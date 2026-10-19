Sarà Sanremo, De Martino svela i sei finalisti: in palio un posto tra i Campioni del Festival 2027
Cambia la data della serata decisiva per Sanremo Giovani: appuntamento venerdì 11 dicembre su Rai 1, in diretta dal Teatro del Casinò. Stefano De Martino guiderà l’evento e presiederà la commissione chiamata a scegliere l’ultimo artista destinato alla categoria principale del Festival.
La corsa verso Sanremo 2027 entra in una fase decisiva. Sarà Sanremo si prepara a diventare uno degli appuntamenti più attesi della stagione televisiva, con sei giovani artisti pronti a contendersi un’opportunità che potrebbe cambiare il loro percorso musicale: conquistare un posto tra i Campioni della 77ª edizione del Festival. A guidare la serata sarà Stefano De Martino, chiamato a ricoprire un doppio incarico, quello di conduttore e direttore artistico della manifestazione. L’appuntamento, inizialmente previsto per una data successiva, è stato anticipato a venerdì 11 dicembre 2026. La diretta andrà in onda su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo, uno dei luoghi simbolo della storia della kermesse ligure. La serata rappresenterà un passaggio fondamentale nella definizione del cast che salirà sul palco del Festival a febbraio 2027.
La posta in gioco sarà particolarmente alta: soltanto uno dei sei concorrenti riuscirà a ottenere il pass per la categoria Campioni del Festival 2027. Per gli altri, l’esperienza televisiva potrà comunque rappresentare una vetrina significativa, utile per raggiungere un pubblico più ampio e attirare l’attenzione degli addetti ai lavori. La selezione non si baserà esclusivamente sull’impatto immediato delle esibizioni. Il regolamento affida infatti la decisione alla commissione musicale, che dovrà prendere in considerazione tanto la dimensione artistica quanto quella editoriale delle proposte. Un criterio che rende il confronto particolarmente interessante: oltre al talento e alla personalità degli interpreti, conterà anche la capacità dei brani di inserirsi nel panorama musicale e nel progetto complessivo del Festival.
Per Stefano De Martino, Sarà Sanremo sarà un’occasione importante per mostrare il proprio approccio alla costruzione del Festival. Il conduttore, già noto al pubblico televisivo per la sua presenza scenica e per la capacità di gestire l’intrattenimento in diretta, dovrà confrontarsi anche con le responsabilità legate alla scelta degli artisti. Il doppio ruolo di presentatore e direttore artistico lo collocherà al centro della serata, non soltanto come volto dell’evento, ma anche come figura coinvolta nelle valutazioni che determineranno l’ultimo ingresso tra i Campioni. Sarà quindi interessante osservare come riuscirà a tenere insieme il ritmo dello spettacolo e il peso delle decisioni musicali.
Sarà Sanremo avrà anche una funzione introduttiva rispetto alla prossima edizione della kermesse. Durante la trasmissione, infatti, il pubblico potrà vedere per la prima volta riuniti sul palco anche gli artisti già selezionati per la categoria principale. La serata offrirà così un primo sguardo sul gruppo di protagonisti che animerà il Festival di febbraio, pur senza sostituire le successive occasioni di presentazione e approfondimento.