Saw, Tobin Bell annuncia il suo ritorno: "John Kramer non ha ancora finito"

Pubblicazione: 03 ottobre alle 13:57

John Kramer, il celebre killer Jigsaw morto in Saw III, sta per tornare! Ad annunciare il suo ritorno nell'undicesimo capitolo del franchise è proprio l'interprete del killer Tobin Bell.

Sono davvero entusiasta di continuare a svilupparlo. John Kramer non ha ancora finito. C'è ancora molto da imparare.

Afferma l'attore:

Se all'interno di un ruolo limitante posso creare un'esperienza di recitazione ricca — che è il motivo per cui sono diventato attore — allora etichettatemi pure così, fate pure. È responsabilità di ogni artista creare con ciò che gli viene dato, ed è il mio compito cambiare la vostra percezione di me. Se volete vedermi in un certo modo, forse mi vedrete diversamente nel prossimo film.

Continua spiegando che, nonostante vederlo sempre nello stesso ruolo possa sembrare limitante, lui ha intenzione di portare qualcosa di valido alla sua performance:

Dal momento che, come detto in precedenza, Jigsaw è stato ucciso in Saw III, il ritorno di Bell sembra confermare che il prossimo capitolo della saga sia ambientato subito dopo gli eventi di Saw X, che nella linea temporale generale si colloca prima di Saw III.