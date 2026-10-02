Scandalo Halle Berry: accusata di abusi su minore, potrebbe perdere suo figlio

Pubblicazione: 02 ottobre alle 10:49

Una delle attrici più amate di Hollywood sta precipitando in un incubo giudiziario che coinvolge un bambino di 12 anni. Halle Berry, premio Oscar e icona del cinema action, si trova al centro di accuse pesantissime: il suo ex marito, l'attore francese Olivier Martinez, l'ha formalmente accusata di abuso fisico nei confronti di loro figlio Maceo e ha presentato un'ordinanza per ottenere un ordine restrittivo temporaneo contro l'attrice.





Halle Berry responds to allegations from ex-husband Olivier Martinez involving their son, Maceo. Her attorney denies the claims as the custody dispute continues in court.



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Secondo i documenti depositati in tribunale, Martinez"fisicamente abusato di nostro figlio Maceo, saltandogli addosso, mettendogli le mani intorno al collo e soffocandolo". L'attore francese sta chiedendo, modificando l'attuale accordo di custodia condivisa che regola la vita del minore dal 2015, anno della separazione., Marina Beck,"completamente infondato e deliberatamente fuorviante", sostenendo chevoluminose, inclusea violare ripetutamente gli ordini del tribunale e anecessari per il benessere di Maceo. Secondo l'avvocato, Martinez sarebbe già stato legalmente sanzionato per questa condotta.

Beck ha poi alzato ulteriormente il tiro, descrivendo il comportamento dell'ex marito come parte di "una storia ben documentata di comportamento erratico, possessivo e violento". L'avvocato ha voluto rassicurare che, sebbene profondamente rattristata, Halle Berry non si lascerà scoraggiare e continuerà a lottare per gli interessi del figlio, fornendogli l'amore e il supporto di cui ha bisogno.





Nel documento depositato in tribunale,"altri casi di abuso nel corso degli ultimi anni", che includerebberodiretti a lui stesso. Sempre secondo Martinez, l'attrice avrebbe poi chiesto al bambino: "Come ti senti al riguardo in quanto uomo nero?". Martinez afferma cheL'attore. "Non voglio interrompere permanentemente il rapporto tra nostro figlio e Berry, ma non credo che dovrebbero interagire fino a quando lei non si assumerà una sufficiente responsabilità per le sue azioni", ha scritto Martinez.

La storia d'amore tra Halle Berry e Olivier Martinez era iniziata sul set del film Dark Tide nel 2010. Si erano sposati nel 2013, in una cerimonia intima in Francia, e Maceo era nato nello stesso anno. Il matrimonio, tuttavia, era durato appena due anni: la richiesta di divorzio era arrivata nel 2015. Per Berry si trattava del terzo matrimonio fallito, dopo quelli con il giocatore di baseball David Justice e il cantante Eric Benét. L'attrice ha anche una figlia diciottenne, Nahla, nata dalla relazione con il modello Gabriel Aubry.





Al momento,oltre alla dichiarazione dell'avvocato Beck. Il caso è destinato a proseguire nelle aule di tribunale, dove un giudice dovrà valutare la fondatezza delle accuse di Martinez e decidere se emettere o meno l'ordine restrittivo richiesto. Nel frattempo, la vita di un dodicenne resta sospesa tra versioni contrapposte di una verità che solo il tribunale potrà tentare di ricostruire.