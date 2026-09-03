Scarlett Johansson nel il nuovo film del regista de Gli Incredibili (e omaggia Blade Runner)

Pubblicazione: 03 settembre alle 12:02

Gli appassionati di cinema d'animazione e fantascienza hanno una doppia occasione per festeggiare. Ray Gunn, il nuovo film animato di Brad Bird con la voce di Scarlett Johansson, farà il suo debutto mondiale in anteprima al BFI London Film Festival ben due mesi prima dell'uscita globale su Netflix prevista per il 18 dicembre 2026. Un'opportunità unica per vedere sul grande schermo quello che si preannuncia come uno degli eventi cinematografici più attesi dell'anno.

Ray Gunn - Netflix

Il festival londinese, giunto alla sua settantesima edizione, ha svelato mercoledì 2 settembre una ricca lista di aggiunte al programma, tra cui spiccano: oltre a Ray Gunn, anche Wildwood di Travis Knight. La prima mondiale di Ray Gunn è fissata per, seguita da una seconda proiezione il 17 ottobre presso il prestigioso BFI Imax, che permetterà agli spettatori di immergersi completamente nella visione futuristica di Bird. Per chi vuole assicurarsi un posto in sala, i biglietti per entrambe le proiezioni saranno disponibilia partire d, corrispondenti alle 5 del mattino sulla costa est americana. Un appuntamento da segnare in agenda per i più motivati.

Ray Gunn rappresenta il ritorno dietro la macchina da presa di uno dei maestri indiscussi dell'animazione contemporanea. Brad Bird non dirigeva un film dal 2018, quando Gli Incredibili 2 conquistò box office e pubblico mondiale. Prima di allora, aveva firmato capolavori assoluti come Il gigante di ferro, Gli Incredibili e Ratatouille, pellicole che hanno ridefinito gli standard narrativi ed estetici del cinema d'animazione. Otto anni di assenza dal grande schermo rendono Ray Gunn un evento ancora più significativo per chi ha amato il suo lavoro.

La trama ci trasporta in un futuro noir affascinante e stratificato, che rende onore a Blade Runner di Ridley Scott. Sam Rockwell presta la voce a Raymond "Ray" Gunn, l'ultimo investigatore privato umano rimasto nella futuristica metropoli di Metropia. Un detective vecchio stampo in un mondo dominato dalla tecnologia e dall'intelligenza artificiale. La storia si innesca quando Venus Nova, una popstar interpretata vocalmente da Scarlett Johansson, si trova al centro di uno scandalo che minaccia di distruggere la sua carriera. Ray Gunn viene trascinato nel suo caso, che si rivela essere molto più complesso di quanto appaia in superficie, intrecciando intrighi, alieni e omicidi in una narrazione che promette di tenere incollati allo schermo.

Ray Gunn - Netflix

Accanto a Ray Gunn, il festival presenterà altre prime mondiali di rilievo, tra cuidi Anthony Wonke, una biografia sul mondo pugilistico britannico,di Travis Knight,di Carol Morley, adattamento semi-autobiografico, e, nuova serie di Michael Winterbottom con Rob Brydon e Steve Coogan. Tra le prime internazionali spiccanodi Boots Riley edi Tony Gilroy.

La settantesima edizione del London Film Festival si svolgerà dal 7 al 18 ottobre, offrendo undici giorni intensi di cinema d'autore, scoperte e anteprime. Per Ray Gunn, questa vetrina rappresenta il trampolino di lancio ideale prima dell'arrivo su Netflix, permettendo al film di Brad Bird di beneficiare dell'esperienza cinematografica in sala prima di raggiungere le case di milioni di spettatori in tutto il mondo. Un viaggio che inizia a Londra e che promette di conquistare il pubblico globale con una storia che mescola noir, fantascienza e animazione d'autore, oltre a segnare il grande ritorno di uno dei migliori registi animati che ha segnato più di una generazione grazie ai suoi capolavori.