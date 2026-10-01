Scontro tra Federico Fashion Style e Giancarlo Danto: attacco social, retroscena e frecciate al GF Vip
Federico Fashion Style contro Giancarlo Danto: l'hair stylist svela retroscena e presunte strategie sul GF Vip.
La quinta puntata del Grande Fratello Vip ha acceso la miccia non solo dentro la Casa, ma anche sui social, dove si è consumato uno scontro durissimo tra Federico Fashion Style e Giancarlo Danto. I due, che avevano già condiviso l'esperienza televisiva nel reality The 50 tra tensioni e discussioni accese, sono tornati al centro dell'attenzione mediatica a causa di un vero e proprio sfogo social pubblicato dall'hair stylist (al secolo Federico Lauri).
Nel corso del suo duro sfogo, Federico Fashion Style ha tirato in ballo il passato di Danto e ha lanciato pesanti frecciate, arrivando a dichiarare: "Ma grazie a me sta al Grande Fratello! Cinque mesi fa grazie alla mia visibilità, visto che non ti si filava nessuno e nessuno sapeva chi fossi! Cercavi le telecamere per essere visto e grazie a me stai lì!" L'hair stylist ha rincarato la dose, aggiungendo dettagli inediti e invitando l'avversario a fare i conti con il proprio passato artistico:
"Sapessi quante cose so di te, mio caro Giancarlo, che forse non ti ricordi da dove arrivi. Forse se vuoi te lo ricordo io! Perché se no ti tocca riballare su un cubo per 80 euro affinché qualcuno possa ricordare di te. Vergognati" Le rivelazioni non si sono fermate qui. Parlando anche con Lorenzo Pugnaloni, Federico ha raccontato di un episodio risalente a prima dell'inizio del reality, sostenendo che Danto avrebbe cercato di architettare una strategia a tavolino: