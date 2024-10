Scissione: gli autori stanno già lavorando alla stagione 3 della serie Apple TV+

Pubblicazione: 12 ottobre alle 19:00

Il produttore Mohamad El Masri ha rivelato a Indiewire che il creatore di Scissione, Dan Erickson, e il produttore e regista Ben Stiller, hanno già pianificato il futuro della serie dopo la stagione 2, che debutterà il 17 gennaio 2025 in streaming su Apple TV+.

Si è sempre pensato in anticipo alle future stagioni. Anche mentre lavoravamo alla stagione 2, stavamo parlando di dove vogliamo arrivare e di come si concluderà lo show.

El Masri ha sottolineato:

Il produttore ha ricordato che bisogna mantenere l'interesse ottenuto con la prima stagione, che è riuscita a conquistare le persone e a farle sintonizzare sugli episodi, creando un'esperienza soddisfacente e tenendo alta l'attenzione del pubblico.

El Masri ha aggiunto che la seconda stagione indicherà la direzione che gli autori vogliono prendere per concludere la serie:

So che è stato fatto del lavoro sulla stagione 3 mentre si stava ancora girando la seconda.

Quanto si dovrà aspettare per i nuovi episodi

I fan potrebbero però non essere costretti ad attendere a lungo come accaduto per la seconda stagione:

Ci vorranno altri tre anni e mezzo per far uscire la stagione 3? Spero di no, semplicemente come fan. Spero che non dovremmo farci aspettare così a lungo. Ma, si sa, è Hollywood. Quello che posso dire è che Ben e Dan, e l'intero team, sono dei perfezionisti e vogliono che sia grandiosa.

Il produttore ha quindi ribadito che è convinto che varrà la pena attendere perché il risultato sarà chiaramente fantastico.

El Masri ha aggiunto che sarà necessario, per lui e per gli altri spettatori, fare un rewatch della prima stagione per ricordare meglio quanto accaduto e capire in che modo gli eventi della seconda si collegano a quelli del capitolo precedente.

Nei nuovi episodi potrebbe esserci un salto temporale e il produttore ha ribadito che non sa cosa accadrà con la terza stagione.

Adam Scott in Scissione

Un percorso già delineato

Nelle puntate in arrivo a gennaio, tuttavia, ci si potrà immergere maggiormente nella mitologia creata per la serie, considerando che Dan aveva già pensato al futuro della storia durante la realizzazione della prima stagione. Erickson aveva inoltre lavorato cinque anni allo sviluppo di Scissione prima che Stiller avesse contribuito a portare la storia sugli schermi. Gli autori hanno quindi potuto, già durante le riprese della prima stagione, capire quali elementi inserire alla fine del primo capitolo per anticipare il secondo. Ogni elemento della serie ha così un suo scopo specifico e lo si spiegherà al pubblico.

Erickson ha inoltre già delineato il percorso che deve compiere la serie e gli sceneggiatori hanno il compito di offrire delle risposte ai misteri dello show.

Scissione, inoltre, secondo il produttore ha delle caratteristiche simili a un videogioco e gli spettatori vedono solo alcuni piani della sede di Lumon, portando quindi a chiedersi dove siano tutte le altre persone e cosa c'è negli altri spazi, senza dimenticare che non si sa ancora molto della società e dei suoi obiettivi.

El Masri ha assicurato che Dan ha già pensato in modo dettagliato al mondo che ha creato e ha una visione specifica che vuole portare sugli schermi, al tempo stesso adattandosi e cambiando andando avanti:

Dobbiamo ritornare indietro, rivisitare quanto accaduto, cambiare, riscrivere, e assicurarsi che abbia senso da un punto di vista science-fiction, ma anche per quanto riguarda il fatto che tutti i percorsi emotivi proseguano e colleghino le cose interessanti in un modo che abbia senso in modo naturale.