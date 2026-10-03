Sabrina Scampini replica alle critiche sulla bestemmia in tv: "Andiamo dove gli intellettuali non vanno"

Pubblicazione: 03 ottobre alle 12:15

Il mondo della televisione e della critica mediatica si infiamma attorno al caso della bestemmia pronunciata in diretta a Diario del giorno. Al centro della polemica c’è la conduttrice Sabrina Scampini, finita nel mirino di un articolo firmato da Giorgio Cappozzo per Internazionale. Nel pezzo, intitolato La signora Giovanna, venivano mosse critiche taglienti sulla gestione del collegamento da Quarto Oggiaro, dove un'anziana signora in sedia a rotelle, a rischio sfratto, si era lasciata sfuggire un'imprecazione in diretta televisiva poi rimossa dalla versione on demand di Mediaset Infinity.

Sabrina Scampini risponde alle critiche-foto Mediaset

La risposta della conduttrice di Rete 4 non si è fatta attendere e si è mossa direttamente sui social, con toni decisi e senza sconti per la categoria degli "intellettuali". Nel suo sfogo, laaccusandolo di aver imbastito una critica superficiale senza aver seguito gli sviluppi successivi della vicenda. "Sono certa che non abbia guardato solo un meme su TikTok, quindi non si sarà perso la puntata del giorno dopo", ha tuonato la conduttrice, ricordando che la redazione si è recata personalmente a casa della signora Giovanna per dare voce alla sua reale disperazione e raccontare il dramma dello sgombero imminente.

Un punto chiave della replica riguarda l'accusa, mossa nell'articolo, di aver cercato a tutti i costi la cosiddetta "pornografia del dolore" o di aver scelto gli ospiti puntando sulle fragilità. Accusa rispedita fermamente al mittente: "Non scelgo gli ospiti considerando disabilità, abbigliamento o età. La signora Giovanna si trovava in piazza con tante altre persone e rischia di finire in mezzo alla strada perché dei privati hanno comprato le case popolari".

Lo scontro si è poi allargato a un livello più ampio, trasformandosi in una riflessione sul racconto televisivo delle periferie e del disagio sociale. La conduttrice ha rivendicato con orgoglio il lavoro sul campo della sua trasmissione, lanciando una frecciata al mondo della cultura radical chic: "Noi andiamo dove la politica e certi intellettuali non vanno, considerandoli luoghi perduti e trasformando chi ci vive in macchiette. Io mi informo prima di scrivere e commentare".

La polemica solleva ancora una volta interrogativi complessi sul confine sottile tra l'informazione di prossimità, il racconto dell'esasperazione sociale in TV edividendo profondamente il pubblico e gli addetti ai lavori.