Scherzi a Parte 2026: torna lo storico programma, tutte le info su ospiti e orari delle prossime puntate

Pubblicazione: 03 marzo alle 16:02

Trentatré anni dopo il suo debutto su Italia 1, Scherzi a Parte torna in prima serata su Canale 5 con una veste completamente rinnovata. Lunedì 2 marzo 2026 segna l'inizio di una nuova era per lo storico programma di candid camera, con un appuntamento settimanale ogni lunedì alle 21:00, che questa volta affida il timone a Max Giusti, volto noto della televisione italiana e maestro dell'imitazione. Una scelta non casuale, ma strategica: Giusti porta con sé l'esperienza maturata alla guida di Caduta Libera e la capacità di trasformare ogni situazione in un momento di pura comicità.



La prima puntata ha aperto le danze con un parterre di vittime illustri. Gabriel Garko, fresco delle cronache per le sue recenti dichiarazioni sulla vita privata, si troverà al centro di uno scherzo architettato nei minimi dettagli. Accanto a lui, Lorella Cuccarini, Paolo Conticini, Gilles Rocca e Isobel Kinnear, la ballerina scoperta ad Amici di Maria De Filippi che affianca Giusti nel preserale di Canale 5. Kinnear rappresenta un ponte tra il pubblico di Caduta Libera e quello della prima serata, un modo per costruire continuità e fidelizzazione.



Max Giusti ha detto che gli scherzi sono concepiti come "mini-film con una narrazione molto comica alla base". Non più semplici candid camera, ma vere e proprie sceneggiature studiate per creare tensione narrativa, colpi di scena e momenti di grande umanità. L'obiettivo è mostrare non solo la reazione immediata delle vittime, ma anche il loro lato più autentico, quello che emerge quando le certezze vacillano e l'imprevisto bussa alla porta.





Gli scherzi diventano più costruiti dal punto di vista narrativo, più attenti al lato umano dei protagonisti. E qui arriva la vera novità: per la prima volta, Scherzi a Parte solleva il velo sul dietro le quinte. Chi ha aiutato a organizzare gli scherzi? Come sono nati? Perché sono stati costruiti proprio in quel modo? Domande che troveranno risposta nel corso delle puntate, offrendo al pubblico uno sguardo privilegiato sulla macchina produttiva e, soprattutto, sulla psicologia dei personaggi famosi coinvolti.



Le quattro puntate in programma per marzo 2026 vedranno sfilare un cast variegato: oltre ai protagonisti della prima serata, sono attesi Filippo Bisciglia, Rosa Chemical, Gianluigi Nuzzi e Samira Lui. Nomi che coprono diverse generazioni e settori dello spettacolo, dal reality alla musica, dal giornalismo ai social media. Una scelta che testimonia la volontà di ampliare il target e di parlare a un pubblico eterogeneo, fatto di nostalgici del format originale e di giovani spettatori cresciuti nell'era di TikTok e Instagram.



Il passaggio a Mediaset, annunciato nel giugno 2025, rappresenta una svolta. Caduta libera prima, Scherzi a Parte ora: Max Giusti si affaccia per la prima volta alla prima serata della sua nuova casa televisiva con un programma che ha fatto la storia della tv italiana. Un ritorno che sa di sfida, di rinnovamento, di voglia di dimostrare che anche i format più collaudati possono trovare una seconda giovinezza se trattati con intelligenza e rispetto.



Scherzi a Parte 2026 si configura come il perfetto programma di intrattenimento. Ma l'impressione è che Mediaset abbia giocato le carte giuste: un conduttore affidabile, un cast variegato, una produzione curata e la promessa di svelare ciò che di solito resta nascosto. Gabriel Garko e gli altri personaggi coinvolti non sanno ancora cosa li aspetta. Ma il pubblico italiano, quello che ha visto nascere Scherzi a Parte nel 1992 e lo ha seguito attraverso le sue diverse incarnazioni, è pronto a scoprirlo.