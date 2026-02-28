Scooby-Doo: Matthew Lillard parla della serie tv live action di Netflix

Pubblicazione: 28 febbraio alle 09:45

Matthew Lillard ha interpretato Shaggy Rogers in due film che hanno segnato un'intera generazione. Vent'anni dopo il primo Scooby-Doo live action del 2002, Netflix si prepara a riportare la Mystery Gang sul piccolo schermo con una nuova serie televisiva. Ma questa volta, l'attore che ha reso iconico il personaggio del ragazzo perennemente affamato e codardo non vestirà più i panni di Shaggy.



In un'intervista esclusiva con ScreenRant per la serie originale Going Method, Lillard ha affrontato direttamente la questione del nuovo progetto Netflix. Quando gli è stato chiesto se farà parte della serie live action, la risposta è stata netta ma tutt'altro che amara: "No. I giorni in cui potevo interpretare un adolescente scatenato sono finiti". Una constatazione pragmatica che riflette la realtà di un attore che oggi ha superato i cinquant'anni e che guarda con lucidità al passare del tempo.

"O semplicemente aiuterei il prossimo Shaggy a essere incredibile. Per me, questa è stata una delle parti più grandi della mia vita, e quel franchise è così importante per i ragazzi. Un bambino che ha paura e supera la propria paura. L'intero show parla di amicizia. Penso sia una proprietà davvero speciale, quindi se posso dare consigli a chiunque interpreterà Shaggy, sono felice di farlo". - Matthew Lillard

La Mystery Gang di Scooby-Doo, fonte: Hannah Barbera

Ma se la porta del ritorno come protagonista si è chiusa,. "Ho contattato loro dicendo: qualsiasi cosa io possa fare per aiutare, sono disponibile"., di trasmettere l'essenza di un personaggio che lui stesso ha contribuito a plasmare per il grande schermo.

La nuova serie Netflix è stata ordinata per otto episodi e promette di essere una reimaginazione moderna del classico cult. Josh Appelbaum e Scott Rosenberg, sceneggiatori con crediti che spaziano da Wonder Park a Beautiful Girls, ricopriranno il ruolo di showrunner ed executive producer, affiancati da André Nemec e Jeff Pinkner. La trama si distaccherà dalla formula classica per esplorare le origini del gruppo.



Un approccio narrativo più maturo e stratificato, che mira a dare profondità psicologica ai personaggi e a inserire elementi di mistero personale accanto a quello investigativo. La scelta di ambientare l'azione in un campo estivo, prima della formazione ufficiale della Mystery Gang, offre la possibilità di esplorare le dinamiche originali del gruppo e le ragioni che li hanno uniti.

McKenna Grace in Ghostbusters, fonte: Warner Bros. Entertainment Italia





Per quanto riguarda il cast, finora è stata ufficializzata solo la presenza di Mckenna Grace nel ruolo di Daphne. Grace, che aveva già prestato la voce al personaggio nel film d'animazione Scoob! del 2020, porta con sé un curriculum di tutto rispetto nonostante la giovane età, con ruoli in produzioni come The Handmaid's Tale, Ghostbusters: Afterlife e The Bad Seed. La sua Daphne sarà il punto di partenza confermato per questa nuova incarnazione della banda. Chi interpreterà Shaggy rimane al momento un mistero. Le speculazioni online si sono moltiplicate nelle ultime settimane, ma Netflix non ha ancora rilasciato annunci ufficiali.



Netflix non ha ancora comunicato una data di uscita ufficiale per la serie. Con le riprese programmate per la primavera, è ragionevole ipotizzare un debutto nel corso del 2026 o nei primi mesi del 2027, a seconda dei tempi di post-produzione. L'attesa è alta, soprattutto tra chi è cresciuto con i film di Lillard e ora si prepara a vedere una nuova interpretazione dei personaggi amati.