Sakamoto Days sta per scatenarsi anche in streaming: il live-action più folle di Shonen Jump ha una data

Pubblicazione: 02 ottobre alle 10:00

Sakamoto Days è finalmente pronto a uscire dai confini del Giappone e, dopo il debutto cinematografico avvenuto la scorsa primavera, il film live-action tratto dal popolarissimo manga di Yuto Suzuki ha trovato la sua casa internazionale: arriverà su Prime Video il 30 ottobre 2026, con una distribuzione in streaming prevista in tutto il mondo. Per molti fan sarà quindi la prima vera occasione di vedere l'adattamento con attori in carne e ossa di uno dei manga più popolari degli ultimi anni di Weekly Shonen Jump.

Il film era infatti arrivato nei, ma non aveva ottenuto una distribuzione cinematografica internazionale paragonabile alla notorietà raggiunta dal franchise attraverso manga e anime. La situazione cambierà tra poche settimane. L'annuncio ufficiale conferma chesarà disponibile in esclusiva mondiale su. In Giappone il film è già, mentre l'ingresso nel catalogo in abbonamento permetterà finalmente al progetto di raggiungere contemporaneamente anche gli spettatori degli altri territori.

Al centro della storia c'è naturalmente Taro Sakamoto, interpretato da Ren Meguro degli Snow Man. Un tempo considerato uno dei killer più temuti al mondo, Sakamoto ha completamente abbandonato quella vita dopo essersi innamorato di Aoi. Si è sposato, è diventato padre e oggi gestisce un piccolo negozio di quartiere, con un aspetto molto diverso da quello che aveva negli anni trascorsi come assassino.

Sakamoto Days, fonte: Shueisha

Il passato, però, non ha alcuna intenzione di lasciarlo in pace e quando sulla testa di Sakamoto viene piazzata una taglia da un miliardo di yen, assassini provenienti da ogni parte cominciano a dargli la caccia. Il tranquillo negoziante è così costretto a tornare in azione per difendere la propria famiglia, pur cercando di rispettare la promessa fatta alla moglie di non uccidere più nessuno. Accanto a Ren Meguro troviamo Fumiya Takahashi nei panni di Shin Asakura, il giovane assassino dotato di capacità telepatiche destinato a diventare uno dei più importanti alleati di Sakamoto.

Il cast comprende inoltrecome Aoi Sakamoto,come Lu Shaotang,come Heisuke Mashimo enei panni di Nagumo. Completano il gruppo Yusei Yagi come Shishiba, Meru Nukumi come Osaragi, Akihisa Shiono come Kashima e Keisuke Watanabe come Natsuki Seba. Dietro la macchina da presa c'è, che, mentre la direzione delle sequenze d'azione è stata affidata a Keiya Tabuchi. E proprio l'azione è uno degli elementi su cui il live-action ha puntato maggiormente.

Trasportare sul grande schermo gli scontri volutamente esagerati del manga non era semplice: Sakamoto combatte utilizzando praticamente qualsiasi oggetto gli capiti tra le mani, alternando momenti spettacolari a una comicità che nasce continuamente dal contrasto tra il suo aspetto da tranquillo padre di famiglia e le capacità quasi sovrumane dell'assassino che era un tempo. In patria l'operazione ha comunque trovato un pubblico importante. Il film ha superato 2,03 milioni di spettatori e 2,81 miliardi di yen al box office, confermando la forza di un franchise che negli ultimi anni è cresciuto rapidamente anche fuori dal Giappone.

Sakamoto Days, fonte: Shueisha

Il manga originale di Yuto Suzuki, serializzato su Weekly Shonen Jump dal 2020, ha ormai superato i 18 milioni di copie in circolazione. A spingerne ulteriormente la popolarità internazionale è arrivato poi l'anime prodotto da TMS Entertainment, distribuito globalmente da Netflix. E il futuro di Sakamoto Days non si fermerà al live-action, visto che l'anime tornerà con una seconda stagione, già annunciata per il 2027, mentre il manga sta attraversando una fase particolarmente avanzata della propria storia.

Prima, però, sarà il turno della versione cinematografica. Dopo mesi durante i quali gli spettatori occidentali potevano limitarsi a trailer, immagini e materiale promozionale proveniente dal Giappone, l'attesa ha finalmente una scadenza. Dalin tutto il mondo, e per il live-action inizierà probabilmente soltanto allora la prova più importante: conquistare lo stesso pubblico internazionale che ha già trasformato il manga e l'anime in un fenomeno.