Sanremo 2027, Stefano De Martino sceglie Pippo Baudo: torna la storica sigla

Pubblicazione: 09 novembre alle 13:15

Il Festival di Sanremo guarda al futuro senza dimenticare i suoi pilastri storici. Manca sempre meno all’appuntamento con la kermesse della canzone italiana e a catalizzare l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori è una mossa a sorpresa firmata da Stefano De Martino. Per accompagnare il conto alla rovescia che separa i telespettatori dall'inizio dello show, il conduttore ha deciso di rispolverare un vero e proprio cult della televisione: “Perché Sanremo è Sanremo”.

La celebre sigla, ideata dal maestro, è tornata ad echeggiare online e sui social ufficiali come colonna sonora del countdown. Una scelta che non si limita alla semplice operazione di amarcord o alla nostalgia canaglia, ma che rivela una precisa e lucida strategia di comunicazione e posizionamento editoriale. Utilizzare quel jingle iconico, cantato nella sua prima versione da Maurizio Lauzi e consacrato nel 1996 dall’interpretazione di Rudy Neri dei Prefisso, significa dichiarare apertamente le proprie fonti d’ispirazione.

Stefano De Martino non ha mai fatto mistero di guardare al modello di Pippo Baudo come alla guida ideale per fare televisione popolare ma di qualità. Nel solco della lezione baudiana, il conduttore punta a costruire un Festival che sappia essere fortemente popolare senza scadere nel populismo, capace di dettare i tempi del costume italiano e di rispecchiare l'identità del Paese senza la pretesa impossibile di accontentare proprio tutti.

L'utilizzo della sigla in questa fase di avvicinamento funziona così da bussola: un ponte ideale tra la grande tradizione della tv nazionalpopolare e le novità che vedremo sul palco del Teatro Ariston. Mentre continuano a susseguirsi indiscrezioni e ipotesi sulle prossime mosse della kermesse, dalle possibili novità per l'annuncio dei Big in gara fino ai rumor sul DopoFestival, questo omaggio musicale traccia una linea netta. Il pubblico di appassionati ha risposto con grande entusiasmo sui social network, cogliendo l'attestato di stima e rispetto verso chi ha scritto la storia del Festival.

Al momento non è ancora stato svelato se il brano tornerà a risuonare anche durante le serate in diretta o se resterà il tema guida di questa maratonala macchina di Sanremo 2027 ha ufficialmente acceso i motori, e il ritmo è quello giusto.