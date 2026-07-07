Sanremo 2027, Stefano De Martino rompe gli indugi: spuntano i primi due nomi bomba per il cast dei Big
Sanremo 2027 è ancora lontano, ma iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sul cast. Tra i nomi più discussi spicca Tony Pitony, mentre cresce l'attesa per le scelte di Stefano De Martino.
Il sipario su Il Festival di Sanremo 2027 si alzerà ufficialmente solo a febbraio, ma la macchina organizzativa guidata da Stefano De Martino è già in piena attività. Il nuovo direttore artistico e conduttore della kermesse non sta perdendo tempo e le prime indiscrezioni sul cast dei Big in gara iniziano a infiammare il web. Secondo i beninformati, le primissime candidature e proposte musicali sono già arrivate sulla scrivania del presentatore. Tra queste, spiccano due nomi che stanno facendo molto discutere gli appassionati di musica e televisione.Il primo nome caldissimo è quello di TonyPitony. Per l'artista si tratterebbe di un ritorno trionfale sul palco del Teatro Ariston, dopo aver letteralmente conquistato il pubblico nella scorsa edizione durante la serata dei duetti insieme a Ditonellapiaga. La loro interpretazione magistrale aveva convinto tutti, e sembra che l'entourage di Stefano De Martino abbia espresso un parere decisamente favorevole sulla sua nuova proposta artistica. Se per TonyPitony la strada sembra in discesa, la situazione appare più complessa per Samurai Jay. Il rapper, reduce dal successo travolgente del suo ultimo brano, vorrebbe rimettersi in gioco all'Ariston.
Le indiscrezioni lanciate dagli esperti di gossip musicale parlano al momento di un "forse" da parte della direzione artistica: la decisione definitiva sarebbe ancora in stand-by, in attesa di ulteriori ascolti. Il metodo di selezione di De Martino, d'altronde, è rigidissimo e si sviluppa in tre fasi precise, come dichiarato dallo stesso conduttore: un primo ascolto pulito e concentrato in cuffia; un secondo ascolto in auto durante la guida; e un terzo test finale mentre corre. Solo i brani che "sopravvivono" a questo triplo screening ottengono il pass per il Festival.Tuttavia la selezione dei cantanti richiederà ancora diversi mesi di lavoro e solo più avanti saranno rese note le decisioni ufficiali della direzione artistica. Fino ad allora continueranno a rincorrersi indiscrezioni, ipotesi e anticipazioni destinate ad animare il dibattito sul Festival. Una cosa, però, appare già evidente: l'edizione 2027 sarà osservata con particolare attenzione, sia per il debutto di Stefano De Martino al timone della manifestazione sia per le possibili novità che potrebbero caratterizzare il cast artistico.