Scandalo Halle Berry: accusata di abusi su minore, potrebbe perdere suo figlio
Olivier Martinez accusa Halle Berry di abuso fisico sul figlio Maceo e chiede l'affidamento esclusivo. L'attrice respinge le accuse tramite il suo avvocato.
Una delle attrici più amate di Hollywood sta precipitando in un incubo giudiziario che coinvolge un bambino di 12 anni. Halle Berry, premio Oscar e icona del cinema action, si trova al centro di accuse pesantissime: il suo ex marito, l'attore francese Olivier Martinez, l'ha formalmente accusata di abuso fisico nei confronti di loro figlio Maceo e ha presentato un'ordinanza per ottenere un ordine restrittivo temporaneo contro l'attrice.
La risposta dell'avvocato di Halle Berry, Marina Beck, ha definito il ricorso "completamente infondato e deliberatamente fuorviante", sostenendo che esisterebbero prove voluminose, incluse numerose sentenze giudiziarie, che dimostrerebbero come sia stato proprio Olivier Martinez a violare ripetutamente gli ordini del tribunale e a interferire con interventi terapeutici ed educativi necessari per il benessere di Maceo. Secondo l'avvocato, Martinez sarebbe già stato legalmente sanzionato per questa condotta.
Beck ha poi alzato ulteriormente il tiro, descrivendo il comportamento dell'ex marito come parte di "una storia ben documentata di comportamento erratico, possessivo e violento". L'avvocato ha voluto rassicurare che, sebbene profondamente rattristata, Halle Berry non si lascerà scoraggiare e continuerà a lottare per gli interessi del figlio, fornendogli l'amore e il supporto di cui ha bisogno.
L'attore sostiene che il bambino potrebbe essere traumatizzato dall'incidente e che non vorrebbe trascorrere del tempo a casa della madre. "Non voglio interrompere permanentemente il rapporto tra nostro figlio e Berry, ma non credo che dovrebbero interagire fino a quando lei non si assumerà una sufficiente responsabilità per le sue azioni", ha scritto Martinez.
La storia d'amore tra Halle Berry e Olivier Martinez era iniziata sul set del film Dark Tide nel 2010. Si erano sposati nel 2013, in una cerimonia intima in Francia, e Maceo era nato nello stesso anno. Il matrimonio, tuttavia, era durato appena due anni: la richiesta di divorzio era arrivata nel 2015. Per Berry si trattava del terzo matrimonio fallito, dopo quelli con il giocatore di baseball David Justice e il cantante Eric Benét. L'attrice ha anche una figlia diciottenne, Nahla, nata dalla relazione con il modello Gabriel Aubry.