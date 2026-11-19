Sanremo 77, il giallo sui Big: Marco Mengoni ironizza in diretta tv e Gaia evita le domande sulla kemesse
Marco Mengoni e Gaia saranno tra i Big di Sanremo 77? Le reazioni spiazzate in tv e radio alimentano i dubbi sul cast di Stefano De Martino per il Festival 2027.
Il toto-nomi per Sanremo 77 entra nel vivo e a infiammare il dibattito televisivo e musicale delle ultime ore ci pensano due volti amatissimi dal pubblico: Marco Mengoni e Gaia. A poche settimane dall'annuncio ufficiale dei Big scelto dal direttore artistico Stefano De Martino, entrambi gli artisti sono stati incalzati sul loro possibile ritorno al Teatro Ariston, regalando reazioni tanto diverse quanto sospette che hanno immediatamente scatenato le teorie dei fan sui social.
Spiazzato dall'imboscata televisiva, il vincitore di Due Vite ha esitato per qualche istante guardando Marzullo con un sorriso complice, per poi cavarsela con una battuta: "No... andrò a Sanremo a giocare a tennis, perché vicino Bordighera c'è un bel centro sportivo. E quindi andrò lì a giocare". Una smentita pronunciata con un tono ironico che non ha convinto del tutto gli spettatori. Sebbene l'uscita del nuovo album Felice sì, ma Tutto Sbagliato, atteso per l'11 dicembre 2026 dopo il singolo Giornate Perse, sembri suggerire un'annata lontana dalla gara, in molti ricordano come una riedizione sanremese a febbraio resti una strategia discografica tutt'altro che inedita.
Nemmeno ventiquattro ore prima, un copione molto simile aveva coinvolto Gaia Gozzi. Ospite in radio da Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini, la cantante è stata interpellata sulle voci sempre più insistenti che la danno ormai certa tra i 23 Big di Sanremo 2027. A differenza di Mengoni, Gaia ha scelto la via del temporeggiamento, mostrando un pizzico di insofferenza verso le continue speculazioni: "Ma che ne so ragazzi, io sono ovunque in tutte le liste, ma non so ancora cosa mangerò domani. Mi fanno sempre queste domande anche quando manca molto al Festival".
Mentre gli artisti giocano a nascondino tra ironia e mezze frasi, la macchina organizzativa della kermesse procede spedita. Stefano De Martino ha già ridotto la rosa dei pretendenti dopo aver ascoltato oltre duecento brani, puntando su un cast rinnovato e ricco di proposte giovani e indipendenti. Per scoprire se il "no" tennistico di Marco Mengoni e i silenzi di Gaia nascondano una reale partecipazione, l'appuntamento è fissato per venerdì 11 dicembre, quando i nomi ufficiali dei Big verranno svelati durante Sarà Sanremo.