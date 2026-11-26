Pubblicazione: 26 novembre alle 12:57

Il toto-nomi per Sanremo 77 entra sempre più nel vivo e accende i riflettori su una nuova possibile sorpresa per il Festival condotto da Stefano De Martino. Secondo alcune indiscrezioni che stanno circolando negli ultimi giorni figura anche il nome di Pasquale La Rocca, valutato per un possibile ruolo da inviato nella città ligure a febbraio Il maestro di ballo sta attraversando un periodo di forte visibilità sul piccolo schermo e sulle piattaforme streaming. Oltre a essere uno dei volti più seguiti di Ballando con le Stelle, La Rocca ha ampliato il proprio percorso televisivo prendendo parte ad altri progetti, tra cui la seconda edizione di The Traitors Italia, e consolidando una presenza sempre più trasversale tra intrattenimento, show e programmi d'approfondimento.

L'ipotesi di vederlo impegnato a Sanremo nel ruolo di inviato, magari tra le strade della città a raccogliere reazioni e interviste a caldo con i big in gara,Come sottolineato anche dal giornalista Gennaro Marco Duello intervenuto sul tema, al momento si tratta di "mezze voci" e indiscrezioni preliminari, senza conferme ufficiali né dettagli definitivi su eventuali format o collegamenti.

Resta però l'attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori attorno a un profilo considerato dinamico e già rodato davanti alle telecamere in contesti diversi dalla pista da ballo. In attesa che il quadro di Sanremo 77 prenda forma in modo ufficiale, l'idea di un debutto sanremese per La Rocca alimenta la curiosità dei fan: c'è chi già lo immagina alle prese con i retroscena del Festival a febbraio e chi guarda ancora più avanti, ipotizzando in futuro anche strade alternative legate alla musica e allo spettacolo.

Come di consueto in questa fase della stagione televisiva, il toto-inviati e il toto-ospiti del Festival restano in movimento e potrebbero riservare ulteriori novità nelle prossime settimane, man mano che la macchina organizzativa di Rai 1 definirà cast, rubriche e presenze collegate alla kermesse.