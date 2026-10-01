Scontro tra Federico Fashion Style e Giancarlo Danto: attacco social, retroscena e frecciate al GF Vip

Pubblicazione: 01 ottobre alle 09:47

La quinta puntata del Grande Fratello Vip ha acceso la miccia non solo dentro la Casa, ma anche sui social, dove si è consumato uno scontro durissimo tra Federico Fashion Style e Giancarlo Danto. I due, che avevano già condiviso l'esperienza televisiva nel reality The 50 tra tensioni e discussioni accese, sono tornati al centro dell'attenzione mediatica a causa di un vero e proprio sfogo social pubblicato dall'hair stylist (al secolo Federico Lauri).

Il parrucchiere dei vip si è scagliato apertamente contro Danto, arrivando a chiedere a gran voce l'intervento della produzione: "Lui è la peggior marchetta che abbia mai conosciuto,Si attacca alle persone per essere considerato". Federico ha poi sostenuto che la partecipazione di Giancarlo al reality di Canale 5 sarebbe dovuta unicamente alla visibilità ottenuta grazie al loro precedente percorso televisivo in comune.

Nel corso del suo duro sfogo, Federico Fashion Style ha tirato in ballo il passato di Danto e ha lanciato pesanti frecciate, arrivando a dichiarare: "Ma grazie a me sta al Grande Fratello! Cinque mesi fa grazie alla mia visibilità, visto che non ti si filava nessuno e nessuno sapeva chi fossi! Cercavi le telecamere per essere visto e grazie a me stai lì!" L'hair stylist ha rincarato la dose, aggiungendo dettagli inediti e invitando l'avversario a fare i conti con il proprio passato artistico:

"Sapessi quante cose so di te, mio caro Giancarlo, che forse non ti ricordi da dove arrivi. Forse se vuoi te lo ricordo io! Perché se no ti tocca riballare su un cubo per 80 euro affinché qualcuno possa ricordare di te. Vergognati" Le rivelazioni non si sono fermate qui. Parlando anche con Lorenzo Pugnaloni, Federico ha raccontato di un episodio risalente a prima dell'inizio del reality, sostenendo che Danto avrebbe cercato di architettare una strategia a tavolino:

"La metà dei personaggi che sono al Grande Fratello Vip sono miei clienti. E ho assistito a una telefonata di Giancarlo Danto che ha chiamato una concorrente donna dicendole:Per questo motivo ho fatto le storie su Instagram contro di lui". Accuse forti che delineano un quadro fatto di strategie e dinamiche televisive tese a far parlare di sé. Al momento, la replica da parte di Giancarlo Danto all'interno della Casa del GF Vip non è ancora arrivata: i fan del programma attendono di scoprire se la questione verrà affrontata nel corso della prossima puntata in diretta condotta da Alfonso Signorini.