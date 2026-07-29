Scandalo per Jared Leto, 4 donne lo accusano di molestie. Erano minorenni: cosa sta succedendo?

Pubblicazione: 29 luglio alle 11:03

Quattro donne hanno accusato Jared Leto di condotte sessuali criminali, con presunti episodi avvenuti quando erano adolescenti. Le rivelazioni emergono da un documentario della BBC intitolato Jared Leto: Hollywood's Dark Secret, che ha dato voce a dieci donne in totale, nove delle quali parlano pubblicamente per la prima volta.



Le accuse sono gravi e circostanziate. Una donna sostiene di essere stata aggredita sessualmente in un bagno di motel quando aveva 17 anni. Un'altra racconta di essere stata minacciata di violenza sessuale a 19 anni, dopo essere rimasta sola con l'attore in una stanza d'albergo. Una terza testimone descrive un rapporto sessuale avuto con Leto in California quando lei aveva 17 anni, sotto l'età del consenso nello stato, configurando quello che legalmente sarebbe classificato come stupro.



Quest'ultima donna afferma che Leto avrebbe liquidato con una scrollata di spalle una conversazione sul fatto che l'età del consenso in California fosse 18 anni. La quarta accusatrice descrive invece un comportamento che definisce di adescamento, con Leto che avrebbe fatto ripetute telefonate sessualmente esplicite quando lei aveva 16 anni, suggerendo almeno in un'occasione che avrebbero dovuto fare sesso. A questa donna sarebbe stato successivamente inviato un accordo di non divulgazione per impedirle di parlare della sua relazione con Leto, documento che la BBC sostiene di aver visionato. Lei però si è rifiutata di firmarlo.

Altre quattro donne nel documentario descrivono telefonate definite strane e spesso molto sessuali ricevute da Leto quando erano più giovani. Un ulteriore testimone racconta che a 14 anni una guardia di sicurezza l'avrebbe portata dietro le quinte di un festival musicale su istruzione di Leto, dopo che l'attore avrebbe fatto un commento volgare sul suo corpo durante una sessione di autografi. La madre della ragazza avrebbe affrontato Leto e lui avrebbe ripetuto il commento, secondo quanto emerso.



Gli episodi descritti dalle donne si sarebbero verificati tra il 2002 e il 2016, quando Leto aveva tra i 30 e i 40 anni. L'attore e musicista ha oggi 54 anni. La BBC afferma di aver corroborato diverse testimonianze attraverso amici e familiari a cui le donne raccontarono gli incontri con Leto all'epoca dei fatti. In alcuni casi, l'emittente sostiene di aver visionato fotografie e messaggi che supporterebbero i racconti delle donne.



Due uomini che hanno lavorato per anni con la band di Leto, i Thirty Seconds to Mars, hanno dichiarato al documentario quanto lo staff si sentisse a disagio per il modo in cui Leto interagiva con ragazze adolescenti, talvolta invitandole nel suo camerino o nella casa dove stava registrando. "Penso che tutti pensassero che la differenza d'età fosse troppo grande", afferma uno di loro.



Un ex membro della crew, identificato come Brad, ha rivelato che venivano contattate agenzie di modelle locali per offrire biglietti VIP gratuiti a giovani donne. "Quella richiesta arrivava direttamente da Jared", sostiene, descrivendo il compito di richiedere solo femmine come "un po' scomodo". Ci sarebbe stata una stanza riservata dietro le quinte proprio per le modelle.

Poster di Jared Leto Hollywood Dark Secret, fonte: BBC

Jared Leto è una figura di primo piano a Hollywood da oltre trent'anni. Ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista nel 2014 per Dallas Buyers Club e ha recitato in film di successo come Fight Club, Blade Runner 2049, Suicide Squad e, più recentemente, Masters of the Universe. La sua band rock, i Thirty Seconds to Mars, fondata nel 1998, ha vinto numerosi premi ed è attualmente in tour in Europa, con concerti previsti in primavera all'O2 di Londra e al Co-op Live di Manchester.



Le accuse contro Leto circolano da decenni. La BBC ha contato oltre 120 distinte segnalazioni online relative al suo comportamento verso le donne, alcune delle quali risalenti a molti anni fa. L'anno scorso le accuse sono riemerse quando una DJ di Los Angeles di nome Allie Teilz ha pubblicato sui social media di essere stata aggredita dall'attore quando aveva 17 anni, spingendo altre donne a farsi avanti con rivendicazioni simili.



Nel 2025, nove donne hanno inoltre accusato Leto di comportamenti sessuali inappropriati in un articolo pubblicato dal media statunitense Air Mail. Leto ha negato tutte le accuse. Nel documentario, le quattro donne che denunciano condotte criminali - identificate con i nomi di copertura Isabel, Alex, Clara ed Etta - descrivono in dettaglio cosa sostengono sia accaduto loro negli incontri con la star.

Jared Leto in una scena di Morbius, fonte: Sony Pictures

Isabel, ora sulla quarantina, racconta di aver smesso solo di recente di incolpare sé stessa per l'aggressione sessuale che afferma essere avvenuta nel 2002, quando aveva 17 anni. "Per la maggior parte della mia vita ho visto questo evento come: ero una ragazza stupida... e quindi è successa questa cosa brutta". Isabel racconta di aver accettato di incontrare Leto nel suo hotel dopo avergli fatto da guida, insieme ai suoi amici, nel negozio di Las Vegas dove lavorava. L'indirizzo che le era stato dato si rivelò essere un "motel squallido e schifoso", ma lei presumeva che sarebbero andati da qualche altra parte.



Seduta sul letto in attesa che Leto si preparasse, lui l'avrebbe chiamata in bagno per poter parlare mentre faceva la doccia. "Non penso siano state scambiate molte parole e lui ha aperto la tenda della doccia e ha iniziato a baciarmi", racconta al documentario. Poi le avrebbe afferrato la mano e l'avrebbe usata per autoerotismo, sostiene. Colta di sorpresa, la ragazza dice di essersi ritratta e di avergli detto che voleva andarsene. Indossando un asciugamano, Leto sarebbe uscito dalla stanza apparentemente per controllare chi ci fosse in giro, prima di lasciarla uscire. Solo più tardi, cercando informazioni sull'attore online, Isabel avrebbe scoperto che lui era trentenne. Questa è solo una delle tante testimonianze che risaltano dal documentario.

Jared Leto in Blade Runner 2049, fonte: Warner Bros. Pictures

Nonostante i ripetuti tentativi della BBC di contattarlo, Jared Leto non ha risposto alle accuse che gli sono state rivolte dall'emittente britannica. Il silenzio dell'attore e musicista, di fronte a testimonianze così dettagliate e numerose, solleva interrogativi sul potere delle celebrità di sottrarsi al confronto pubblico.



Le dieci donne che hanno trovato il coraggio di parlare rappresentano forse solo la punta dell'iceberg di un fenomeno che, secondo quanto emerge dal documentario, sarebbe stato tollerato per decenni dall'entourage di Leto. La questione degli accordi di non divulgazione, utilizzati per silenziare le presunte vittime, è un tema ricorrente nei casi di presunti abusi da parte di figure potenti dell'industria dell'intrattenimento.



Bisognerà capire se queste accuse avranno conseguenze concrete per la carriera di Leto, considerando che il tour europeo della sua band è confermato e che continua a lavorare su produzioni hollywoodiane di alto profilo. La giustizia penale, in molti di questi casi, si scontra con i tempi di prescrizione e con la difficoltà di provare fatti avvenuti decenni fa. Ma il tribunale dell'opinione pubblica ha già iniziato a pronunciarsi.