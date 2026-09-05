Sandra Bullock rompe il silenzio sugli UFO: "Ho tenuto il segreto fino ad oggi"

Pubblicazione: 05 settembre alle 14:25

Sandra Bullock, vincitrice di un Oscar e una delle attrici più amate di Hollywood, ha rivelato di aver assistito a quello che lei ritiene sia un incontro con veicoli extraterrestri. La confessione è arrivata durante una conversazione nel podcast Not Gonna Lie, condotto da Kylie Kelce, dove la star di Practical Magic ha raccontato nei dettagli un'esperienza che ha tenuto per sé per anni.





"Ci sono navi aliene che volano nel cielo," ha dichiarato Bullock senza giri di parole. "Io le ho viste, e sono così felice che il governo abbia finalmente corroborato la mia storia, così non mi sento più una persona pazza.", non solo per la natura straordinaria dell'affermazione, ma per il riferimento ai recenti documenti declassificati dal Pentagono sugli avvistamenti di fenomeni aerei non identificati.nella sua vita, ma è stato abbastanza marcante da. L'episodio risale a un giorno di riprese a St. Martin, l'isola caraibica dove furono girate alcune scene di Speed 2: Cruise Control. Dopo una giornata sul set, Sandra e un gruppo di membri della produzione si erano recati in spiaggia per rilassarsi."Avevamo bevuto un paio di birre, eravamo tutti sdraiati sulla sabbia, guardando il cielo. E io vedo questo piccolo punto di luce." Inizialmente,, qualcosa di ordinario che attraversava il cielo notturno. Ma quello che è successo dopo ha trasformato l'osservazione in qualcosa di inspiegabile.

, proveniente da una direzione diversa, muovendosi per incontrare il primo. Sandra ha continuato a osservare, cercando di razionalizzare:. "Ma no, sono rimasti lì. E poi è arrivata un'altra luce, e un'altra ancora. In totale erano cinque. E si sono tutti avvicinati, incontrandosi."Nella sua mente,"un leggero stato di euforia" per le birre bevute. Ma quello che è accaduto successivamente ha scartato qualsiasi dubbio sulla natura ordinaria del fenomeno. "All'improvviso, sono partiti così," ha detto Sandra, muovendo velocemente la mano per illustrare la rapidità con cui i veicoli si sono allontanati. Una velocità impossibile per qualsiasi tecnologia aeronautica convenzionale conosciuta.degli altri presenti. "Credo che almeno un'altra persona l'abbia visto," ha aggiunto, anche se la maggior parte del gruppo sembra non aver notato lo straordinario spettacolo celeste., probabilmente consapevole del rischio di essere ridicolizzata o non creduta. Madi migliaia di documenti declassificati su avvistamenti UFO e fenomeni aerei anomali non identificatiChe si tratti di tecnologia sconosciuta, fenomeni atmosferici non ancora compresi o effettivamente di qualcosa di extraterrestre, il dibattito resta aperto. Quello che è certo è che persone credibili, dai piloti esperti alle star di Hollywood, continuano a raccontare esperienze che sfidano le nostre certezze sulla realtà che ci circonda. E