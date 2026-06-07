Scary Movie: dopo 26 anni, Marlon Wayans rivela che Anna Faris non era la prima scelta per il ruolo di Cindy

Pubblicazione: 07 giugno alle 14:10

Ci sono ruoli cinematografici che definiscono una carriera, personaggi talmente iconici da restare impressi nella memoria collettiva per decenni. Cindy Campbell in Scary Movie è uno di questi: il volto innocente e spaventato di Anna Faris che attraversa situazioni horror demenziali è diventato un simbolo della commedia parodistica degli anni Duemila. Ma cosa sarebbe successo se quel ruolo fosse andato a qualcun altro? Se al posto di Faris avessimo visto Melissa Joan Hart, la Sabrina Spellman che tutti conoscevamo dalla televisione?



Questa rivelazione bomba arriva direttamente dalla voce di Marlon Wayans, uno dei creatori della saga Scary Movie. Durante una recente intervista, è stata proprio Anna Faris a porre la domanda fatidica ai fratelli Wayans: c'è mai stata una celebrity che voleva disperatamente entrare in un film della serie, ma che hanno dovuto rifiutare con un secco no? La risposta di Marlon Wayans ha gelato tutti. "Melissa Joan Hart. Doveva interpretare la parte di Anna", ha dichiarato senza mezzi termini, mentre sia Faris che il fratello Shawn reagivano con incredulità visibile. Un casting alternativo che avrebbe completamente ridisegnato l'identità della saga, sostituendo l'attrice che poi è diventata il volto della franchise con la protagonista di Sabrina, vita da strega, all'epoca una delle star televisive più riconoscibili d'America.



Secondo Marlon Wayans, fu Keenen Ivory Wayans, il fratello maggiore e regista del primo Scary Movie uscito nel 2000, a cambiare le carte in tavola dopo aver visto l'audizione di Anna Faris. "Keenan ci disse: ho visto questa giovane attrice, Anna Faris, e sento davvero che lei è la nostra Cindy", ha raccontato Marlon. Quella sensazione istintiva si è rivelata profetica. Anna Faris non solo ha interpretato Cindy nel primo film, ma è tornata nei successivi capitoli della saga, diventando l'anima comica della serie insieme ai fratelli Wayans e Regina Hall. Il suo mix di ingenuità esagerata, timing comico impeccabile e capacità di autoironia ha definito il tono dell'intera franchise, rendendola un punto di riferimento per le parodie horror.

Con il suo consueto stile ironico, Marlon Wayans ha poi scherzato sulla situazione: "Quindi tu hai rubato il lavoro a Melissa Joan Hart. Bel lavoro, Anna. Hai tolto il cibo di bocca a un'altra donna bianca", definendo la vicenda come un esempio di "white on white crime", crimine da bianco contro bianco, strappando risate a tutti i presenti. La tempistica di questa rivelazione non potrebbe essere più appropriata. I commenti dei fan sotto l'intervista rivelano quanto Faris sia ancora apprezzata per quel ruolo. "Faris è enormemente sottovalutata", scrive un utente. Un altro aggiunge: "Ha funzionato per il meglio, Faris ha un timing comico migliore". Opinioni che sottolineano come la scelta di Keenen Ivory Wayans si sia rivelata azzeccata non solo commercialmente, ma anche artisticamente.



Per Melissa Joan Hart, perdere Scary Movie non ha significato la fine della carriera. Ha continuato con Sabrina fino al 2003, poi ha recitato in altre serie come Melissa & Joey. La sua carriera è stata solida e continuativa, anche se probabilmente molto diversa da quella che avrebbe avuto se fosse diventata il volto di una franchise comica di successo planetario. Il successo di Scary Movie 6 dimostra che, anche a distanza di 26 anni, la formula funziona ancora. Il pubblico cerca ancora quella miscela di horror e risate, di riferimenti pop e momenti assurdi che i Wayans hanno perfezionato. E al centro di tutto, c'è sempre lei: Anna Faris, l'attrice che "rubò" un ruolo e lo trasformò in leggenda.