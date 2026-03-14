Sal Da Vinci: ecco la scaletta completa del 14 Marzo a Stasera che sera! Special edition, per una notte piena di musica

Pubblicazione: 14 marzo alle 07:45

Il concerto-evento “Stasera che sera! Special edition” riporta in televisione uno degli spettacoli musicali più apprezzati degli ultimi mesi. Il live, registrato il 6 settembre 2025 a Piazza del Plebiscito a Napoli, viene riproposto su Canale 5 dopo il grande successo ottenuto da Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì. Il risultato raggiunto al festival gli permetterà anche di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026, aumentando ulteriormente l’interesse attorno allo show. Come rivelato dalla scaletta completa, l'evento televisivo è costruito come una grande festa musicale che ripercorre la carriera dell’artista napoletano attraverso duetti, tributi e momenti di racconto personale. Lo stesso cantante ha definito lo spettacolo “una serata fatta di storie di vita”, intrecciando la propria esperienza con quella degli ospiti presenti sul palco.

Il concerto riunisce molti dei brani più noti del repertorio die vede la partecipazione di numerosi artisti amici che si alternano sul palco. Tra gli ospiti compaiono, insieme a momenti speciali che coinvolgono anche, figlio del cantante. Durante lo spettacolo intervengono inoltre personalità del mondo dello spettacolo come, contribuendo a rendere la serata un grande evento collettivo dedicato alla musica e alla tradizione napoletana.

La scaletta dello spettacolo è costruita come un viaggio tra successi, duetti e tributi a grandi artisti della musica italiana. Lo show si apre con “Stasera che sera” e prosegue con “Viento”. Arriva poi uno dei primi momenti condivisi con Gigi D’Alessio attraverso “Non riesco a farti innamorare” e “Annarè”, seguiti da “Il mercante di stelle”. Con Renato Zero vengono eseguiti “Nei giardini che nessuno sa” e “Nanà”, due brani che rappresentano uno dei momenti più attesi del concerto.

La serata continua con classici della tradizione come “Tu si ‘na cosa grande”, insieme al successo “Rossetto e caffè” e all’intramontabile “Guaglione”. Segue un medley dedicato agli anni ’80, mentre Raf sale sul palco per il duetto “L’amore e tu”. Un momento speciale è rappresentato anche dal medley dedicato a Renato Carosone, eseguito con Stefano De Martino.

La seconda parte del concerto prosegue con, che canta insieme a“Anema e core”, un medley di “Maruzzella” e il brano “Senza un motivo”. Dopo “Prega ora” arriva uno dei canti più simbolici della tradizione partenopea, “O surdato ‘nnammurato”.

Il concerto continua con Fausto Leali, protagonista del duetto “D’istinto di cuore” e di un medley dei suoi successi. Francesco Da Vinci sale poi sul palco insieme a Gianni Guarracino per “Vera”, seguito dal brano “Dimenticarsi”. Clementino partecipa invece con “’A città ‘e Pulecenella” e “Don Raffaè”, prima di un nuovo medley dedicato a Napoli.

Sal da Vinci, fonte: Rai Play

Nel finale entra in scena Federica Abbate con “Il cielo blu di Napoli” e un medley composto da “Una volta ancora”, “Supereroi” ed “Episodio d’amore”. Gli ultimi momenti dello spettacolo includono “Non è vero che sto bene”, “Voglio ancora amarti” e la chiusura con “Rossetto e caffè remix”, che conclude la serata con un’atmosfera festosa.

Una curiosità riguarda la programmazione televisiva della stessa serata: mentre su Canale 5 va in onda il concerto, su Rai 1 è prevista anche la seconda e ultima puntata di Sanremo Top, programma nel quale lo stesso Sal Da Vinci compare tra gli ospiti.

Nel complesso, “Stasera che sera! Special edition” si presenta come un grande evento musicale che unisce tradizione napoletana, pop italiano e momenti di spettacolo. La combinazione tra ospiti celebri, brani storici e nuovi successi rende il concerto una celebrazione della carriera di Sal Da Vinci e del legame tra l’artista e la sua città.