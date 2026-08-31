Sabrina Scampini, il fuorionda su Di Battista diventa virale: cosa c'è dietro quel “mezzo morto”
Un fuorionda di Sabrina Scampini a 4 di Sera Weekend diventa virale per una frase su Alessandro Di Battista: la conduttrice chiarisce il vero senso delle sue parole.
Bastano pochi secondi con un microfono rimasto aperto per trasformare ciò che accade dietro le quinte di una trasmissione in uno dei momenti televisivi più discussi del weekend. È successo a Sabrina Scampini durante 4 di Sera Weekend, quando un rimprovero rivolto alla regia è finito per errore direttamente nelle case degli spettatori. Tutto è accaduto sabato 29 agosto, durante la puntata del programma di Rete 4. L'apertura era stata dedicata alle condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo il grave malore accusato mentre si trovava nel Paese per realizzare un reportage.
“Ragazzi scusate, io non posso partire parlando di Alessandro Di Battista mezzo morto con la sigla a palla in studio. Scusatemi ma dai… Vi rendete conto?” - Sabrina Scampini
Lo sfogo si è sovrapposto ai primi secondi del servizio appena lanciato e in pochissimo tempo il video ha iniziato a circolare sui social. A catalizzare l'attenzione è stata inevitabilmente soprattutto quell'espressione, “mezzo morto”, che estrapolata dal resto della conversazione ha fatto rapidamente discutere. Il paradosso è che il senso dell'intervento di Scampini era sostanzialmente opposto a quello che quelle due parole, isolate dal contesto, potevano suggerire.
La giornalista stava infatti rimproverando la regia proprio perché riteneva poco appropriato accompagnare con una sigla ad alto volume un aggiornamento riguardante una persona ricoverata in condizioni serie. Non stava quindi scherzando sulla salute di Di Battista: chiedeva che una notizia del genere venisse trattata con maggiore sobrietà, e difatti nella puntata successiva la conduttrice ha deciso di affrontare immediatamente l'accaduto.
Scampini ha ricordato gli aggiornamenti forniti dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che dopo aver parlato con l'ex parlamentare lo aveva descritto come combattivo e non abbattuto moralmente nonostante la difficile situazione. La giornalista ha quindi espresso, a nome suo e della redazione, l'augurio che possa riprendersi presto e tornare dai suoi cari. Nel frattempo anche Di Battista ha fatto arrivare un breve messaggio attraverso Instagram. Rispondendo a uno degli incoraggiamenti ricevuti dopo la notizia del ricovero, ha scritto: “Ce la metterò tutta per tornare presto”.