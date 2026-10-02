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FILM

Sam Raimi e Jordan Peele insieme per un nuovo horror (con una protagonista da Oscar)

Sam Raimi e Jordan Peel uniscono le forze per produrre Portrait of God, un nuovissimo horror che avrà come protagonista Chase Infinite, protagonista di Una battaglia dopo l'altra.

di Vincenzo Buresta
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Quando due titani dell'horror contemporaneo decidono di unire le forze, il mondo del cinema trattiene il fiato. Sam Raimi e Jordan Peele, due nomi che hanno ridefinito i confini del genere da angolazioni completamente diverse, sono pronti a collaborare per la prima volta con Portrait of God. E ora il progetto ha finalmente un volto: Chase Infiniti sarà la protagonista del film, secondo quanto annunciato da Lionsgate, lo studio che ha acquisito la distribuzione dell'opera.

La scelta di Infiniti non è casuale. L'attrice arriva da una serie di performance che l'hanno consacrata tra i talenti più luminosi della sua generazione. Ha recitato in Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, pellicola che ha conquistato gli ultimi Oscar e le è valsa una nomination ai Golden Globe. La sua interpretazione nella serie The Testaments di Hulu le ha poi portato una candidatura agli Emmy. Insomma, un curriculum che parla da sé e che giustifica pienamente la fiducia riposta in lei da due maestri del calibro di Raimi e Peele.

The Testaments - Hulu

Portrait of God nasce dalla mente di Dylan Clark, che firma sia la sceneggiatura che la regia. Il progetto affonda le radici in un cortometraggio horror dello stesso Clark, ora trasformato in lungometraggio. Lionsgate ha dato il via libera alla produzione, segnalando la propria fiducia in un'operazione che vede coinvolti alcuni dei nomi più rispettati dell'industria cinematografica contemporanea.

La collaborazione tra Raimi e Peele rappresenta un incontro tra due visioni distinte del cinema horror. Da una parte c'è Raimi, il visionario che ha creato il franchise di Evil Dead, trasformando l'horror splatter in arte cult e poi espandendo il proprio repertorio con film come Drag Me to Hell. Dall'altra parte c'è Peele, che ha debuttato alla regia con Get Out, rivoluzionando il genere attraverso la lente dell'horror sociale, per poi proseguire con Us e Nope, opere che hanno dimostrato come il terrore possa diventare veicolo di riflessione profonda sulla società americana.

Nope - Universal Pictures

I dettagli della trama rimangono avvolti nel mistero, una scelta strategica tipica dei grandi progetti horror che vogliono preservare l'elemento sorpresa fino all'uscita nelle sale. Non è ancora chiaro quanto il lungometraggio seguirà fedelmente la struttura narrativa del cortometraggio originale di Clark, ma questa segretezza alimenta l'attesa e la curiosità degli appassionati.

Portrait of God rappresenta quindi molto più di un semplice film horror in cantiere. È l'incontro tra generazioni, stili e sensibilità diverse, unite dalla passione per un genere che continua a rinnovarsi e a interrogare le paure più profonde del pubblico. Con Chase Infiniti nel ruolo principale e una squadra creativa di questo livello, le aspettative sono altissime. Resta da vedere come questa fusione di talenti si tradurrà sullo schermo, ma una cosa è certa: il cinema horror ha trovato un nuovo motivo per guardare al futuro con entusiasmo.

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