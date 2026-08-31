Sabrina Scampini, il fuorionda su Di Battista diventa virale: cosa c'è dietro quel “mezzo morto”

Pubblicazione: 31 agosto alle 19:47

Bastano pochi secondi con un microfono rimasto aperto per trasformare ciò che accade dietro le quinte di una trasmissione in uno dei momenti televisivi più discussi del weekend. È successo a Sabrina Scampini durante 4 di Sera Weekend, quando un rimprovero rivolto alla regia è finito per errore direttamente nelle case degli spettatori. Tutto è accaduto sabato 29 agosto, durante la puntata del programma di Rete 4. L'apertura era stata dedicata alle condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo il grave malore accusato mentre si trovava nel Paese per realizzare un reportage.

“Ragazzi scusate, io non posso partire parlando di Alessandro Di Battista mezzo morto con la sigla a palla in studio. Scusatemi ma dai… Vi rendete conto?” - Sabrina Scampini

Dopo l'aggiornamento sull'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle,ha cambiato argomento introducendo un servizio sul confronto politico tra Stefano Bonaccini e Giorgia Meloni. La clip è partita regolarmente, ma. Ed è proprio a quel punto che il pubblico ha ascoltato una conversazione che avrebbe dovuto restare all'interno dello studio. Scampini si è rivolta alla regia per contestare il modo in cui era stata accompagnata una notizia tanto delicata,mentre si parlava delle condizioni di Di Battista:

Lo sfogo si è sovrapposto ai primi secondi del servizio appena lanciato e in pochissimo tempo il video ha iniziato a circolare sui social. A catalizzare l'attenzione è stata inevitabilmente soprattutto quell'espressione, “mezzo morto”, che estrapolata dal resto della conversazione ha fatto rapidamente discutere. Il paradosso è che il senso dell'intervento di Scampini era sostanzialmente opposto a quello che quelle due parole, isolate dal contesto, potevano suggerire.

Il fuorionda di Sabrina #Scampini a 4 di sera Weekend, nel quale definisce Alessandro #DiBattista "mezzo morto", rivela un linguaggio poco elegante, molto da bar e decisamente poco consono al ruolo di una giornalista.



La Scampini sembra quasi la versione femminile pic.twitter.com/eqwVIzkiTl — Fabrizio Hennig (@FabrizioHennig) August 29, 2026

La giornalista stava infatti rimproverando la regia proprio perché riteneva poco appropriato accompagnare con una sigla ad alto volume un aggiornamento riguardante una persona ricoverata in condizioni serie. Non stava quindi scherzando sulla salute di Di Battista: chiedeva che una notizia del genere venisse trattata con maggiore sobrietà, e difatti nella puntata successiva la conduttrice ha deciso di affrontare immediatamente l'accaduto.

Sabrina Scampini in apertura di #4disera chiarisce ciò che è avvenuto nella puntata di ieri: "Il mio disappunto era dovuto solo al modo in cui una notizia che è tanto importante e delicata, come la salute di Alessandro di Battista, veniva data"pic.twitter.com/DRRkse2IU5 — LALLERO (@see_lallero) August 30, 2026

Scampini ha spiegato agli spettatori che ildurante il servizio e ha precisato che il suo disappunto riguardava esclusivamente il modo in cui era stata presentata una notizia che considera “importante” e “delicata”. La conduttrice ha anche ammesso di essere dispiaciuta perché le sue parole sono state ascoltate fuori dal loro contesto, per poi rivolgere

Scampini ha ricordato gli aggiornamenti forniti dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che dopo aver parlato con l'ex parlamentare lo aveva descritto come combattivo e non abbattuto moralmente nonostante la difficile situazione. La giornalista ha quindi espresso, a nome suo e della redazione, l'augurio che possa riprendersi presto e tornare dai suoi cari. Nel frattempo anche Di Battista ha fatto arrivare un breve messaggio attraverso Instagram. Rispondendo a uno degli incoraggiamenti ricevuti dopo la notizia del ricovero, ha scritto: “Ce la metterò tutta per tornare presto”.