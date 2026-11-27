Pubblicazione: 27 novembre alle 08:45

Il primo Festival di Sanremo di Stefano De Martino comincia a prendere forma e, a poco più di due mesi dall'inizio della manifestazione, l'attenzione non è rivolta soltanto ai cantanti in gara. Secondo quanto anticipato da Vanity Fair, il conduttore e direttore artistico avrebbe individuato due figure femminili da coinvolgere in tutte e cinque le serate di Sanremo 2027: Giulia Vecchio e Brenda Lodigiani. Una scelta che confermerebbe la volontà di De Martino di puntare sulla comicità e di prendere le distanze dalla tradizionale formula della conduzione del Festival.

Le due attrici, diventate particolarmente popolariportati in scena al, non dovrebbero ricoprire il classico ruolo di co-conduttrici. L'idea sarebbe piuttosto quella di coinvolgerledistribuiti nel corso delle cinque serate, alternando sketch e imitazioni alle esibizioni degli artisti in gara. L'eventuale presenza disarebbe coerente con quanto dichiarato dallo stessodurante la

In quell'occasione il presentatore aveva spiegato di non voler riproporre il meccanismo delle co-conduttrici che si alternano sul palco dell'Ariston ogni sera, manifestando invece il desiderio di coinvolgere diversi ospiti. De Martino rimarrebbe dunque l'unico conduttore ufficiale della kermesse, pur potendo contare sulla presenza di due complici capaci di movimentare lo spettacolo. Il coinvolgimento delle due attrici rappresenterebbe inoltre un ulteriore punto di contatto tra Sanremo 2027 e il mondo della Gialappa's Band.

Stefano De Martino, fonte: Rai

Lo scorso 5 novembre, infatti, la Rai ha ufficializzato l'addio al tradizionale DopoFestival, che sarà sostituito dal ControFestival, affidato proprio ai Gialappi. A occuparsi del PrimaFestival saranno invece i The Jackal, altro gruppo comico particolarmente amato dal pubblico televisivo e social. Una serie di scelte che sembra delineare con sempre maggiore chiarezza l'identità che Stefano De Martino intende imprimere alla manifestazione. Nel frattempo, continuano a circolare nuove anticipazioni sui cantanti che potrebbero prendere parte alla competizione.

Sempre secondo Vanity Fair,avrebbe accettato l'invito del direttore artistico, preparandosi a tornare sul palco dell'Ariston a tre anni dalla partecipazione con Casa mia. Tra i possibili protagonisti della prossima edizione figura anche, il cui nome è stato riportato dall'Adnkronos. Non tutti gli artisti contattati daavrebbero però risposto positivamente. È, che avrebbe preferito rinunciare alla partecipazione al Festival per concentrarsi sulla lavorazione del suo nuovo album, nonostante l'interesse manifestato dal conduttore nei suoi confronti.

Tra gli altri nomi accostati alla manifestazione figurano Emma, Loredana Bertè, Irama, Tananai, Gaia, Rose Villain e Salmo. Per conoscere ufficialmente l'identità dei cantanti in gara bisognerà attendere venerdì 11 dicembre 2026, quando Stefano De Martino condurrà Sarà Sanremo in prima serata su Rai 1 insieme a Mariasole Pollio. Durante l'appuntamento verranno annunciati i 23 Big selezionati dal direttore artistico, ai quali si aggiungerà il vincitore della competizione tra i sei finalisti di Sanremo Giovani.

La 77ª edizione del Festival di Sanremo si terrà da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027. Per il momento, la presenza di Giulia Vecchio e Brenda Lodigiani non è stata confermata ufficialmente dalla Rai, ma in attesa di scoprire i big in gara, l'eventuale coinvolgimento delle due comiche rappresenterebbe un ulteriore segnale della volontà di Stefano De Martino di trasformare le cinque serate dell'Ariston in un grande varietà televisivo, nel quale la musica e la comicità possano convivere.