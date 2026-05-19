Sarà una donna a prendersi tutto? Stasera in TV la finale del Grande Fratello VIP 2026 (e i bookmaker hanno una teoria)

Pubblicazione: 19 maggio alle 10:42

Il conto alla rovescia è terminato. Stasera, martedì 19 maggio 2026, su Canale 5 alle 21.20, si concluderà l'edizione 2026 del Grande Fratello Vip. La domanda è dunque una sola: chi si fregerà del titolo di vincitrice o di vincitore? Le certezze sono due e vale la pena partire da lì. La prima, è che a presentare ci sarà Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La seconda è che sono già cinque i concorrenti hanno già conquistato ufficialmente un posto in finale: Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Adriana Volpe.

, con il pubblico chiamato a scegliere il sesto finalista attraverso il televoto che vede protagonisti. Secondo i sondaggi online pubblicati su GF Vip Forumfree, la sfida è equilibrata, con Raimondo Todaro al 50,13 percento contro Renato Biancardi al 49,87 percento.

Ma come sempre quando si tratta di competizione che fanno presa sul pubblico, anche gli esperti di scommesse on-line fanno sentire la propria voce. Secondo AgiproNews il duello finale sarà tutto tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini, entrambe appaiate in vetta a quota 3.00 su Better e Beflag.

Secondo altre agenzie di scommesse,, mentre Antonella Elia è data a 3.50 su Eplay24, StarYes e Sisal.

Tutto deciso? Assolutamente no. Alle spalle delle due potenziali regine dell'edizione 2026 del Grande Fratello Vip c'è un terzetto di tutto rispetto, composto da Lucia Ilardo, Raimondo Todaro e Raul Dumitras, tutti offerti a quote tra 6.00 e 7.50. Sale anche Adriana Volpe, data a 11.00, mentre zero possibilità vengono attribuite a Renato Biancardi, la cui vittoria è offerta a 51 volte la posta.

Stasera è previsto anche il rientro di Francesca Manzini, la comica eliminata in semifinale da Adriana Volpe, per la quale si annuncia una coreografia inedita.

Per votare ed esprimere la propria preferenza, i telespettatori possono utilizzare due modalità: tramite SMS oppure attraverso l'app Mediaset Infinity. Per votare dall'app è necessario accedere gratuitamente alla piattaforma, selezionare il pulsante dedicato al televoto e registrarsi. In alternativa, durante la diretta è possibile inviare un SMS al numero 477.000.2, con un costo massimo indicato di 0,1613 euro, variabile in base al proprio operatore telefonico.

La finale sarà trasmessa in contemporanea streaming su Mediaset Infinity, mentre i canali social ufficiali e la diretta dalla Casa rimarranno attivi 24 ore su 24 su Mediaset Extra. Come sempre, il pubblico deciderà tutto.