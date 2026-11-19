Pubblicazione: 19 novembre alle 14:30

Il toto-nomi per Sanremo 77 entra nel vivo e a infiammare il dibattito televisivo e musicale delle ultime ore ci pensano due volti amatissimi dal pubblico: Marco Mengoni e Gaia. A poche settimane dall'annuncio ufficiale dei Big scelto dal direttore artistico Stefano De Martino, entrambi gli artisti sono stati incalzati sul loro possibile ritorno al Teatro Ariston, regalando reazioni tanto diverse quanto sospette che hanno immediatamente scatenato le teorie dei fan sui social.

Il primo episodio è andato in scena in diretta televisiva durante l'ultima puntata di Che Tempo Che Fa sul Nove. Nel corso de Il Tavolo, Fabio Fazio ha aperto un collegamento con Gigi Marzullo, inviato speciale al Teatro Principe di Milano dove è in corso. Approfittando del saluto in diretta, Simona Ventura ha preso il microfono cogliendo la palla al balzo con una domanda secca: "Ciao grande Marco, vai a Sanremo?".

Spiazzato dall'imboscata televisiva, il vincitore di Due Vite ha esitato per qualche istante guardando Marzullo con un sorriso complice, per poi cavarsela con una battuta: "No... andrò a Sanremo a giocare a tennis, perché vicino Bordighera c'è un bel centro sportivo. E quindi andrò lì a giocare". Una smentita pronunciata con un tono ironico che non ha convinto del tutto gli spettatori. Sebbene l'uscita del nuovo album Felice sì, ma Tutto Sbagliato, atteso per l'11 dicembre 2026 dopo il singolo Giornate Perse, sembri suggerire un'annata lontana dalla gara, in molti ricordano come una riedizione sanremese a febbraio resti una strategia discografica tutt'altro che inedita.

Nemmeno ventiquattro ore prima, un copione molto simile aveva coinvolto Gaia Gozzi. Ospite in radio da Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini, la cantante è stata interpellata sulle voci sempre più insistenti che la danno ormai certa tra i 23 Big di Sanremo 2027. A differenza di Mengoni, Gaia ha scelto la via del temporeggiamento, mostrando un pizzico di insofferenza verso le continue speculazioni: "Ma che ne so ragazzi, io sono ovunque in tutte le liste, ma non so ancora cosa mangerò domani. Mi fanno sempre queste domande anche quando manca molto al Festival".

Senza mai pronunciare un vero e proprio rifiuto, l'artista ha rapidamente spostato l'attenzione sul proprio lavoro discografico, spiegando di essere chiusa in studio a scrivere nuova musica. Ha inoltre sottolineato come le sue ultime pubblicazioni, Bossa Nostra e Senza Allegria, siano nate da un'urgenza espressivaUna risposta elusiva che, unita alle indiscrezioni raccolte da diversi addetti ai lavori, non fa che rafforzare l'ipotesi di un suo imminente ritorno sul palco ligure.

Mentre gli artisti giocano a nascondino tra ironia e mezze frasi, la macchina organizzativa della kermesse procede spedita. Stefano De Martino ha già ridotto la rosa dei pretendenti dopo aver ascoltato oltre duecento brani, puntando su un cast rinnovato e ricco di proposte giovani e indipendenti. Per scoprire se il "no" tennistico di Marco Mengoni e i silenzi di Gaia nascondano una reale partecipazione, l'appuntamento è fissato per venerdì 11 dicembre, quando i nomi ufficiali dei Big verranno svelati durante Sarà Sanremo.