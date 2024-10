Scott Derrickson condivide alcune concept art dell'adattamento mai realizzato del Paradiso perduto di Milton

Pubblicazione: 16 ottobre alle 12:30

Scott Derrickson ha condiviso alcune concept art che erano state create in vista di un film che desiderava fare, ma che poi non è stato realizzato. La pellicola avrebbe dovuto essere un adattamento del Paradiso perduto di John Milton e avrebbe raccontato la guerra avvenuta in Paradiso con la conseguente caduta di Lucifero.

Qui sotto trovate le immagini caricate da Derrickson.

Nella prima, scrive il regista, si vedono Lucifero e Michele davanti agli angeli in Paradiso.

Nella seconda immagine troviamo Lucifero e Michele che combattono in Paradiso.

La terza immagine rappresenta Lucifero che comincia la guerra in Paradiso.

La quarta immagine rappresenta Azrael, l'angelo della Morte, che sconfigge Lucifero.

Nella quinta immagine vediamo Lucifero caduto e i suoi angeli ribelli che strisciano fuori dall'Inferno.

Nella sesta immagine Lucifero vede la creazione di Dio dell'Albero della Vita e di Adamo ed Eva.

Nella settima immagine Lucifero diventa Satana e risveglia i demoni morti dell'Inferno.

L'ultima immagine rappresenta Satana (appollaiato in cima al pilastro centrale) che predica alle strade gremite di demoni in Pandemonium: "È meglio regnare all'Inferno che servire in Paradiso!"