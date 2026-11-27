Pubblicazione: 27 novembre alle 12:56

Stasera, venerdì 27 novembre, Sal Da Vinci torna protagonista in prima serata su Rai1 con il secondo e ultimo appuntamento di Meravigliosamente, lo show evento con cui celebra cinquant'anni di carriera. Dopo il debutto della scorsa settimana, l'artista napoletano mette il sigillo su un 2026 straordinario, segnato dal trionfo al Festival di Sanremo con Per sempre sì, dalla partecipazione all'Eurovision Song Contest e dall'approdo alla conduzione di un varietà tutto suo.

Il percorso raccontato in scena affonda le radici nell'infanzia, quando muoveva i primi passi sul palcoscenico accanto al padre Mario, per poi attraversare musica, teatro e cinema. Un viaggio tra ricordi familiari, identità partenopea e grandi canzoni, sostenuto dal vivo dall'orchestra composta da 45 elementi diretta dal maestro Adriano Pennino. A fare da spalla e compagne ddistanti per formazione ed esperienza, dalla moda al cinema e al teatro, ma unite nel dare ritmo e sfumature diverse al racconto biografico del conduttore.

L'elemento più atteso del secondo appuntamento è però il confronto con Aldo Cazzullo. Il giornalista e scrittore arriva sul palco di Rai1 dopo aver espresso, all'indomani della vittoria sanremese di Da Vinci, una valutazione tutt'altro che morbida sul brano vincitore. Un invito che trasforma una vecchia frizione mediatica in un momento televisivo carico di curiosità, tra ironia, replica e racconto. Se la prima puntata aveva portato su Rai1 nomi di primo piano come Renato Zero, Massimo Ranieri e Gianna Nannini, l'ultimo atto di Meravigliosamente prosegue sulla stessa linea, chiamando a raccolta volti del mondo della musica, dello spettacolo e dello sport.

La formula del varietà punta sull'equilibrio tra intrattenimento popolare e memoria artistica, valorizzando la dimensione corale del palco e l'incontro tra generazioni e linguaggi diversi. Con la chiusura di questo secondo ciclo, Sal Da Vinci saluta il pubblico del venerdì sera di Rai1 al termine di un'annata che ha ridefinito il suo spazio nella televisione e nella musica italiana.