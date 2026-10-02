Sam Raimi e Jordan Peele insieme per un nuovo horror (con una protagonista da Oscar)

Pubblicazione: 02 ottobre alle 17:40

Quando due titani dell'horror contemporaneo decidono di unire le forze, il mondo del cinema trattiene il fiato. Sam Raimi e Jordan Peele, due nomi che hanno ridefinito i confini del genere da angolazioni completamente diverse, sono pronti a collaborare per la prima volta con Portrait of God. E ora il progetto ha finalmente un volto: Chase Infiniti sarà la protagonista del film, secondo quanto annunciato da Lionsgate, lo studio che ha acquisito la distribuzione dell'opera.

The Testaments - Hulu

La scelta di Infiniti non è casuale. L'attrice arriva dache l'hanno consacrata traHa recitato in, pellicola chee le è valsaLa sua interpretazione nella seriele ha poi portatoInsomma, un curriculum che parla da sé e chela fiducia riposta in lei da due maestri del calibro di Raimi e Peele.

Portrait of God nasce dalla mente di Dylan Clark, che firma sia la sceneggiatura che la regia. Il progetto affonda le radici in un cortometraggio horror dello stesso Clark, ora trasformato in lungometraggio. Lionsgate ha dato il via libera alla produzione, segnalando la propria fiducia in un'operazione che vede coinvolti alcuni dei nomi più rispettati dell'industria cinematografica contemporanea.

La collaborazione tra Raimi e Peele rappresenta un incontro tra due visioni distinte del cinema horror. Da una parte c'è Raimi, il visionario che ha creato il franchise di Evil Dead, trasformando l'horror splatter in arte cult e poi espandendo il proprio repertorio con film come Drag Me to Hell. Dall'altra parte c'è Peele, che ha debuttato alla regia con Get Out, rivoluzionando il genere attraverso la lente dell'horror sociale, per poi proseguire con Us e Nope, opere che hanno dimostrato come il terrore possa diventare veicolo di riflessione profonda sulla società americana.

Nope - Universal Pictures

I dettagli della trama, una scelta strategica tipica dei grandi progetti horror che voglionofino all'uscita nelle sale. Non è ancora chiaro quanto il lungometraggiodel cortometraggio originale di Clark, ma questa segretezza alimenta l'attesa e la curiosità degli appassionati.

Portrait of God rappresenta quindi molto più di un semplice film horror in cantiere. È l'incontro tra generazioni, stili e sensibilità diverse, unite dalla passione per un genere che continua a rinnovarsi e a interrogare le paure più profonde del pubblico. Con Chase Infiniti nel ruolo principale e una squadra creativa di questo livello, le aspettative sono altissime. Resta da vedere come questa fusione di talenti si tradurrà sullo schermo, ma una cosa è certa: il cinema horror ha trovato un nuovo motivo per guardare al futuro con entusiasmo.