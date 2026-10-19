Sarà Sanremo, De Martino svela i sei finalisti: in palio un posto tra i Campioni del Festival 2027

Pubblicazione: 19 ottobre alle 16:02

La corsa verso Sanremo 2027 entra in una fase decisiva. Sarà Sanremo si prepara a diventare uno degli appuntamenti più attesi della stagione televisiva, con sei giovani artisti pronti a contendersi un’opportunità che potrebbe cambiare il loro percorso musicale: conquistare un posto tra i Campioni della 77ª edizione del Festival. A guidare la serata sarà Stefano De Martino, chiamato a ricoprire un doppio incarico, quello di conduttore e direttore artistico della manifestazione. L’appuntamento, inizialmente previsto per una data successiva, è stato anticipato a venerdì 11 dicembre 2026. La diretta andrà in onda su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo, uno dei luoghi simbolo della storia della kermesse ligure. La serata rappresenterà un passaggio fondamentale nella definizione del cast che salirà sul palco del Festival a febbraio 2027.

Il cuore della trasmissione sarà la sfida tra sei finalisti, chiamati a giocarsIl regolamento di Sanremo Giovani 2026, aggiornato dalla Rai l’8 ottobre, stabilisce un percorso che coinvolge due diverse selezioni: tre concorrenti arriveranno dal circuito di Sanremo Giovani, mentre gli altri tre saranno individuati attraverso Area Sanremo 2026. Quest’ultima iniziativa, promossa dalorganizzata dallacostituisce un ulteriore canale per valorizzare le nuove voci della musica italiana. L’incontro tra i due percorsi porterà dunque sullo stesso palco sei proposte musicali, differenti per esperienze e caratteristiche, ma accomunate dalla possibilità di ottenere un riconoscimento importante.

La posta in gioco sarà particolarmente alta: soltanto uno dei sei concorrenti riuscirà a ottenere il pass per la categoria Campioni del Festival 2027. Per gli altri, l’esperienza televisiva potrà comunque rappresentare una vetrina significativa, utile per raggiungere un pubblico più ampio e attirare l’attenzione degli addetti ai lavori. La selezione non si baserà esclusivamente sull’impatto immediato delle esibizioni. Il regolamento affida infatti la decisione alla commissione musicale, che dovrà prendere in considerazione tanto la dimensione artistica quanto quella editoriale delle proposte. Un criterio che rende il confronto particolarmente interessante: oltre al talento e alla personalità degli interpreti, conterà anche la capacità dei brani di inserirsi nel panorama musicale e nel progetto complessivo del Festival.

Per Stefano De Martino, Sarà Sanremo sarà un’occasione importante per mostrare il proprio approccio alla costruzione del Festival. Il conduttore, già noto al pubblico televisivo per la sua presenza scenica e per la capacità di gestire l’intrattenimento in diretta, dovrà confrontarsi anche con le responsabilità legate alla scelta degli artisti. Il doppio ruolo di presentatore e direttore artistico lo collocherà al centro della serata, non soltanto come volto dell’evento, ma anche come figura coinvolta nelle valutazioni che determineranno l’ultimo ingresso tra i Campioni. Sarà quindi interessante osservare come riuscirà a tenere insieme il ritmo dello spettacolo e il peso delle decisioni musicali.

Accanto a luiNe fanno partevicedirettore Intrattenimento Prime Time della RaiUna squadra che riunisce competenze televisive, esperienza musicale, sensibilità artistica e conoscenza del mondo radiofonico. Il confronto tra prospettive differenti potrà contribuire a delineare un quadro articolato delle proposte in gara. Per i sei concorrenti, convincere la commissione significherà dimostrare non soltanto di avere una canzone efficace, ma anche un’identità riconoscibile e un potenziale adatto a un palcoscenico seguito da milioni di spettatori.

Sarà Sanremo avrà anche una funzione introduttiva rispetto alla prossima edizione della kermesse. Durante la trasmissione, infatti, il pubblico potrà vedere per la prima volta riuniti sul palco anche gli artisti già selezionati per la categoria principale. La serata offrirà così un primo sguardo sul gruppo di protagonisti che animerà il Festival di febbraio, pur senza sostituire le successive occasioni di presentazione e approfondimento.