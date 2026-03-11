“Sarà una tortura”: la stagione 2 di The Institute promette qualcosa di molto più oscuro (e i fan già tremano)

Pubblicazione: 11 marzo alle 17:45

La serie fantascientifica ispirata a un romanzo di Stephen King si prepara a tornare con un capitolo molto più cupo. Dopo il successo della prima stagione, The Institute è già al lavoro sui nuovi episodi e le prime anticipazioni parlano di una storia ancora più intensa e dolorosa per i protagonisti. L’attore Joe Freeman, interprete del giovane Luke Ellis, ha anticipato che la stagione 2 sarà caratterizzata da inseguimenti, tensione e vere e proprie “torture” per i personaggi. La trama, inoltre, non seguirà più direttamente il romanzo del 2019, ma porterà la storia in territori completamente nuovi. Il risultato potrebbe essere una stagione ancora più oscura, capace di alzare drasticamente la posta in gioco.

Per comprendere cosa aspettarsi dai nuovi episodi è utile ricordare da dove nasce la storia., pubblicato nel, è ambientato principalmente nel, dove esiste una struttura segreta nascosta nei boschi. Qui vengono rinchiusi bambini dotati di capacità speciali — come— e sfruttati da un’organizzazione che vuole usare i loro poteri per scopi oscuri. Il racconto si apre con la storia di Tim Jamieson, un ex poliziotto che decide improvvisamente di cambiare vita dopo aver accettato un’offerta economica per rinunciare a un volo in aeroporto. Inizia cosìche lo porta a vivere in una piccola, dove trova un lavoro tranquillo come guardia notturna e prova a ricostruire una routine semplice e silenziosa.

La narrazione cambia prospettiva quando entra in scena Luke Ellis, un ragazzino estremamente intelligente, molto più avanti dei suoi coetanei e già proiettato verso il college nonostante la giovane età. Luke possiede anche una lieve capacità telecinetica che si manifesta quando è agitato o emotivamente coinvolto. La sua vita cambia drasticamente quando viene rapito durante la notte e i suoi genitori vengono uccisi. Il ragazzo si risveglia proprio nell’Istituto, un complesso isolato nei boschi dove altri bambini con poteri simili sono imprigionati e sottoposti a esperimenti.

Poster di The Institute, fonte MGM

All’interno della struttura esiste una rigida organizzazione. I bambini vivono inizialmente in una sezione chiamata “Front Half”, dove vengono sottoposti a test e manipolazioni psicologiche per sfruttare le loro capacità. Se si comportano bene ricevono dei gettoni che possono scambiare con piccoli privilegi come snack o altri oggetti. Chi non collabora viene punito, spesso con metodi violenti come scariche di taser. Dopo un certo periodo, i ragazzi vengono trasferiti nella misteriosa “Back Half”. Il personale sostiene che lì i loro ricordi verranno cancellati prima di essere rimandati a casa, ma Luke e gli altri prigionieri iniziano a sospettare che dietro questa promessa si nasconda qualcosa di molto più sinistro.

Il cuore della storia non è solo, ma le relazioni tra i personaggi.stringe amicizia con altri bambini come, formando un gruppo che cerca di sopravvivere alla situazione e pianificare una fuga. Questi rapporti umani creano un forte contrasto con l’ambiente freddo e burocratico dell’Istituto, dove gli adulti trattano i bambini come semplici cavie da laboratorio. La narrazione mette in luce un tema ricorrente nelle opere di: la lotta per mantenere la propria umanità in un mondo dominato da

La prima stagione della serie televisiva ha adattato gran parte degli eventi principali del romanzo, culminando con la fuga dei ragazzi dalla struttura. Tuttavia, la loro vittoria non è stata completa: la libertà è arrivata solo dopo sacrifici importanti e molte domande sono rimaste senza risposta. Alcuni elementi del libro non sono stati ancora esplorati nella serie, come la figura misteriosa chiamata “Man on the Phone”, lasciando spazio per sviluppi futuri.

The Institute 2, fonte: MGM

La seconda stagione partirà proprio da questo punto. Secondo Joe Freeman, le riprese sono già in corso e il nuovo capitolo mostrerà personaggi costretti a correre, nascondersi e affrontare prove estremamente dure. Quando l’attore ha parlato di “tortura”, ha chiarito che non si riferisce allo spettatore ma alle difficoltà che i protagonisti dovranno affrontare all’interno della storia.

Uno degli elementi più importanti emersi nel finale della prima stagione è che l’Istituto non è l’unico nel suo genere. Esistono infatti altre strutture sparse nel paese, tutte impegnate a studiare e sfruttare bambini con poteri psichici. Questa rivelazione apre la strada a una trama più ampia: la nuova stagione potrebbe seguire Luke e i suoi alleati mentre tentano di smantellare questo sistema o liberare altri ragazzi imprigionati.

Inoltre, alcuni dei responsabili del programma sono ancora in circolazione. Personaggi come la direttrice Ms. Sigsby continuano a rappresentare una minaccia concreta, segno che l’organizzazione non è stata distrutta del tutto. Questo significa che i protagonisti potrebbero trovarsi ancora una volta nel mirino di chi vuole riportarli sotto controllo.

Dal punto di vista produttivo, il fatto che le riprese siano già iniziate suggerisce che il ritorno della serie potrebbe non essere troppo lontano. La prima stagione era stata girata tra agosto e novembre 2024 e distribuita nel luglio 2025. Anche se non esiste ancora una data precisa per i nuovi episodi, la produzione è già stata confermata per il 2026, segnale che il progetto è in fase avanzata.

Tutti questi elementi indicano che la seconda stagione punterà su una storia più ampia e intensa. Se il primo capitolo era centrato sulla fuga dall’Istituto, il prossimo potrebbe raccontare le conseguenze di quella fuga e l’esistenza di un sistema molto più grande e pericoloso. Con nuovi nemici, nuovi luoghi e una tensione crescente, The Institute sembra destinato a trasformarsi in una saga ancora più oscura rispetto a quanto visto finora.