Scary Movie 6 parte col botto al box-office e spiana la strada al ritorno di un'altra amata parodia cinematografica

Pubblicazione: 11 giugno alle 19:11

C'è un ritorno che nessuno si aspettava davvero, eppure è accaduto. Scary Movie 6 ha sbancato il botteghino nel suo weekend d'apertura di giugno 2026, incassando 55 milioni di dollari sul mercato nordamericano e raggiungendo quota 105,5 milioni a livello globale.

Non sono solo cifre da capogiro per un film che costa appena 30 milioni:, quel genere che sembrava sepolto sotto le macerie degli anni 2010, con recensioni miste che oscillano tra chi apprezza il ritorno alle origini e chi lamenta battute già viste. Ma il botteghino racconta un'altra storia:. Forse la gente è stufa di prendere tutto troppo sul serio, persino l'horror.

E qui entra in gioco il 2027. Perché il trionfo di Scary Movie 6 accende i riflettori su un altro atteso ritorno,quello di Balle spaziali 2: The New One, il sequel del cult del 1987 diretto e co-scritto dal leggendario Mel Brooks. Quarant'anni dopo la parodia della trilogia originale di Star Wars, il maestro della satira cinematografica torna come produttore e attore, affiancato da veterani come Bill Pullman e Rick Moranis (il cui ritorno è già un evento in sé), oltre a nuove leve come Lewis Pullman e Keke Palmer. La sceneggiatura è affidata a Josh Gad, Dan Hernandez e Benji Samit.



Balle spaziali all'epoca non fu un successo clamoroso: 38,1 milioni di dollari in tutto il mondo, cifra modesta persino per gli standard del 1987. Ma negli anni il film ha costruito una fanbase solida, alimentata dal passaparola e dalle citazioni che sono entrate nell'immaginario collettivo. Lord Casco, Ruttolomeo, Yogurt: personaggi che funzionano proprio perché sono al tempo stesso parodia e creazione originale.



Il sequel arriverà cavalcando l'onda creata da Scary Movie 6 e da Una pallottola spuntata. Il pubblico ha dimostrato di volere questi film, di essere disposto a pagare il biglietto per vedere affettuosamente presi in giro i generi che ama. Non è cinismo, ma il riconoscimento che il cinema può essere anche gioco, decostruzione, divertimento puro senza messaggi edificanti o universi narrativi da seguire per decenni.