Sakamoto Days sta per scatenarsi anche in streaming: il live-action più folle di Shonen Jump ha una data
Il film live-action di Sakamoto Days arriva finalmente in streaming: svelata la data di uscita mondiale su Prime Video dopo il successo in Giappone.
Sakamoto Days è finalmente pronto a uscire dai confini del Giappone e, dopo il debutto cinematografico avvenuto la scorsa primavera, il film live-action tratto dal popolarissimo manga di Yuto Suzuki ha trovato la sua casa internazionale: arriverà su Prime Video il 30 ottobre 2026, con una distribuzione in streaming prevista in tutto il mondo. Per molti fan sarà quindi la prima vera occasione di vedere l'adattamento con attori in carne e ossa di uno dei manga più popolari degli ultimi anni di Weekly Shonen Jump.
Al centro della storia c'è naturalmente Taro Sakamoto, interpretato da Ren Meguro degli Snow Man. Un tempo considerato uno dei killer più temuti al mondo, Sakamoto ha completamente abbandonato quella vita dopo essersi innamorato di Aoi. Si è sposato, è diventato padre e oggi gestisce un piccolo negozio di quartiere, con un aspetto molto diverso da quello che aveva negli anni trascorsi come assassino.
Il passato, però, non ha alcuna intenzione di lasciarlo in pace e quando sulla testa di Sakamoto viene piazzata una taglia da un miliardo di yen, assassini provenienti da ogni parte cominciano a dargli la caccia. Il tranquillo negoziante è così costretto a tornare in azione per difendere la propria famiglia, pur cercando di rispettare la promessa fatta alla moglie di non uccidere più nessuno. Accanto a Ren Meguro troviamo Fumiya Takahashi nei panni di Shin Asakura, il giovane assassino dotato di capacità telepatiche destinato a diventare uno dei più importanti alleati di Sakamoto.
Trasportare sul grande schermo gli scontri volutamente esagerati del manga non era semplice: Sakamoto combatte utilizzando praticamente qualsiasi oggetto gli capiti tra le mani, alternando momenti spettacolari a una comicità che nasce continuamente dal contrasto tra il suo aspetto da tranquillo padre di famiglia e le capacità quasi sovrumane dell'assassino che era un tempo. In patria l'operazione ha comunque trovato un pubblico importante. Il film ha superato 2,03 milioni di spettatori e 2,81 miliardi di yen al box office, confermando la forza di un franchise che negli ultimi anni è cresciuto rapidamente anche fuori dal Giappone.
Il manga originale di Yuto Suzuki, serializzato su Weekly Shonen Jump dal 2020, ha ormai superato i 18 milioni di copie in circolazione. A spingerne ulteriormente la popolarità internazionale è arrivato poi l'anime prodotto da TMS Entertainment, distribuito globalmente da Netflix. E il futuro di Sakamoto Days non si fermerà al live-action, visto che l'anime tornerà con una seconda stagione, già annunciata per il 2027, mentre il manga sta attraversando una fase particolarmente avanzata della propria storia.