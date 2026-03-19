Scooby-Doo: Netflix ha finalmente completato (e annunciato) il cast del nuovo live-action

Pubblicazione: 19 marzo alle 16:54

Netflix ha finalmente completato il cast della nuova serie live-action di Scooby-Doo, dando vita alla tanto attesa Mystery Inc. I giovani protagonisti scelti porteranno sullo schermo le origini della squadra di investigatori più famosa del mondo dei cartoni, offrendo una visione moderna e più profonda dei personaggi classici. Shaggy, Velma, Fred e Daphne avranno volti nuovi, pronti a guidare gli spettatori in un’avventura ricca di misteri, segreti e un pizzico di soprannaturale.

Scooby-Doo - Warner Bros. Pictures

La serie non sarà solo un reboot nostalgico, ma una vera e propria storia di formazione del gruppo, con sceneggiatura curata dai veterani Josh Appelbaum e Scott Rosenberg. La trama, tra cuccioli scomparsi e omicidi soprannaturali, dove ciascun personaggio dovrà affrontare le proprie paure.

Il casting è stato lungo e meticoloso, perché Netflix voleva assicurarsi giovani attori in grado di rendere giustizia ai personaggi iconici. Tanner Hagen, già visto in The Pitt e Dark Light, interpreterà Shaggy Rogers, il famoso compagno di avventure sempre affamato e spaventato. Abby Ryder Fortson, nota per Are You There God? It’s Me Margaret e Carousel, sarà Velma, mente scientifica e pragmatica del gruppo. Maxwell Jenkins sarà Fred Jones, descritto come un ragazzo affascinante e un po’ enigmatico, mentre Mckenna Grace vestirà i panni di Daphne Blake.

Scooby Doo -©Netflix

La serie si concentrerà sull’estate finale al campo Ruby-Spears, quando Shaggy e Daphne, amici di vecchia data, si ritrovano coinvolti in un mistero inquietante legato a un cucciolo di alano, possibile testimone di un omicidio soprannaturale. Velma, pragmatica e razionale, e Fred, il nuovo ragazzo misterioso e affascinante, si uniscono a loro per risolvere il caso. Il mistero si trasforma rapidamente in un incubo che minaccia di rivelare segreti personali di ciascun membro della squadra, aggiungendo

Dal punto di vista produttivo, la serie è realizzata da Midnight Radio, Berlanti Productions e Warner Bros. Television. Josh Appelbaum e Scott Rosenberg, creatori e showrunner, sono affiancati da André Nemec e Jeff Pinkner come produttori esecutivi. Greg Berlanti, Sarah Schechter e Leigh London Redman curano la produzione per Berlanti Productions, mentre Toby Haynes dirige il primo episodio e partecipa come produttore esecutivo.

Per gli spettatori, questa nuova produzione è un ottimo esempio di come i grandi franchise possano essere ripensati per un pubblico contemporaneo, mantenendo i legami con il materiale originale, ma introducendo nuovi temi e una narrazione più matura. La serie dimostra come Netflix stia puntando su reboot e origin story per rinnovare brand storici, creando contenuti che uniscono nostalgia e innovazione.