato nel 2009. Secondo quanto stabilito dal tribunale, l'attore aveva avuto con lei un rapporto inizialmente consensuale, per poi proseguire nonostante la donna gli avesse chiesto di fermarsi.

Per questo episodio il giudice ha stabilito una pena di nove anni di reclusione. Le ulteriori condanne riguardano tre aggressioni sessuali commesse nei confronti di altre donne, con periodi di detenzione disposti in parte contemporaneamente e in parte consecutivamente, fino a raggiungere una pena complessiva di 10 anni e mezzo. Brand, che ha sempre respinto le accuse sostenendo che i rapporti fossero consensuali, era stato posto in custodia dopo il verdetto di colpevolezza pronunciato la settimana precedente. La sentenza prevede inoltre che il comico rimanga iscritto a vita nel registro britannico degli autori di reati sessuali.

Secondo quanto riportato dalla stampa britannica,prima di poter essere rilasciato sotto supervisione, secondo le regole previste dal sistema penitenziario. Durante l'udienza sono state lette anche le dichiarazioni delle quattro donne coinvolte nel processo, chee le difficoltà affrontate negli anni successivi. Una delle vittime ha spiegato di aver temuto che la notorietà dell'attore avrebbe. Un'altra ha ricordato quanto fosse dolorosopubblicamente mentre cercava di affrontare le conseguenze di ciò che aveva subito.

Il giudice ha riconosciuto il coraggio e la determinazione delle donne, sottolineando l'importanza della loro decisione di testimoniare nonostante il lungo periodo trascorso dai fatti. La vicenda giudiziaria aveva assunto una dimensione pubblica nel settembre 2023, quando un'inchiesta giornalistica condotta dal Sunday Times, dal Times e dal programma televisivo Dispatches di Channel 4 aveva raccolto diverse testimonianze sul comportamento dell'attore. Le rivelazioni avevano portato all'apertura di un'indagine da parte della Metropolitan Police, che nel corso degli anni successivi ha ascoltato numerosi testimoni e analizzato una grande quantità di documenti.

Russell Brand in Arthur, fonte: Warner Bros.

Le indagini hanno coinvolto oltre cento testimoni, contribuendo alla ricostruzione degli episodi poi esaminati durante il processo. Il procedimento si è concluso con quattro condanne, ma la giuria ha anche assolto Brand da altre tre imputazioni, tra cui due accuse di stupro e una di tentata aggressione indecente. Una distinzione importante per ricostruire correttamente l'esito del processo. La vicenda, tuttavia, potrebbe non essere ancora terminata. La polizia londinese sta infatti indagando su ulteriori accuse presentate da altre due donne, relative a presunti episodi di violenza. Si tratta di contestazioni ancora oggetto di accertamenti, sulle quali non è stata pronunciata alcuna condanna.

Prima che le accuse diventassero pubbliche,, televisione e cinema. Il pubblico lo ricorda soprattutto per film come Non mi scaricare, In viaggio con una rock star, Arthur e Rock of Ages, oltre che per il matrimonio con Katy Perry, celebrato nel 2010 e terminato con il divorzio nel 2012. Negli ultimi anni l'attore avevanelle produzioni cinematografiche, concentrandosi su contenuti pubblicati attraverso le piattaforme digitali.

La condanna del 9 novembre rappresenta ora il momento più significativo della sua vicenda giudiziaria, con una pena superiore ai dieci anni di carcere e una sentenza che mette al centro anche il ruolo della notorietà e del potere nei reati commessi. Secondo la procura britannica, il risultato del processo dimostra che il successo pubblico e il trascorrere del tempo non cancellano la responsabilità per le violenze di natura intima. Un principio ribadito anche dal giudice, che ha sottolineato come nessuna posizione di prestigio possa giustificare il mancato rispetto del consenso.