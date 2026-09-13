Sandra Bullock racconta le umilianti audizioni prima del successo: le chiedevano di togliersi i pantaloni

Pubblicazione: 13 settembre alle 18:21

Sandra Bullock ha deciso di aprire un capitolo raramente raccontato della sua carriera, quello degli esordi difficili a New York, quando il successo planetario era ancora un miraggio e la sopravvivenza quotidiana dipendeva dai turni come cameriera. In una conversazione intima con Jennifer Aniston per la copertina di Interview magazine, l'attrice premio Oscar ha rivelato dettagli crudi sulle audizioni che ha dovuto affrontare all'inizio del suo percorso nel mondo dello spettacolo.

"Facevo audizioni per ogni pervertito esistente, quelli che mi chiedevano di togliermi i pantaloni. E io rispondevo: 'No, questo ruolo non fa per me'",. Una testimonianza che getta luce su un aspetto del sistema hollywoodiano che,, metteva le giovani attrici di fronte a situazioni degradanti mascherate da opportunità professionali. La conversazione tra le due amiche, pubblicata martedì scorso, è avvenuta in occasione del ritorno di Bullock sul grande schermo dopo quattro anni di assenza., sequel atteso del cult del 1998 che l'aveva vista recitare accanto a Nicole Kidman.

Il film, uscito venerdì scorso, ha incassato 13 milioni di dollari solo nella giornata di apertura, anticipazioni del giovedì incluse, proiettandosi verso un debutto nel weekend di circa 30 milioni di dollari. Aniston ha chiesto all'amica se ci fosse stato un momento preciso in cui aveva fatto una scelta deliberata sul tipo di carriera che voleva costruire, o se tutto si fosse evoluto naturalmente. La risposta di Bullock ha rivelato una realtà comune a molti attori emergenti: "Ogni attore che lavora pensa che non lavorerà mai più, quindi prendi quello che puoi e cerchi di trarne il meglio possibile".

Sandra Bullock, fonte: YouTube

Una mentalità di sopravvivenza che però ha dei limiti invalicabili, come dimostrano le audizioni rifiutate. L'attrice ha poi identificato un punto di svolta consapevole nella sua carriera, quando decise di abbandonare le commedie romantiche che l'avevano resa famosa ma anche bersaglio di critiche feroci. "L'unico momento in cui sono stata intenzionale riguardo alla mia carriera è stato quando ho detto: 'Devo smettere subito con le rom-com', perché stavo ricevendo tantissime critiche per quelle. E ho accettato un ruolo in questo film chiamato Crash".

La scelta si rivelò vincente ben oltre le aspettative., segnando il passaggio di Bullock verso ruoli più complessi e drammatici. Quattro anni dopo, con, l'attrice conquistò la statuetta come miglior attrice protagonista, uno dei suoi ruoli più celebrati e che consolidò definitivamente la sua versatilità interpretativa. Il dialogo conha toccato anche il significato personale di Practical Magic 2, che Bullock ha definito "una lettera d'amore" per sua figlia. Il sequel arriva a quasi trent'anni dal primo capitolo, un tempo che ha trasformato il film originale in un fenomeno di culto, particolarmente amato dal pubblico femminile per i suoi temi di sorellanza, magia domestica e forza femminile.

L'ultima apparizione cinematografica di Bullock risaliva al 2022 con The Lost City, commedia d'avventura al fianco di Channing Tatum. I quattro anni di pausa dal grande schermo rappresentano una scelta sempre più comune per star di primo piano che cercano un equilibrio tra vita privata e carriera, soprattutto dopo aver raggiunto un livello di successo che permette di essere selettivi. La franchezza con cui Bullock ha parlato delle molestie subite agli inizi riflette un cambiamento culturale nell'industria dell'intrattenimento.

Nicole Kidman e Sandra Bullock in Amori e Incantesimi 2, fonte: Warner Bros. Pictures

Quello che un tempo veniva considerato "parte del mestiere" o semplicemente ignorato, oggi viene riconosciuto per quello che è: abuso di potere mascherato da processo di selezione professionale. La testimonianza dell'attrice si aggiunge a un coro sempre più ampio di voci che hanno contribuito a ridisegnare i confini della condotta accettabile nel mondo dello spettacolo. Il box office del weekend conferma che il pubblico non ha dimenticato Sandra Bullock. Practical Magic 2 si posiziona in testa alle classifiche mentre Spider-Man punta al record domestico di sempre.

Il ritorno dell'attrice,, dimostra come la sua carriera sia stata costruita non solo sul talento, ma anche sulla capacità di tracciare confini netti e di reinventarsi quando necessario,verso ruoli che hanno ridefinito la sua immagine pubblica e artistica.