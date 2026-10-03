Sabrina Scampini replica alle critiche sulla bestemmia in tv: "Andiamo dove gli intellettuali non vanno"
Sabrina Scampini risponde agli attacchi sulla bestemmia in tv a Diario del giorno: la replica social e il caso delle case popolari.
Il mondo della televisione e della critica mediatica si infiamma attorno al caso della bestemmia pronunciata in diretta a Diario del giorno. Al centro della polemica c’è la conduttrice Sabrina Scampini, finita nel mirino di un articolo firmato da Giorgio Cappozzo per Internazionale. Nel pezzo, intitolato La signora Giovanna, venivano mosse critiche taglienti sulla gestione del collegamento da Quarto Oggiaro, dove un'anziana signora in sedia a rotelle, a rischio sfratto, si era lasciata sfuggire un'imprecazione in diretta televisiva poi rimossa dalla versione on demand di Mediaset Infinity.
Un punto chiave della replica riguarda l'accusa, mossa nell'articolo, di aver cercato a tutti i costi la cosiddetta "pornografia del dolore" o di aver scelto gli ospiti puntando sulle fragilità. Accusa rispedita fermamente al mittente: "Non scelgo gli ospiti considerando disabilità, abbigliamento o età. La signora Giovanna si trovava in piazza con tante altre persone e rischia di finire in mezzo alla strada perché dei privati hanno comprato le case popolari".
Lo scontro si è poi allargato a un livello più ampio, trasformandosi in una riflessione sul racconto televisivo delle periferie e del disagio sociale. La conduttrice ha rivendicato con orgoglio il lavoro sul campo della sua trasmissione, lanciando una frecciata al mondo della cultura radical chic: "Noi andiamo dove la politica e certi intellettuali non vanno, considerandoli luoghi perduti e trasformando chi ci vive in macchiette. Io mi informo prima di scrivere e commentare".